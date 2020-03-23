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Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер

Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) – консалтинговая компания, эксперт в сфере цифровой трансформации. Внедряет мировые практики для роста компаний из России, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

 

23.03.2020 «Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding»

RP». Продукт выбрали по нескольким причинам. Во-первых, холдинг использует продуктовые решения «1С» на всех своих предприятиях. Во-вторых, руководство завода уже работало с лидерами проектной команды Columbus ранее и было уверено в профессионализме всей команды. В начале проекта проводилось обследование, сформировался пул требований и задач, выстроился календарный план-график. На первую оче
08.10.2018 Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud

Columbus Russia & CIS и SAP CIS заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Columbus дополнит свою линейку решений продуктами SAP. Одним из первых решений, доступных зак
02.08.2018 Columbus о том, на каких платформах будут расти облака

Какие цели преследовала компания Columbus, начиная развивать облачное направление? Денис Стороженко: Нам важно постоянно находить новые точки роста – направления, по которым можно прогнозировать высокий спрос. Облачный рынок –
14.03.2018 Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор»

Columbus провела внедрение ERP-системы в «Тойота Мотор». В результате проекта специалистами Columbus были автоматизированы процессы учета и поставки автомобилей дилерам: от размещения и
18.01.2018 Сolumbus занялась консалтинговой практикой решений «1С»

ции и учету бизнес-процессов на базе программных продуктов «1С», целями специалистов новой практики Columbus станут подбор оптимальных решений для отдельных отраслей бизнеса, техническая поддер
13.07.2017 Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP

Lamoda объявила о внедрении системы Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP. С помощью Columbus Dynamic Security Management (DSM) интернет-ритейлер усовершенствовал систему защиты корпоративных данных и пол
30.06.2017 Сolumbus представила новое решение Payment Integration для оплат банковскими картами

Columbus представила WarRoom.Payment Integration, которое поможет упростить процесс оплат банковскими картами. Columbus WarRoom.Payment Integration – новый программный продукт компании Columbus, позволяющий быстро и эффективно настроить процесс оплаты банковскими картами. Решение имеет централизо
07.06.2017 Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ

Компания Columbus объявила о выходе продукта, призванного помочь интернет-магазинам настроить процесс формирования и передачи чеков в онлайн-режиме в соответствии с изменениями, внесенными в 54-й федера
30.05.2017 Сolumbus анонсировала новую линейку продуктов для сетевого ритейла

Консалтинговая компания Columbus выпустила первое решение новой линейки продуктов Columbus WarRoom. Продукт ав
27.04.2017 Columbus увеличила прибыль в первом квартале 2017 г. на 13%

Компания Columbus подвела итоги деятельности в первом квартале 2017 финансового года. Рост прибыли составил 13%, а выручки EBITDA — 14%. Подобные итоги компания показывает пятый год подряд, сообщили CNe
12.04.2017 Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin

Дистрибьютор бытовой химии, парфюмерии и косметики Sellwin принял решение о переходе на новую ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которой Sellwin доверила проект внедрения решения Microsoft. За последние годы Sellwin расширила бизнес и повысила уровень продаж, что в итоге привело к необходимости обновления сущес
22.03.2017 Columbus представила облачное решение для управления складом

Компания Columbus выпустила решение для управления складом, основанное на облачных технологиях. Продукт предлагается в формате SaaS и подходит для использования на небольших и средних складах, сообщили

02.11.2016 Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff внедрила систему электронного обмена данными с поставщиками на основе Columbus EDI Studio для снижения трудозатрат на рутинную обработку документов и сокращения объемов неконтролируемого документооборота. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columb
07.09.2016 Новое решение Columbus оптимизирует использование промышленного оборудования

Компания Columbus выпустила решение, призванное оптимизировать использование промышленного оборудования. Как сообщили CNews в Columbus, объединяя интернет вещей, облачные технологии, мобильность

