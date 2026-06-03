Получите все материалы CNews по ключевому слову
Utilex Утилекс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Utilex и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 2
|Фосс Валентин 14 14
|Солдатов Антон 6 4
|Тикунов Владимир 4 3
|Заединов Руслан 47 2
|Волчанинов Леонид 11 2
|Сиркин Александр 5 2
|Кондратьев Петр 3 2
|Марьясов Денис 2 2
|Андронов Сергей 30 2
|Карпов Алексей 24 2
|Рубцова Ольга 33 1
|Переведенцев Александр 8 1
|Абрамкин Александр 3 1
|Мякишева Марина 84 1
|Воробьев Всеволод 21 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Валькович Владимир 15 1
|Абрамов Виктор 12 1
|Кречетов Николай 25 1
|Переверзев Михаил 19 1
|Белевицкий Сергей 9 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Андрианов Дмитрий 20 1
|Суворов Сергей 14 1
|Столбов Андрей 22 1
|Васильев Михаил 16 1
|Саломатин Алексей 8 1
|Состин Андрей 5 1
|Калашников Евгений 13 1
|Корниенко Евгений 2 1
|Грачев Станислав 1 1
|Агафонов Денис 2 1
|Романов Игорь 6 1
|Плисс Михаил 4 1
|Семенов Михаил 28 1
|Титов Виталий 4 1
|Когтев Виталий 3 1
|Кузнецова Татьяна 6 1
|Кряжев Григорий 5 1
|N+1 - Издание 184 1
|Sputnik 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.