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Numina Нумина
Numina — производитель мебельных комплектующих и интерьерных решений в Молдове
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Numina завершила проект по автоматизации учета выпуска деталей на платформе ELMA365 2
Numina и организации, системы, технологии, персоны:
|BOAS - БОАС 7 1
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 244 1
|1С 8616 1
|BOAS - ICAMES Monitoring 4 1
|ELMA 365 Low-code BPM 138 1
|Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 215 1
|Волков Дмитрий 65 1
|Долженкова Наталья 24 1
|Медведева Ольга 5 1
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