29.08.2016 Оборот Columbus в 1 полугодии 2016 г. вырос на 8%

Глобальная консалтинговая компания Columbus опубликовала промежуточный отчет о результатах работы в первом полугодии 2016 г. Оборот компании по итогам отчетного периода составил 595 млн датских крон, что на 8% выше, чем оборот з
03.08.2015 Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе

«Просвещение» — издательство учебной литературы в России — объявило об успешном запуске решения Columbus WMS на сезонном складе. Внедрение стало первым шагом на пути к комплексной автоматизации управления логистикой в организации, сообщили CNews в компании Columbus. Руководство изд
17.06.2015 Concept Group перешла на систему управления складом от Columbus

Консалтинговая компания Columbus автоматизировала распределительный центр Concept Group, игрока на российском fashion-рынке, занимающегося производством и продажей одежды под брендами Concept Club, Acoola, Infinity Li
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

дитель фосфорсодержащих удобрений, перешла на централизованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по внедрению платформы. С помощью новой системы IBM Cognos TM1 на всех предприятиях группы «ФосАгро» унифицированы и интенсифицированы процессы планировани
29.01.2015 Columbus развивает систему управления складом для «Харрис СНГ»

Компания «Харрис СНГ» (российское подразделение Barilla Group) в рамках многолетнего сотрудничества с консалтинговой компанией Columbus интегрирует действующую систему управления складом Columbus WMS с мобильными терминалами сбора данных. Как ожидается, проект позволит упростить работу складского персонала, особ
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos

хника», один из дилеров компании Caterpillar, запустила систему бюджетирования и подготовки отчётности на базе решений IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, при поддержке специалистов которой выполнялось внедрение в «Восточной Технике». «Восточная Техника» имеет 29 филиалов на территории России, включая головной офис в Новосибирске. Сейча
11.11.2014 «Санг» внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 R3 с помощью Columbus

Henkel, решил запустить новую ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Система призвана обеспечить рост бизнеса компании на ближайшие годы. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, выступающей партнером проекта внедрения. Как отмечается, запуск Microsoft Dynamics AX 2012 R3 обусловлен стратегическими целями и планами по развитию компании «Санг». Руководство дист
29.09.2014 «СПАР Ритейл» внедрила Columbus Food Retail

Компания «СПАР Ритейл», российский партнёр международной сети SPAR, подвела итоги проекта внедрения информационной системы управления Columbus Food Retail на базе Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в международной консалтинговой компании Columbus. Международная продуктовая сеть SPAR представлена в России бол
01.08.2014 Mamagazin.ru внедряет Microsoft Dynamics AX 2012

Розничный стартап, интернет-гипермаркет для мам и их детей Mamagazin.ru совместно со специалистами международной консалтинговой компании Columbus реализует проект по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в Columbus. Mamagazin.ru представляет собой онлайн-гипермаркет детских товаров, где

11.06.2014 Сеть обувных магазинов Obuv.com автоматизировала управление складом на базе Columbus WMS

Сеть мультибрендовых обувных магазинов Obuv.com внедрила систему управления складом Columbus WMS на базе Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в компании Columbus. Предпосылкой проекта внедрения стало желание руководства розничной компании качественно изменить о
11.06.2014 «Тойота Мотор» обновит ERP-систему Microsoft с помощью Columbus

тей и аксессуаров Toyota и Lexus в России, приступил к внедрению новой системы управления на базе системы Microsoft Dynamics AX 2012. Партнером проекта выступает международная консалтинговая компания Columbus, с которой «Тойота» сотрудничает с 2003 г. Об этом CNews сообщили в Columbus. В ходе проекта «Тойота Мотор» полностью обновит действующую ERP на основе Microsoft Dynamics AX 3.0
21.05.2014 «Добринский сахарный завод» переходит на Microsoft Dynamics AX 2012

