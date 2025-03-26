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Россия СФО Красноярский край Дивногорск

Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск

26.03.2025 Первые отечественные базовые станции вышли в эфир в Красноярском крае 1
25.12.2024 МТС усилила сети на автодорогах и в малых городах Красноярского края 1
04.09.2024 Аналитика МТС: День минусинского помидора привлек гостей из Китая, Белоруссии и Марокко 1
23.04.2024 Туристы из Чили и Сингапура: кто еще «засветился» на малой родине Астафьева 1
29.09.2022 Wildberries выплатил предпринимателям 5,4 млн руб. субсидий за открытие новых самовывозов 1
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
28.05.2019 «Билайн» и ТТК займутся совместным развитием FVNO в России 1
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках 1
07.11.2017 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Красноярского края 1
28.06.2017 МТС модернизирует сеть 2G в Красноярском крае 1
10.10.2016 «Транстелеком» расширил сотрудничество с сетью магазинов «Командор» в Хакасии 1
26.07.2016 МТС в Красноярском крае запустила интернет на «голосовых» частотах 1
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
24.09.2015 МТС обеспечила сетью 4G 75% жителей Красноярского края 1
30.03.2015 ТТК предоставил доступ в интернет страховой компании «Согласие» в Красноярском крае 1
24.03.2015 МТС обновит сеть 3G в Красноярском крае 1
13.03.2015 Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
16.02.2015 ТТК предоставит услуги связи многофункциональным центрам в Дивногорске и Лесосибирске Красноярского края 1
29.01.2015 МТС построила в Сибири более 2 тыс. км ВОЛС в 2014 г. 1
26.12.2014 МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 2
23.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Красноярском крае 1
06.06.2013 «Ростелеком» расширил зону покрытия сети 3G в Красноярске 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
18.02.2013 «РТСофт» оптимизировала точность измерений и передачу информации подстанций Красноярского края 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
06.03.2012 Чистая прибыль «ТТК-Сибирь» за 2011 г. составила 2,2 млн руб. 1
15.11.2011 «ТТК-Сибирь» запускает акцию «Интернет за 1 рубль» 1
19.09.2011 Количество абонентов ТТК в Красноярском крае и республике Хакасия достигло 30 тыс. 1
13.09.2011 «ТТК-Сибирь» запустила акцию «Осенний тест-драйв» для СМБ-компаний в Красноярске и Дивногорске 1
25.08.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 1
30.07.2010 «Утилекс» оптимизировала управление документацией на заводе СКАД 1
01.02.2010 «Утилекс» автоматизирует документооборот завода СКАД на базе DocsVision 1
08.02.2008 «Позитроника» открыла 2 новых магазина 1
14.05.2007 "СибТрансТелеКом" продемонстрировал высокие показатели в 2006 г. 2

Публикаций - 45, упоминаний - 47

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 4
Ростелеком 9817 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 3
МегаФон 9072 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 2
Docsvision - ДоксВижн 1012 2
Utilex - Утилекс 46 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Huawei 3975 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
АйТи 1376 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
АКОС 68 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 246 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1968 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
ICL ГК 394 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 102 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
РТСофт - RTSoft 91 1
Системы документооборота 498 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 42 9
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 15 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Тагульское 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1926 1
Walt Disney Company 624 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Планета ТРЦ 2 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 696 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 596 1
Командор ТД 10 1
РУСАЛ - СКАД ЛМЗ - СКАД Литейно-механический завод 2 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Национальный центр Виктора Петровича Астафьева - Мемориальный комплекс В.П. Астафьева 3 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8415 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7924 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6477 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9424 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4703 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20869 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16160 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3538 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14002 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28079 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24723 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10853 6
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3786 3
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7702 3
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2154 1
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Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 250 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 2
ComNews - Медиа-бизнес 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Discovery Channel 34 1
Русский роман - телеканал 15 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 4
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 13 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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