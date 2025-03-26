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Россия СФО Красноярский край Богучанский район Богучаны

Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны

26.03.2025 Первые отечественные базовые станции вышли в эфир в Красноярском крае 1
25.11.2024 МТС зашла с LTE в таежный поселок, упомянутый в рассказе «певца сибирского края» 1
15.08.2024 Сеть LTE накрыла предивный поселок на берегу Енисея 1
09.02.2024 «Ростелеком» развернет цифровую инфраструктуру в Богучанском районе Красноярского края 2
01.03.2023 Семь поселений Красноярского края получили улучшенную мобильную сеть 1
06.10.2022 Восемь муниципальных архивов Красноярского края оснастили сканерами «Эларскан» 1
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год 2
05.03.2020 «Первый инженер» разработал систему управления электроснабжением для Богучанского алюминиевого завода 1
12.09.2017 «Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 1
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1
06.03.2015 МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
13.12.2013 МТС ускорила мобильный интернет для предприятий Нижнего Приангарья 1
03.10.2013 МТС улучшила качество связи в 30 отдаленных населенных пунктах Красноярского края 1
28.09.2009 «Синтерра» запустила вторую WiMAX-сеть в Красноярском крае 1
09.10.2008 «Сетьтелеком» оборудует «Востокнефтегазстрой» спутниковой связью 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 369 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1020 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 113 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Utilex - Утилекс 46 1
Ланит Сибирь - Ланит Красноярск 7 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
МегаФон 9072 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Ростелеком 9817 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 246 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 5
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 42 3
Тагульское 5 2
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 2
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
Востокнефтегазстрой 1 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
СМУ Нефтехим 1 1
Металлсервис-Групп 2 1
Енисей Футбол-Арена 1 1
Богучанский ЛПК - Богучанский лесопромышленный комплекс 1 1
Газпром бурение 30 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Почта России ПАО 2133 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3538 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7924 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8415 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6477 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24723 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4703 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2862 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20869 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28079 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12714 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1011 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14002 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16160 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10853 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3773 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2941 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8239 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13435 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2798 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11196 1
Оцифровка - Digitization 4618 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12675 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9424 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1458 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11748 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 72 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3453 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 115 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2260 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1459 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7010 1
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 65 1
Мобильная связь - голосовые услуги 319 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7443 1
ЭЛАР ЭларСкан 142 1
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МТС 3G-сеть 119 1
StarMAX - базовая станция 2 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 440 1
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Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 322 1
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