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Цаун Сергей
УПОМИНАНИЯ
Цаун Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8996 4
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 440 4
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 1
|Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 309 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151689 1
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