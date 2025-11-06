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БС Базовая станция в радиосвязи Femtocell Фемтосота Мини-базовая станция
- Мини-базовые станции (или фемтосоты) позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом помещения, в которые не проходит сигнал со стандартных вышек связи - например, квартиры на верхних этажах высотных зданий, цокольные помещения, складские ангары, расположенные под землей, помещения с толстыми стенами или экранирующими перегородками.
- БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.11.2025
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Мини-базовые станции МТС помогут нижегородцам обеспечить локальную связь
лько для юридических лиц, теперь использовать их могут и частные клиенты. Мини-базовые станции (или фемтосоты) позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интерне
|06.11.2025
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Жители Тюменской области смогут арендовать мини-базовые станции от МТС
ли его расположения. Ранее аренда мини-базовых станций МТС была доступна только юридическим лицам, но теперь услугой могут воспользоваться и частные клиенты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мини-базовые станции позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом помещения, в которые не проходит сигнал со стандартных вышек связи - например, квартир
|05.11.2025
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Мини-базовые станции МТС помогут татарстанцам обеспечить локальную связь
ать их могут и частные клиенты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мини-базовые станции (или фемтосоты) позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интерне
|05.11.2025
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МТС выпускает на рынок мини-базовые станции для частных пользователей
иотопологией — там, где мобильная сеть общего пользования недоступна из-за специфического расположения строения. Об этом CNews сообщили представители МТС. Абоненты могут оформить в личное пользование мини-базовые станции на сайте МТС. Мини-базовые станции позволяют оснащать локальной сотовой связью и высокой скоростью передачи данных помещения, в которые не проходит сигнал со стандар
|17.06.2021
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«Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT
«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») и Nokia совместно запустили первые в Европе фемтосоты с поддержкой стандарта NB IoT. Решение использует частотный диапазон 1800 МГц и будет доступно всем b2b-клиентам «Билайна», применяющим фемтосоты с поддержкой LTE. Новый продук
|15.02.2017
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МТС первой в мире построила сотовую сеть в метро на базе Wi-Fi
Для абонентов МТС в метро установили фемтосоты Сотовый оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) и компания «Максимателеком» запустил
|23.11.2016
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МТС начала продажи персональных базовых станций в Сибири
помещение площадью 300-400 кв. м. Корпоративные клиенты МТС смогут также приобрести индустриальные фемтосоты, которые обеспечат подключение до 16 человек на площади до 10 тыс. кв. м — такие ре
|26.02.2014
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«МегаФон» предлагает корпоративным клиентам фемтосоты в аренду
анальную (8 одновременных голосовых соединений) – 1000 руб. в месяц. При нахождении в зоне действия фемтосоты одновременно могут разговаривать от 4 до 8 человек. Арендовать фемтосоту могут корп
|24.10.2011
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«МегаФон» начал устанавливать фемтосоты в Новосибирске и Красноярске
дских и других помещениях со слабым и даже отсутствующим сигналом «макросети» оператора. Для работы фемтосоты в помещении заказчика необходимо наличие обычной розетки 220 В и проводного интерне
|14.06.2011
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Абоненты «МегаФона» смогут приобрести фемтосоты в личное пользование
м радиосигнала. Благодаря функции автоматической настройки абоненты «МегаФона» смогут устанавливать фемтосоты самостоятельно, без участия оператора. Использование фемтосот открывает перед абоне
|22.12.2010
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МТС представила фемтосоты для создания устойчивого 3G-покрытия в помещениях
дка 3000 фемтосот», — прокомментировал вице-президент МТС по коммерции Михаил Герчук. Пользователем фемтосоты сможет стать любой абонент МТС, чей телефон поддерживает формат 3G. Переключение ме
|11.08.2010
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Фемтосети "взламывают" российский телеком
Технология фемтосети (более точный перевод английского термина femtocell – фемтосоты) базируется на эксплуатации небольших устройств малой мощности, подключаемых к сети
|10.07.2009
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Huawei представила новое фемтосотовое устройство
Компания Huawei Technologies представила на международной конференции Femtocell World Summit, прошедшей в Лондоне, новое фемтосотовое устройство, предназначенное д
|20.02.2008
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Netgear выпустила абонентский шлюз со встроенной технологией фемтосот
ирования операторам сетей, а в продажу их планируется выпустить в течение первого полугодия 2008 г. Фемтосота Ubiquisys ZoneGate представляет собой автоматически конфигурируемую точку доступа к
БС и организации, системы, технологии, персоны:
|Цаун Сергей 6 5
|Вольпе Борис 92 3
|Залесский Сергей 3 2
|Егоров Игорь 45 2
|Соловенчук Александр 156 2
|Ильин Денис 9 2
|Аветисян Армен 47 2
|Тихомиров Андрей 4 1
|Молоков Андрей 2 1
|Боровков Андрей 2 1
|Субботин Сергей 18 1
|Володин Валерий 3 1
|Бережной Алексей 4 1
|Ефимов Михаил 19 1
|Розенберг Семен 28 1
|Solis Philip - Солис Филип 4 1
|Михайлова Анастасия 60 1
|Carlaw Stuart - Карлоу Стюарт 8 1
|Кабанов Марат 91 1
|Ewaldsson Ulf - Эвальдссон Ульф 10 1
|Schabel Mike - Шабель Майк 1 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Солодовников Денис 108 1
|Коробов Евгений 31 1
|Смирнов Дмитрий 111 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Максимов Алексей 16 1
|Герчук Михаил 88 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Воробьев Сергей 23 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Белов Андрей 134 1
|Айбашева Анна 98 1
|Фещенко Марина 16 1
|Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6093 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
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