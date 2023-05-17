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Репитер Repeater физическое устройство, повторяющее входящий сигнал
УПОМИНАНИЯ
|17.05.2023
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МТС протестировала отечественный репитер для улучшения покрытия в сетях 5G
фективное проникновение и распространение радиосигнала в помещениях», – отметил директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин. В ходе тестов МТС и «Мэтрикс вейв» использовали активный репитер «Мэтрикс вейв», базовую станцию 5G диапазона 26,5-29,5 ГГц, доступные на рынке смартфоны миллиметрового диапазона, спектроанализаторы сигнала с рупорной антенной.
|27.01.2022
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Репитер, расширитель и усилитель Wi-Fi – в чем разница?
ускать некоторые места, образуя «мертвые зоны». Для улучшения сигнала беспроводной сети используют репитеры, расширители и усилители — разберемся, чем они отличаются между собой. Репитеры
|25.10.2021
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Операторы просят власти запретить в России бытовые усилители сотовых сетей
жи бытовых усилителей сигнала сотовых сетей, пишут «Известия». Эти устройства, также известные как «репитеры» (повторители), нередко «глушат» сигнал для других абонентов, утверждают представите
|14.08.2021
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Как правильно установить и настроить усилитель Wi-Fi дома
дходят, почитайте инструкцию. Например, усилители TP-Link могут использовать адрес 192.168.0.254, а репитеры Mercusys – 192.168.1.253. После авторизации в конфигураторе нужно будет ввести имя (
|28.06.2021
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Репитеры Zyxel помогут устранить проблемы плохого покрытия сотовых сетей
боты сотрудников компании. Предназначенные для улучшения покрытия сотовой сети внутри зданий, новые репитеры усиливают сигнал сотовой сети в помещениях, в многоэтажных домах, в подвалах и внутр
|27.08.2012
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«МегаФон» установил репитер в нижегородском отделении ВСК
«МегаФон» установил репитер в нижегородском отделении общероссийской страховой компании ВСК, чтобы обеспечить ее сотрудников качественной мобильной связью. Установка репитера непосредственно в офисе компании позво
|20.05.2011
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Citrix Branch Repeater 6: оптимизация сетей WAN в эпоху «облаков»
Компания Citrix Systems, мировой разработчик решений для виртуализации, построения компьютерных сетей и организации облачных вычислений, объявила о выпуске решения Branch Repeater 6 по оптимизации сетей WAN. В составе Branch Repeater 6 — технология SmartAcceleration, которая превращает сетевую инфраструктуру сетей WAN в сервисно-ориентированное решение, г
|15.03.2011
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Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер
голоса и данных, улучшенная чувствительность встроенной антенны и мощность ее сигнала, опционная внешняя антенна и усовершенствованное управление устройством. Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер NETGEAR на основе технологического партнерства с компанией Nextivity выпустила в 2010 году первое поколение интеллектуальных повторителей MSRB2100.
|22.05.2009
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Гамма-репитер с необычными свойствами: новые данные
ту 2008 г. достоверно было известно о существовании четырех гамма-репитеров. Новый, пятый по счету, репитер был открыт 22 августа 2008г. миссией НАСА Swift, его открытие было независимо подтвер
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