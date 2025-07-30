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Numina Нумина


Numina — производитель мебельных комплектующих и интерьерных решений в Молдове

УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Numina завершила проект по автоматизации учета выпуска деталей на платформе ELMA365 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Numina и организации, системы, технологии, персоны:

BOAS - БОАС 7 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 244 1
8616 1
Маркировка - Marking 1154 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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