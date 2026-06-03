Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195408
ИКТ 15042
Организации 11611
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85225
География 3080
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

Utilex Утилекс

Utilex - Утилекс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.06.2026 Микро-ЦОД DataStone+ включены в ГИСП 1
06.06.2025 «Умные» климатические комплексы для электроники систем накопительного кольца импортозаместили для СКИФ. 1
05.11.2024 «Утилекс» за 5 месяцев поставила заказчикам более 300 микро-ЦОД линейки DataStone 1
09.07.2024 «Утилекс» наращивает объёмы производства микро-ЦОД DataStone+ 1
05.02.2024 «Утилекс» разработал имитатор серверов для микро-ЦОД DataStone+. 1
10.01.2024 «Утилекс» вновь подтвердил класс защиты IP65 для линейки микро-ЦОД DataStone. 1
07.04.2023 «Утилекс» начал производство микро-ЦОДов DataStone для распределительных узлов СКС 1
12.09.2017 «Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода 1
22.06.2017 Модульные ЦОДы в России: дата-центр спрятался от кризиса в «коробку» 1
26.05.2017 «Ланит-Сибирь» запустила модульный микро-ЦОД в филиале Сбербанка в Красноярске 2
07.12.2016 Softline масштабировала инфраструктуру «Обуви России» на базе микро-ЦОДа 1
27.01.2016 «Сервионика» стала партнером «Утилекс» 1
16.03.2015 ETegro, «Связь Инжиниринг» и «Утилекс» представили модульный ЦОД отечественного исполнения 1
21.11.2014 «Ланит-Сибирь» предложит модульные ЦОД на базе разработок «Утилекс» 2
04.03.2014 Рынок модульных дата-центров России самый быстрорастущий в мире 1
05.02.2014 Использование модулей сокращает стоимость владения ЦОДа на 13–18% 1
21.11.2012 Maykor займется поставкой и обслуживанием инфраструктурных решений «Утилекс» 3
07.12.2011 «Восточная Техника» автоматизирует работу с документами на базе DocsVision 1
18.10.2011 Российские ИТ-специалисты предпочитают зарплату в рублях 1
25.03.2011 ИТ в медицине: на что идут госинвестиции 1
30.07.2010 «Утилекс» оптимизировала управление документацией на заводе СКАД 1
24.02.2010 История ИТ-лидера: DocsVision 1
01.02.2010 «Утилекс» автоматизирует документооборот завода СКАД на базе DocsVision 1
20.10.2009 Институт им. академика Мешалкина автоматизирует консультирование клиентов на базе DocsVision 2
31.08.2009 «Топ-Книга» внедряет DocsVision 2
29.07.2009 Добавляем СЭД: как уйти от лоскутной автоматизации 3
24.04.2009 Крупнейший дата-центр Сибири. Подробности 2
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 3
21.11.2008 Кондитерский холдинг КДВ приобрел Sun Blade 6000 2
14.11.2008 DocsVision внедрили в НПФ «Алмазная Осень» 2
27.10.2008 «Сибпроект» автоматизировал документооборот на базе DocsVision 2
13.10.2008 CRM становится одним из немногих эффективных рычагов борьбы за покупателя 2
23.09.2008 Зачем ритейлу ERP? 1
19.09.2008 «Центр Финансовых Технологий» перешел на DocsVision 2
18.09.2008 «Утилекс АйТи» внедрила систему для учета энергоресурсов в АК АЛРОСА 2
24.06.2008 «Утилекс АйТи» займется развитием ЦОД в ЯГУ им. Аммосова 2
07.04.2008 «Сибнефтегеофизика» оснастила полевые отряды спутниковыми мобильными станциями 2
04.03.2008 DocsVision внедрят на заводе «Бирюса» 2
03.03.2008 «Утилекс АйТи» создал ЦОД для Якутского государственного университета 2
05.02.2008 «Утилекс АйТи» обеспечил бесперебойную работу котельных «Новосибирскэнерго» 2

