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КДВ Групп KDV КД Восток Кондитерский Дом Восток

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 19 720 992 737 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 19 720 992 737 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 8 917 686 271 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.07.2026 На маркетплейсе «М.Видео» появились конфеты, торты и шоколад 1
25.08.2014 МТС запустила 76 фемтосот для корпоративных клиентов Сибири 1
13.06.2013 «КДВ Групп» внедряет систему управления складом на базе Microsoft Dynamics AX 2012 2
21.11.2008 Кондитерский холдинг КДВ приобрел Sun Blade 6000 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

КДВ Групп и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Сибирь макрорегион 49 1
Utilex - Утилекс 48 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Microsoft Corporation 25733 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 1
Intel Corporation 12795 1
9545 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
АйТи 1517 1
Международный аэропорт Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева - Омский аэропорт - ИАТА: OMS, ИКАО: UNOO 1 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29613 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9431 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - Femtocell - Фемтосота - Мини-базовая станция 74 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 537 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2883 1
Сеть передачи данных - APN - Access Point Name - Защищенная передача данных - Защищенные каналы передачи данных - Безопасная передача данных - Secure transmission 78 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7535 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13042 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22481 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7155 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35968 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10155 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9779 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7779 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus WMS - Columbus Warehouse Management 11 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Oracle - Sun Blade 16 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1202 1
Соловенчук Александр 155 1
Пученков Владимир 6 1
Корниенко Евгений 2 1
Грачев Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 3
Россия - СФО - Алтайский край - Майминский район - Майма 24 1
Бельгия - Королевство 1189 1
Россия - СФО - Новосибирск 4854 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2819 1
Россия - СФО - Омская область 786 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1539 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 110 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27147 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5550 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3558 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57406 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7454 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2803 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8463 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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