по производству белого сахара, заменит устаревшее ERP-решение на новую многофункциональную информационную систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, выступающей партнёром проекта. Группа компаний Sucden — производитель сахара на территории РФ, управляет тремя сахарными заводами и несколькими агрофирмами. «Добринский сахарный завод
15.04.2014 Бывший глава российского офиса Columbus назначен генеральным директором «Корус Консалтинг»

сказали в компании, Сергей Карпуничев имеет более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли информационных технологий. В 2008-2014 гг. занимал позицию генерального директора российского офиса компании Columbus. До этого, также в Columbus, отвечал за развитие практики информационно-аналитических систем. В 2001-2004 гг. руководил направлением Cognos в датской компании InfoChain, где отв
11.04.2014 Елена Сергеева назначена ВРИО генерального директора Columbus в России

Международная консалтинговая компания Columbus объявила о назначении Елены Сергеевой на должность временно исполняющего обязанности генерального директора российского подразделения. Сергей Карпуничев, ранее возглавлявший российский
24.03.2014 Розничная сеть Savage обновит систему управления складом вместе с Columbus

Российская розничная сеть одежды Savage совместно с консалтинговой компанией Columbus приступила к развитию системы управления складским комплексом. В ходе проекта ритейлер перенесёт функциональность действующей WMS на новую платформу Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом
19.03.2014 «Уралкалий» автоматизирует финансовое управление вместе с Columbus

Консалтинговая компания Columbus реализует проект по автоматизации финансового управления в торговом подразделении «Уралкалия». Проект является продолжением сотрудничества организаций в рамках развертывания корпоратив
25.11.2013 Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике»

ванной системы бюджетирования и корпоративной отчетности. Решение будет построено на базе программных продуктов IBM Cognos BI и IBM Cognos TM1. Проект реализуется совместно с консалтинговой компанией Columbus, партнером «Восточной техники» по внедрению и развитию корпоративных систем. Компания «Восточная Техника» реализует дорожно-строительную, горную, карьерную технику и оборудование, оказ
18.11.2013 Columbus поможет «Триколор ТВ» запустить систему бизнес-аналитики и оперативной отчетности

Консалтинговая компания Columbus приступила к внедрению корпоративного хранилища данных и системы бизнес-анализа для оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ» («Национальная спутниковая компания»). Проект пресл
31.10.2013 «Старбор» заменил систему управления складом на Columbus WMS

Консалтинговая компания Columbus автоматизировала склад компании «Старбор», российского импортера и дистрибьютора алкогольной продукции. Внедрение новой системы управления заняло около двух месяцев, сообщили CNews в <
20.08.2013 Yota Devices запустила облачную CRM-систему вместе с Columbus

Компания Yota Devices запустила облачное решение Microsoft Dynamics CRM Online в целях повышения эффективности продаж. Партнером проекта стала консалтинговая компания Columbus, реализовавшая комплекс услуг по настройке и запуску новой CRM-системы. Комплексное решение «CRM за 2 недели» от Columbus подразумевает внедрение и настройку стандартного функци
20.06.2013 Сеть магазинов KARI управляет магазинами с помощью Microsoft Dynamics AX for Retail

Компания Columbus сообщила о том, что международная розничная сеть магазинов KARI автоматизировала бизнес-процессы на базе решения Microsoft Dynamics AX for Retail. Стратегия агрессивной экспансии KARI

13.06.2013 «КДВ Групп» внедряет систему управления складом на базе Microsoft Dynamics AX 2012

Компания Columbus сообщила о том, что «КДВ Групп» реализует проект по внедрению системы управления складом на базе решения Microsoft Dynamics AX 2012. Холдинг КДВ работает на рынке снековой и кондитерск
16.05.2013 «Старбор»автоматизирует новый складской комплекс на базе Columbus WMS

Компания «Старбор», импортер и дистрибьютор алкогольной продукции, внедряет систему управления складом Columbus WMS на своем новом складском комплексе. Решение будет реализовано на ERP-платформе Microsoft Dynamics AX 2009. На разработку и запуск системы в промышленную эксплуатацию отведен один м
24.04.2013 «Зетта» построит CRM-систему с помощью Columbus

