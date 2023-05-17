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Репитер Repeater физическое устройство, повторяющее входящий сигнал


УПОМИНАНИЯ


17.05.2023 МТС протестировала отечественный репитер для улучшения покрытия в сетях 5G

фективное проникновение и распространение радиосигнала в помещениях», – отметил директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин. В ходе тестов МТС и «Мэтрикс вейв» использовали активный репитер «Мэтрикс вейв», базовую станцию 5G диапазона 26,5-29,5 ГГц, доступные на рынке смартфоны миллиметрового диапазона, спектроанализаторы сигнала с рупорной антенной.
27.01.2022 Репитер, расширитель и усилитель Wi-Fi – в чем разница?

ускать некоторые места, образуя «мертвые зоны».  Для улучшения сигнала беспроводной сети используют репитеры, расширители и усилители — разберемся, чем они отличаются между собой. Репитеры

25.10.2021 Операторы просят власти запретить в России бытовые усилители сотовых сетей

жи бытовых усилителей сигнала сотовых сетей, пишут «Известия». Эти устройства, также известные как «репитеры» (повторители), нередко «глушат» сигнал для других абонентов, утверждают представите
14.08.2021 Как правильно установить и настроить усилитель Wi-Fi дома

дходят, почитайте инструкцию. Например, усилители TP-Link могут использовать адрес 192.168.0.254, а репитеры Mercusys – 192.168.1.253. После авторизации в конфигураторе нужно будет ввести имя (
28.06.2021 Репитеры Zyxel помогут устранить проблемы плохого покрытия сотовых сетей

боты сотрудников компании. Предназначенные для улучшения покрытия сотовой сети внутри зданий, новые репитеры усиливают сигнал сотовой сети в помещениях, в многоэтажных домах, в подвалах и внутр
27.08.2012 «МегаФон» установил репитер в нижегородском отделении ВСК

«МегаФон» установил репитер в нижегородском отделении общероссийской страховой компании ВСК, чтобы обеспечить ее сотрудников качественной мобильной связью. Установка репитера непосредственно в офисе компании позво
20.05.2011 Citrix Branch Repeater 6: оптимизация сетей WAN в эпоху «облаков»

Компания Citrix Systems, мировой разработчик решений для виртуализации, построения компьютерных сетей и организации облачных вычислений, объявила о выпуске решения Branch Repeater 6 по оптимизации сетей WAN. В составе Branch Repeater 6 — технология SmartAcceleration, которая превращает сетевую инфраструктуру сетей WAN в сервисно-ориентированное решение, г
15.03.2011 Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер

голоса и данных, улучшенная чувствительность встроенной антенны и мощность ее сигнала, опционная внешняя антенна и усовершенствованное управление устройством. Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер NETGEAR на основе технологического партнерства с компанией Nextivity выпустила в 2010 году первое поколение интеллектуальных повторителей MSRB2100.
22.05.2009 Гамма-репитер с необычными свойствами: новые данные

ту 2008 г. достоверно было известно о существовании четырех гамма-репитеров. Новый, пятый по счету, репитер был открыт 22 августа 2008г. миссией НАСА Swift, его открытие было независимо подтвер

Публикаций - 66, упоминаний - 89

Репитер и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13408 15
ZyXEL Communications 299 7
МегаФон 9400 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 6
Tenda - Тенда Рус 13 4
Eltex - Предприятие Элтекс 165 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 3
TP-Link - ТП-Линк 211 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1810 3
D-Link - Д-Линк Трейд 373 3
Netgear 239 3
Xiaomi 1838 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
Qualcomm Technologies 1859 2
Toshiba Corporation 2938 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 436 2
Mercusys 9 2
Matrix Wave - Мэтрикс Вейв - Гедонизм радио 4 2
МТС - Интеллект Телеком 43 2
MCI 171 2
Microsoft Corporation 24925 1
Samsung Electronics 10401 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
LG Electronics 3642 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Монолит-Инфо 124 1
Citrix Systems 824 1
HP Inc. 5723 1
Google LLC 12007 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2993 1
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Vocord - Вокорд 183 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 257 1
Rover - Инфомаш 15 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 1
РЖД - Российские железные дороги 1949 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 525 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 1
Даниловский форт БЦ 2 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 1
Металлсервис-Групп 2 1
Сбер - Сбербанк Восточно-Сибирский банк 8 1
КрасКом - Красноярский жилищно-коммунальный комплекс - Красноярский коммунальщик 5 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 93 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Абрау-Дюрсо 20 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
Трёхгорная мануфактура 1 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева 3 1
СМУ Нефтехим 1 1
Нижегородский метрополитен 7 1
Тагульское 5 1
Газпром бурение 31 1
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РУСАЛ - СКАД ЛМЗ - СКАД Литейно-механический завод 2 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12200 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 688 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2845 2
Петербургский метрополитен ГУП 141 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2999 1
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Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 584 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1168 2
Энергетика - Energy - Energetically 5298 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6122 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5219 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 138 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 400 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 267 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8780 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14324 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3713 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 516 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1406 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6041 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1786 1
Известия ИД 667 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
PhysicsWeb 180 1
Economic Times 43 1
Times 630 1
Infosan 75 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8245 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 737 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 55 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1581 1
University of Oxford - Оксфордский университет 204 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
Aalborg Universitet - Ольборгский университет 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
PC Expo 36 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
Связь-Экспокомм 113 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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