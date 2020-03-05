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Спецпроекты

«Первый инженер» разработал систему управления электроснабжением для Богучанского алюминиевого завода

Интеграция Инфраструктура

«Первый инженер» (входит в группу компаний «Ланит») разработал и внедрил автоматизированную систему диспетчерского управления электроснабжением для Богучанского алюминиевого завода. Цель создания АСДУЭ – комплексно обеспечить качественные показатели при передаче, распределении и потреблении электроэнергии. Также система поможет повысить уровень оперативно-диспетчерского контроля и управления объектами электроснабжения, снизить затраты на электроэнергию.

Система диспетчерского управления электроснабжением призвана автоматизировать производство Богучанского алюминиевого завода и вывести на новый уровень решение приоритетных задач по цифровизации технологических процессов предприятия.

Внедрение системы позволит обеспечить комплексный автоматизированный контроль и управление электроснабжением в нормальных, предаварийных, аварийных и послеаварийных режимах, а также вести контроль и учет распределенной и потребленной электроэнергии и мощности.

Михаил Баклыгин, генеральный директор компании «Первый инженер», сказал: «Мы сотрудничали с Богучанским алюминиевым заводом впервые. Хочется отметить высокий уровень профессионализма специалистов предприятия и организатора строительства, с которыми работала наша команда. Мы получили хороший опыт при реализации этого проекта, отличающегося жесткими сроками и новым для нас спектром оборудования, предназначенным для интеграции в поставляемую систему АСДУЭ. Внедрение системы позволит диспетчеру в режиме реального времени определять причину неисправности и оперативно предпринимать меры, что позитивно скажется на сокращении сроков возможного простоя оборудования и минимизации убытков».

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