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Россия СФО Красноярский край Богучанский район Богучаны
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
|Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
|Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
|Аветисян Армен 47 4
|Ратиев Сергей 26 1
|Баклыгин Михаил 1 1
|Паисьева Валентина 1 1
|Фосс Валентин 14 1
|Гайсин Динар 1 1
|Шиянов Егор 6 1
|Ким Андрей 34 1
|Медведев Алексей 27 1
|Усатов Алексей 24 1
|Ужакин Роман 2 1
|Сартаков Сергей 1 1
|Худоногов Алексей 1 1
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