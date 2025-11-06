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БС Базовая станция в радиосвязи Femtocell Фемтосота Мини-базовая станция

СОБЫТИЯ

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06.11.2025 Мини-базовые станции МТС помогут нижегородцам обеспечить локальную связь

лько для юридических лиц, теперь использовать их могут и частные клиенты. Мини-базовые станции (или фемтосоты) позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интерне
06.11.2025 Жители Тюменской области смогут арендовать мини-базовые станции от МТС

ли его расположения. Ранее аренда мини-базовых станций МТС была доступна только юридическим лицам, но теперь услугой могут воспользоваться и частные клиенты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мини-базовые станции позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом помещения, в которые не проходит сигнал со стандартных вышек связи - например, квартир
05.11.2025 Мини-базовые станции МТС помогут татарстанцам обеспечить локальную связь

ать их могут и частные клиенты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мини-базовые станции (или фемтосоты) позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интерне
05.11.2025 МТС выпускает на рынок мини-базовые станции для частных пользователей

иотопологией — там, где мобильная сеть общего пользования недоступна из-за специфического расположения строения. Об этом CNews сообщили представители МТС. Абоненты могут оформить в личное пользование мини-базовые станции на сайте МТС. Мини-базовые станции позволяют оснащать локальной сотовой связью и высокой скоростью передачи данных помещения, в которые не проходит сигнал со стандар
17.06.2021 «Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») и Nokia совместно запустили первые в Европе фемтосоты с поддержкой стандарта NB IoT. Решение использует частотный диапазон 1800 МГц и будет доступно всем b2b-клиентам «Билайна», применяющим фемтосоты с поддержкой LTE. Новый продук
15.02.2017 МТС первой в мире построила сотовую сеть в метро на базе Wi-Fi

Для абонентов МТС в метро установили фемтосоты Сотовый оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) и компания «Максимателеком» запустил
23.11.2016 МТС начала продажи персональных базовых станций в Сибири

помещение площадью 300-400 кв. м. Корпоративные клиенты МТС смогут также приобрести индустриальные фемтосоты, которые обеспечат подключение до 16 человек на площади до 10 тыс. кв. м — такие ре
26.02.2014 «МегаФон» предлагает корпоративным клиентам фемтосоты в аренду

анальную (8 одновременных голосовых соединений) – 1000 руб. в месяц. При нахождении в зоне действия фемтосоты одновременно могут разговаривать от 4 до 8 человек. Арендовать фемтосоту могут корп
24.10.2011 «МегаФон» начал устанавливать фемтосоты в Новосибирске и Красноярске

дских и других помещениях со слабым и даже отсутствующим сигналом «макросети» оператора. Для работы фемтосоты в помещении заказчика необходимо наличие обычной розетки 220 В и проводного интерне
14.06.2011 Абоненты «МегаФона» смогут приобрести фемтосоты в личное пользование

м радиосигнала. Благодаря функции автоматической настройки абоненты «МегаФона» смогут устанавливать фемтосоты самостоятельно, без участия оператора. Использование фемтосот открывает перед абоне
22.12.2010 МТС представила фемтосоты для создания устойчивого 3G-покрытия в помещениях

дка 3000 фемтосот», — прокомментировал вице-президент МТС по коммерции Михаил Герчук. Пользователем фемтосоты сможет стать любой абонент МТС, чей телефон поддерживает формат 3G. Переключение ме
11.08.2010 Фемтосети "взламывают" российский телеком

Технология фемтосети (более точный перевод английского термина femtocell – фемтосоты) базируется на эксплуатации небольших устройств малой мощности, подключаемых к сети
10.07.2009 Huawei представила новое фемтосотовое устройство

Компания Huawei Technologies представила на международной конференции Femtocell World Summit, прошедшей в Лондоне, новое фемтосотовое устройство, предназначенное д
20.02.2008 Netgear выпустила абонентский шлюз со встроенной технологией фемтосот

ирования операторам сетей, а в продажу их планируется выпустить в течение первого полугодия 2008 г. Фемтосота Ubiquisys ZoneGate представляет собой автоматически конфигурируемую точку доступа к

Публикаций - 75, упоминаний - 112

БС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15748 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 16
МегаФон 10728 15
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 11
Huawei 4670 10
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 8
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12302 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2477 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5470 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9104 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6078 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10870 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6552 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1903 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
Профсоюз - Профессиональный союз 289 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 529 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3957 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6751 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 157 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5578 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6167 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7034 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1027 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6055 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3862 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8832 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33720 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6093 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
ABI Research 236 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 850 2
IDC - International Data Corporation 4974 1
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Рустелеком ТК 305 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 8 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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