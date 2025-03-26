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Россия СФО Красноярский край Дивногорск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 2
|Аветисян Армен 47 5
|Баженов Михаил 39 3
|Ноздрин Алексей 9 1
|Батанов Андрей 16 1
|Нищев Сергей 3 1
|Кузнецов Александр 127 1
|Томенко Виктор 11 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Колесник Андрей 23 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Амосов Владимир 7 1
|Кубарев Владимир 6 1
|Тасуханов Магомед 1 1
|Катышев Дмитрий 1 1
|Полуянов Дмитрий 1 1
|Соловенчук Александр 111 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|Сивцев Илья 141 1
|Усс Александр 2 1
|Шалагинов Павел 6 1
|Шипилова Лариса 1 1
|Кольчунов Павел 1 1
|Нургалеев Хамид 5 1
|Еремин Владимир 1 1
|Агарков Виталий 1 1
|Валенко Вадим 5 1
|Глазунов Владимир 1 1
|Астафьев Виктор 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 2
|ComNews - Медиа-бизнес 109 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
|Discovery Channel 34 1
|Русский роман - телеканал 15 1
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