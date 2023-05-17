МТС протестировала отечественный репитер для улучшения покрытия в сетях 5G фективное проникновение и распространение радиосигнала в помещениях», – отметил директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин. В ходе тестов МТС и «Мэтрикс вейв» использовали активный репитер «Мэтрикс вейв», базовую станцию 5G диапазона 26,5-29,5 ГГц, доступные на рынке смартфоны миллиметрового диапазона, спектроанализаторы сигнала с рупорной антенной.

Репитер, расширитель и усилитель Wi-Fi – в чем разница? ускать некоторые места, образуя «мертвые зоны». Для улучшения сигнала беспроводной сети используют репитеры, расширители и усилители — разберемся, чем они отличаются между собой. Репитеры

Операторы просят власти запретить в России бытовые усилители сотовых сетей жи бытовых усилителей сигнала сотовых сетей, пишут «Известия». Эти устройства, также известные как «репитеры» (повторители), нередко «глушат» сигнал для других абонентов, утверждают представите

Как правильно установить и настроить усилитель Wi-Fi дома дходят, почитайте инструкцию. Например, усилители TP-Link могут использовать адрес 192.168.0.254, а репитеры Mercusys – 192.168.1.253. После авторизации в конфигураторе нужно будет ввести имя (

Репитеры Zyxel помогут устранить проблемы плохого покрытия сотовых сетей боты сотрудников компании. Предназначенные для улучшения покрытия сотовой сети внутри зданий, новые репитеры усиливают сигнал сотовой сети в помещениях, в многоэтажных домах, в подвалах и внутр

«МегаФон» установил репитер в нижегородском отделении ВСК «МегаФон» установил репитер в нижегородском отделении общероссийской страховой компании ВСК, чтобы обеспечить ее сотрудников качественной мобильной связью. Установка репитера непосредственно в офисе компании позво

Citrix Branch Repeater 6: оптимизация сетей WAN в эпоху «облаков» Компания Citrix Systems, мировой разработчик решений для виртуализации, построения компьютерных сетей и организации облачных вычислений, объявила о выпуске решения Branch Repeater 6 по оптимизации сетей WAN. В составе Branch Repeater 6 — технология SmartAcceleration, которая превращает сетевую инфраструктуру сетей WAN в сервисно-ориентированное решение, г

Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер голоса и данных, улучшенная чувствительность встроенной антенны и мощность ее сигнала, опционная внешняя антенна и усовершенствованное управление устройством. Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер NETGEAR на основе технологического партнерства с компанией Nextivity выпустила в 2010 году первое поколение интеллектуальных повторителей MSRB2100.