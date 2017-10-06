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OLAP Analytical processing Интерактивная аналитическая обработка данных ROLAP Relational OLAP MOLAP Multidimensional OLAP HOLAP Hybrid OLAP



06.10.2017 «Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики

ависимости от значений показателей, расположения, настройки осей, категорий, значений и т.д.); простого механизма настройки источников данных на основе соответствующего конструктора, с использованием OLAP – технологий; многофункционального механизма настройки связей межу виджетами за счет событийной модели, настраиваемой пользователем Платформы (переход из одного виджета в другой, фильтраци
08.09.2017 «Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики

«Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», представила полностью новый механизм OLAP-анализа данных для технологической платформы Alpha BI.Разработка направлена на упрощение
29.02.2016 Промсвязьбанк создал один из крупнейших OLAP-кубов в мире

качеством. Решением проблемы стало развертывание системы оперативной аналитической обработки данных OLAP (Online Analytical Processing) на базе Microsoft SQL Server, которая не только соответст
11.02.2016 Assist разработал многофункциональную OLAP-систему для e-commerce

Провайдер электронных платежей Assist разработал многофункциональную OLAP-систему, которая используется как для защиты электронных платежей от мошенничества, так

05.08.2013 Эксперты: Разработчики BI-систем забыли о безопасности

Аналитики компании Digital Security из Санкт-Петербурга заявили о том, что все разработчики OLAP-серверов (online analytical processing, обработка массивов данных в реальном времени) за
28.01.2010 Учетные системы: выбираем OLAP для "1С"

адных рынках учетных систем, то либо в их составе, либо в качестве отдельных продуктов присутствуют OLAP-модули. Достаточно вспомнить Oracle OLAP, SAP OLAP Processor, OLAP-
14.10.2009 MDX Provider for Oracle OLAP: безопасный анализ данных Oracle из среды Microsoft Excel

Корпорация Oracle и компания Simba Technologies объявили о выпуске программного продукта MDX Provider for Oracle OLAP, предназначенного для организаций, которые используют электронные таблицы для бизнес-анализа. MDX Provider for Oracle OLAP позволяет безопасно и напрямую связывать сводные таблицы и
09.06.2009 «Инталев: Корпоративная аналитика»: новый продукт для серверного OLAP-анализа

Компания «Инталев» представила новый продукт для серверного OLAP-анализа данных в произвольной конфигурации платформы «1С:Предприятие» - «Инталев: Корпор
05.12.2007 Рынок OLAP-приложений: объемы растут, цены падают

Мировой рынок OLAP-приложений стабильно растет – на 16% в 2006 году, и по прогнозам – примерно столько же и
17.07.2007 OLAP: как разобрать информационную свалку

реляционных баз данных Эдгаром Коддом. Сформулированные им 12 правил определили сущность технологии OLAP (On-Line Analytical Processing). Впоследствии правила были переработаны в принцип FASMI

29.03.2007 Вышла новая платформа Contour Business Intelligence 3.0

Intersoft Lab начинает продажи новой линейки OLAP-продуктов (OLAP — On-line Analytical Processing, оперативный анализ данных)

15.11.2006 "Аманд" продвигает AxOlap для Microsoft Axapta

тным отчётам системы. Это пакет готовых, преднастроенных Олап-отчетов, использующий все возможности Olap-сервера– Microsoft Analysis Services. Информация выводится в виде сводных таблиц и графи
15.08.2006 "Инталев" выпустил новый продукт

Компания «Инталев» начала бета-тестирование программного продукта «Инталев: OLAP для "Корпоративные финансы 2005"», который предназначен для работы в связке с продуктом «Инталев: Корпоративные финансы 2005» - программным комплексом для бюджетирования, управленческого у
20.07.2006 OLAP-системы: обзор лидеров рынка

ess Intelligence, сегодня практически невозможно. Одним из основных компонентов решений BI является OLAP (On-Line Analytical Processing), оперативный анализ данных, представляющий собой комплек
26.05.2006 Perpetuum обновила OLAP ModelKit

Компания Perpetuum Software объявляет о выпуске модернизированной версии продукта OLAP ModelKit, инструмента создания и поддержки приложений в сфере бизнес-анализа. OLAP

09.02.2006 "Русский продукт" внедрил BI-систему

ти коммерческих данных. Проект затронул департаменты маркетинга, продаж и финансов. С помощью BI- и OLAP-технологий специалисты компании планировали построить аналитическую модель продаж готово
21.01.2003 74% автоматизированных торговых сетей готовы внедрить OLAP

уже автоматизированы, или готовятся к автоматизации, большинство из этих сетей готовы использовать OLAP-технологии. Фактически же OLAP сейчас используют единицы. Данные по автоматизации
24.06.2002 Начались международные продажи OLAP-компоненты ContourCube

-компоненты для создания деловых приложений - ContourCube. ContourCube - это высокопроизводительная OLAP-компонента для быстрого создания настольных, клиент-серверных и интернет-приложений для

11.04.2002 Business Objects представила WebIntelligence 2.7

накопленных данных, а компании ускорить возврат инвестиций, вложенных в приобретение и обслуживание OLAP-серверов и выработать корпоративные стандарты в развитии концепции бизнес-анализа на пре
05.11.2001 Banklist.ru: в эксплуатацию запущен портал OLAP-анализа финансовой информации

