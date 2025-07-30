Разделы

Булатов Евгений


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Numina завершила проект по автоматизации учета выпуска деталей на платформе ELMA365 1
15.01.2024 Simetra внедрила платформу для транспортного планирования и управления во Владимирской агломерации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Булатов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 109 1
МВД РФ - ГИБДД - Центры безопасности дорожного движения 2 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3906 1
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 386 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1374 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9056 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14188 1
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 34 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21576 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3379 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54445 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69853 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 60 1
Ставский Дмитрий 3 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 246 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 612 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 458 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1641 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2099 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6122 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 412 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2737 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10304 1
Транспорт - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 22 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19638 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 82 1