Международная консалтинговая компания Columbus сообщила о том, что группа компаний «Зетта», российский производитель и поставщик кухонной мебели, выбрала решение Microsoft Dynamics CRM для работы с клиентами. Внедрение системы буду
22.04.2013 «БалтКам» автоматизирует управление товародвижением на базе Microsoft Dynamics AX 2012

«БалтКам», дистрибьютор автозапчастей в Северо-Западном регионе, приступила к реформированию процессов торговой логистики и финансового учета. Проект реализуется совместно с консалтинговой компанией Columbus, которая развернет решение на основе Microsoft Dynamics AX 2012, включив в него ряд модулей собственной разработки. Для управления складским комплексом «БалтКам» дополнит новую ERP-сис
16.04.2013 «Восточная Техника» оптимизировала продажи и обслуживание клиентов на базе Microsoft Dynamics AX

Торгово-дистрибьюторская компания «Восточная Техника» совместно с консалтинговой компанией Columbus завершила проект по автоматизации служб по работе с клиентами и технической поддержки. Целями внедрения данного модуля стали улучшение качества обслуживания заказчиков дистрибьютора, о

Публикаций - 325, упоминаний - 609

Odyssey Consulting Group замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23943 151
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 51
SAP SE 5040 30
7440 23
Oracle Corporation 6450 20
IBM - International Business Machines Corp 9295 19
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 545 13
Корус Консалтинг ГК 1129 11
Accenture plc 657 9
Крок - Croc 1751 9
АйТи 1327 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 8
Галактика - Корпорация 1436 8
Прогноз 1561 7
VMware - Pivotal Software 75 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 7
HP Inc. 5601 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 7
Softline - Софтлайн 2272 6
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 164 6
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 123 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 6
Парус Корпорация 538 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 5
Компьюлинк ГК - Compulink 436 5
1С-Рарус 831 5
SAS Institute 933 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 808 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1057 5
Intel Corporation 11815 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 970 5
Максима ГК - GMCS 354 4
Yahoo! 3694 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 306 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 4
VerticalSoft 4 4
SAP CIS - САП СНГ 840 4
Informatica 119 4
Импакт-Софт 30 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 88 13
X5 Group - Перекрёсток 475 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 10
Danone - Юнимилк 45 9
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 9
Дикси - Сеть магазинов 135 9
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 8
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 5
Caterpillar - Катерпиллар 88 5
Walmart - Wal-Mart Stores 372 5
Метрополис ТРК 41 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 573 4
101Hotels.com 670 4
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 43 4
Arthur Andersen 61 4
НСПК - Национальная система платежных карт 666 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 253 4
Седьмой Континент 62 3
Unicon - Юникон Консалтинг 38 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 3
Арнест ГК - Арнест упаковочные решения - Ball Corporation 7 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 449 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 378 3
Лента - Сеть розничной торговли 1831 3
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 12 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 58 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 3
Toyota - Lexus 63 3
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 25 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 891 3
Bank of America - Банк Америки 261 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 125 3
Северсталь ПАО - Severstal 398 2
IKEA - ИКЕА 150 2
Лента - Утконос 164 2
Свеза - Sveza 15 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3398 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1769 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 4
Федеральное казначейство России 1628 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 197 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 561 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 132 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 59 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 67 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 96 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 40 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 169 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1724 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 23 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 87 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 1
Президент Российской Федерации 3962 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 375 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 614 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 139
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5673 125
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 103
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5879 58
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8561 58
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3965 43
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1572 38
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2054 38
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3973 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14193 31
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2746 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10562 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10533 20
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2160 19
Управляемость - Manageability 1629 18
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Automation of warehouse activities 313 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 18