Публикаций - 48, упоминаний - 76

Utilex и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1498 19
Docsvision - ДоксВижн 1055 13
Microsoft Corporation 25637 8
9405 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 451 5
Крок - Croc 1926 4
Ланит Сибирь - Ланит Красноярск 7 3
Системы документооборота 515 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1360 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 3
МегаФон - Мобиком 230 2
МегаФон 10505 2
SAP SE 5557 2
Cisco Systems 5323 2
IBM - International Business Machines Corp 9659 2
Softline - Софтлайн 3595 2
HP Inc. 5859 2
NVision Group - Энвижн Груп 697 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 73 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Agfa Gevaert 68 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Unisoft 2 1
WinPeak 9 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 19 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
БизнесИнформТехнологии 9 1
Стек Софт 32 1
Телеком Сервис 4 1
VingCard Elsafe 3 1
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 1
ТЭК НПП - Томская электронная компания 5 4
Алмазная осень НПФ 4 3
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 64 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
НОВАТ - Новосибирский государственный академический театр оперы и балета ФГБУК 4 1
Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 692 1
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 1
СибНГФ - Сибнефтегеофизика 2 1
Роллтон ТД 11 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 15 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
СибПроект - СибПроектКом 4 1
Metso - Metso Outotec - Metso Minerals 8 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 1
РУСАЛ - СКАД ЛМЗ - СКАД Литейно-механический завод 2 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
КОМТЕХ 7 1
КДВ Групп - KDV - КД Восток - Кондитерский Дом Восток 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2053 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1183 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
Газпром ПАО 1457 1
Связной ГК 1395 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2876 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Лента - Сеть розничной торговли 2369 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1187 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 143 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 67 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Кировский завод 37 1
Югория - страховая компания 43 1
OR Group - Обувь России 29 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3037 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 201 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Петербургский метрополитен ГУП 148 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 127 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12582 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15701 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11968 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4303 10
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2978 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7671 8
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1589 8
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 42 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26957 6
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 92 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 5
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 79 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1755 5
Стандартизация - Standardization 2309 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 4
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 474 3
Blade-server - Блейд-сервер 230 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3562 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2825 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1546 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6510 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2896 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10061 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5522 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1436 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5883 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1019 2
Электронный документ - Electronic document 1561 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14630 2
Управляемость - Manageability 2155 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1373 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3865 2
Utilex - DataStone Модульный микро-ЦОД 13 8
Utilex - Clever Breeze 8 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 6
Microsoft Dynamics 1195 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 4
Docsvision СЭД - ECM-система 249 4
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2516 3
Docsvision SharePoint Edition 6 2
Utilex - NOTA ЦОД на парковке - NOTA Модульный ЦОД 2 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1430 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1183 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 2
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
ETegro Eos - серия коммутаторов 3 1
InterSystems Cache 143 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 173 1
InterSystems Ensemble 59 1
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 11 1
DocsVision Live 8 1
DocsVision ServiceDesk 2 1
Terrasoft CRM 26 1
InterSystems HealthShare 27 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
WinPeak CRM 7 1
Oracle - Sun Blade 16 1
Agfa ORBIS МИС 1 1
Fujifilm - Fujinon Lens 50 1
Barsum Pro - Барсум Про 9 1
Sage Group - SalesLogix 29 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 28 1
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 18 1
Эделинк - Edelweiss/Medallion - Эдельвейс/Medallion 11 1
3M Novec 13 1
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa IMPAX 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7539 1
Apple iPad 3978 1
Linux OS 11329 1
Фосс Валентин 14 14
Солдатов Антон 6 4
Тикунов Владимир 4 3
Заединов Руслан 47 2
Волчанинов Леонид 11 2
Сиркин Александр 5 2
Кондратьев Петр 3 2
Марьясов Денис 2 2
Андронов Сергей 30 2
Карпов Алексей 24 2
Рубцова Ольга 33 1
Переведенцев Александр 8 1
Абрамкин Александр 3 1
Мякишева Марина 84 1
Воробьев Всеволод 21 1
Филимонов Сергей 46 1
Потапенко Андрей 27 1
Валькович Владимир 15 1
Абрамов Виктор 12 1
Кречетов Николай 25 1
Переверзев Михаил 19 1
Белевицкий Сергей 9 1
Разуваев Владимир 18 1
Андрианов Дмитрий 20 1
Суворов Сергей 14 1
Столбов Андрей 22 1
Васильев Михаил 16 1
Саломатин Алексей 8 1
Состин Андрей 5 1
Калашников Евгений 13 1
Корниенко Евгений 2 1
Грачев Станислав 1 1
Агафонов Денис 2 1
Романов Игорь 6 1
Плисс Михаил 4 1
Семенов Михаил 28 1
Титов Виталий 4 1
Когтев Виталий 3 1
Кузнецова Татьяна 6 1
Кряжев Григорий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 33
Россия - СФО - Новосибирск 4815 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2793 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1685 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1886 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3111 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1032 3
Европа 24867 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1173 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 2
Германия - Федеративная Республика 13094 2
Франция - Французская Республика 8097 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3006 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1260 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1018 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 546 2
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 53 2
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 35 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 383 1
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 19 1
Россия - азиатская часть 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13713 1
Земля - планета Солнечной системы 10812 1
Азия - Азиатский регион 5867 1
Япония 13723 1
Швеция - Королевство 3758 1
Финляндия - Финляндская Республика 3679 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 1
Индия - Bharat 5811 1
Америка - Американский регион 2201 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 1
Канада 5040 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 646 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2008 1
Бразилия - Федеративная Республика 2494 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1630 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8398 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8688 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2416 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6523 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5497 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2541 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3396 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 463 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6481 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6607 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1440 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3510 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6502 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6499 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2080 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1481 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11106 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2008 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2270 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1493 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 380 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5659 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 405 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3082 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10087 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5479 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 510 2
Экономический эффект 1296 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10744 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 269 1
N+1 - Издание 184 1
Sputnik 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3877 4
IDC - International Data Corporation 4963 1
Gartner - Гартнер 3646 1
Markets&Markets Research 113 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 360 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 80 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290