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Медведева Ольга


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Numina завершила проект по автоматизации учета выпуска деталей на платформе ELMA365 1
19.06.2013 В Красноярском крае в 2 раза возросло потребление М2М-сервисов МТС 1
19.04.2013 МТС в 2013 г. в 1,5 раза увеличит протяженность ВОЛС в Красноярском крае 1
13.03.2013 Сибирский федеральный университет в партнерстве с МТС создаст учебную лабораторию с действующим оборудованием сетей 2G и 3G 1
18.01.2013 МТС улучшила связь на 34 промышленных объектах нефтяной отрасли Красноярского края 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Медведева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13506 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Huawei 4067 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Кубаньэлектросвязь 28 1
Cisco Systems 5174 1
Востокгеофизика 2 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Ванкорское УТТ 1 1
СНС - Сибнефтесервис 1 1
Роснефть - РН-Бурение 9 1
КНП - Красноярскнефтепродукт 5 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14181 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8319 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1374 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1758 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5212 1
Мобильная связь - голосовые услуги 322 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 915 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10999 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69662 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3781 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2317 1
Femtocell - Фемтосота 50 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8819 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8712 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29834 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1051 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4982 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25107 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14101 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4764 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4252 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28453 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 2
Apple iPhone 6 4863 1
МТС Коммуникатор 31 1
Патрин Сергей 1 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1757 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1471 4
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 179 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1597 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 93 1
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 151425 1
Россия - Восточная Сибирь 298 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 21 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2529 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2539 1
Вахтовый метод 119 1
Физика - Physics - область естествознания 2727 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14438 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19592 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30725 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6096 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 81 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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