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 631 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8797 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11496 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3972 16
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 705 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17931 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9814 14
Управление финансами - Financial management 577 14
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 500 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 14
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 838 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6022 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3833 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3501 11
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 478 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8114 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23041 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11409 9
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 857 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23025 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8524 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 146
Microsoft Dynamics 1178 77
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 48
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 44
Microsoft Windows 2000 12693 26
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1497 20
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4748 18
Microsoft Office 3558 13
Microsoft Dynamics CRM 533 11
Microsoft Windows 14864 10
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 9
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 55 8
Microsoft SQL Server 1516 7
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 55 7
Huawei nova - Серия смартфона 51 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 6
Huawei Harmony OS - Harmonica 146 5
Age of Kings 3398 5
Apple iPhone 6 6176 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 5
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 823 4
Linux OS 8791 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 98 4
Oracle Hyperion 228 4
Apple iOS 7169 4
Форсайт Prognoz Platform 82 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 87 3
Microsoft Azure 1352 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 83 3
Microsoft Windows XP 2399 3
Google Android 13130 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 158 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 421 3
Microsoft Outlook 1325 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 234 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 541 3
Scala - Язык программирования 131 3
Microsoft Office Excel 1115 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 90 3
Мартынов Владислав 113 21
Демин Владимир 26 17
Торгов Игорь 37 10
Карпуничев Сергей 9 9
Гурова Наталья 13 8
Вексельберг Виктор 153 7
Пученков Владимир 6 6
Паленов Олег 20 6
Кочаров Армен 23 6
Стороженко Денис 5 5
Петренко Федор 5 5
Зайцев Николай 32 5
Свердлов Денис 194 5
Косенков Денис 6 5
Прянишников Николай 288 4
Попова Мария 140 4
Демина Ольга 4 4
Черепащук Михаил 4 4
Пантелеев Илья 25 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 4
Пронин Алексей 9 3
Кругляков Роман 43 3
Ершова Элеонора 67 3
Степанова Надежда 5 3
Толкачева Екатерина 43 3
Андреев Максим 36 3
Пырков Георгий 8 3
Усаковский Константин 7 3
Зенкин Денис 262 3
Ларина Надежда 3 3
Кухарев Сергей 8 3
Вайнберг Олег 18 3
Худяков Игорь 3 3
Лисоволик Ярослав 3 3
Зейбель Эдуард 6 3
Маленченко Юрий 58 2
Геклер Алена 28 2
Никифоров Николай 1173 2
Македонский Сергей 47 2
Лазарев Алексей 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 129514 228
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 43
Европа 21590 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15878 36
Дания - Королевство 1266 28
Украина 7423 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 20
Казахстан - Республика 5173 18
Германия - Федеративная Республика 12324 17
Европа Восточная 3034 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2925 12
Россия - СФО - Новосибирск 3895 11
Франция - Французская Республика 7652 10
Япония 13069 10
Беларусь - Белоруссия 4793 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 9
Нидерланды 3365 9
Ближний Восток 2796 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 8
Земля - планета Солнечной системы 10049 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3497 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 7
США - Флорида 747 7
Канада 4759 7
Солнце - звезда Солнечной системы 4977 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1340 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2718 6
Россия - Сибирь 2195 5
Италия - Итальянская Республика 4263 5
Америка 2158 4
Польша - Республика 1899 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 4
Австрия - Австрийская Республика 1283 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1484 4
США - Вашингтон - Редмонд 221 4
Украина - Киев 1115 4
Европа Западная 1420 4
Африка - Африканский регион 3347 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7285 132
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21748 96
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43939 92
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5868 39
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5451 33
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2738 22
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4865 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9513 19
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 612 18
Логистика сбытовая - Сбыт 2269 17
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 822 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4417 15
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Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1260 10
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 10284 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5884 10
Торговля оптовая - Wholesale trade 1070 9
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 653 8
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ИвГУ - Ивановский государственный университет 6 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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