ю учредителей проекта, Banklist.ru представляет собой первый в России проект, обеспечивающий сервис OLAP-анализа финансовой информации коммерческих банков с применением интернета. Необходимый д
26.04.2001 Microsoft и Hyperion объединяются в разработке спецификации OLAP

erion Solutions объявили о планах по совместной разработке новой спецификации для интернета на основе языка XML - "XML for Analysis", направленной на предоставление общего соединения веб-приложений с OLAP-базами данных. По заявлению Microsoft и Hyperion, более 20 производителей (SAP AG, Cognos, Brio Technology, Lawson Software и MicroStrategy и др.) планируют поддерживать XML for Analysis,

29.11.1999 Модернизированная платформа для аналитических приложений Oracle Express Server 6.3 предоставляет расширенные возможности прогнозирования и ставит мировой рекорд по результатам тестов производительности

xpress Server 6.3 показал рекордные результаты производительности при выполнении отраслевого стандарта - эталонного теста Совета по оперативной аналитической обработке (Online Analytical Processing - OLAP) APB-1, который предлагает объективную меру оценки производительности сервера OLAP. Самые высокие в отрасли результаты для сервера OLAP достигнуты на серверных платформах Int
16.03.1999 Interface начала поставки системы анализа и распределения корпоративной информации Seagate Info 7

формации с помощью усовершенствованных инструментов Seagate Query и Info Worksheet. Технология Open OLAP дает возможность интегрировать многомерные OLAP данные из разнородных источников:
23.12.1998 Ovum отмечает перемены на рынке средств OLAP

Рынок ПО оперативной аналитической обработки (OLAP) находится сегодня в состоянии перехода от средств универсального анализа деловой информации к ПО для обработки более специализированных данных. Это довольно сложный момент для пользовател

Публикаций - 331, упоминаний - 352

OLAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23742 90
Oracle Corporation 6390 81
IBM - International Business Machines Corp 9253 43
SAP SE 4978 40
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6411 33
7231 31
1С-ИжТиСи 6539 30
CA Technologies - Computer Associates 387 15
IBM Rational Software 172 14
SAS Institute 917 14
Барс груп 522 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1890 14
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 126 13
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 13
Прогноз 1680 13
Ross Systems 24 13
Крок - Croc 1730 12
Инталев - Intalev 275 11
MicroStrategy 64 10
Contour Components - Контур Компонентс 29 9
Teradata 202 9
Ланит - Консист Бизнес Групп 103 9
OpenText - Micro Focus - Borland 200 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2877 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9859 8
Галактика - Корпорация 1427 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 975 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10298 7
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 7
Парус Корпорация 535 7
Oracle Hyperion Solutions 46 7
Qlik - QlikTech 140 7
Salesforce.com - Tableau Software 83 7
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 7
Intel Corporation 11742 6
Diasoft - Диасофт 627 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 967 6
Терн ГК - Tern Group 55 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 381 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8181 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6097 11
Альфа-Банк 1623 10
ПСБ - Промсвязьбанк 749 6
РЖД - Российские железные дороги 1669 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1900 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6312 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 425 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 108 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2487 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 593 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 856 4
ВТБ - ВТБ24 661 4
X5 Group - Перекрёсток 463 4
Седьмой Континент 62 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 376 3
Газпром ПАО 1184 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 3
Лента - Сеть розничной торговли 1782 3
Unicon - Юникон Консалтинг 38 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 236 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 346 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1256 3
Верный - торговая сеть 262 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 53 3
WikiMart - Викимарт 44 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2548 3
МКБ - Московский кредитный банк 458 3
Сургутнефтегаз - СНГ 249 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 2
Ингосстрах СПАО 353 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 2
Газпром нефть 520 2
Ростех - Вертолеты России 160 2
Renault Groupe 147 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 241 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 25 2
LinkedIn 593 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1040 2
Открытие ФК - Бинбанк 193 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18459 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10609 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9559 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3870 12
Федеральное казначейство России 1603 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1704 6
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 171 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1618 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1615 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2467 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2542 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1224 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2515 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 213 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3055 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 127 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2788 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1075 2
Правительство Москвы 2094 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 687 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 95 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 999 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 154 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4659 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 300 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1552 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1972 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 714 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3061 2
Президент Российской Федерации 3821 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 359 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 1
Правительство Калининградской области 62 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 52 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 153 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 197 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1271 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 573 4
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1808 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2607 1
АФТ - Ассоциация Финтех 64 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation 175 1
OpenChain 1 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 35 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55298 150
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3808 137
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26779 121
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9473 117
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8334 99
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5347 80
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4452 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26488 70
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17685 68
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 1825 65
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5696 55
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8267 53
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5326 49
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2580 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13641 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13161 39
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 166 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17992 34
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 696 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40803 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10258 29
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1552 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5922 26
Масштабируемость - Scalability 2774 25
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10472 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22541 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9470 24
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1304 23
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 260 23
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3865 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10349 22
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 2070 22
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6149 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13753 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8573 21
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 152 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19493 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7977 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8587 18
Microsoft Office 3504 55
Microsoft SQL Server 1495 51
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 839 33
Microsoft Office Excel 980 31
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Microsoft Windows 2000 12828 30
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6774 30
Microsoft Windows 14671 25
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 911 18
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SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 16
Linux OS 8536 16
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 175 15
Ross Systems iRenaissance ERP 21 15
IBM DB2 354 14
SAP BW - SAP Business Warehouse 122 13
Oracle Hyperion Essbase 41 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 777 12
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 482 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2004 12
Microsoft Azure 1332 11
Apache Hadoop 385 11
Oracle Hyperion 228 11
Oracle СУБД 598 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 552 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 852 10
Oracle Java - язык программирования 2808 10
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 55 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 563 10
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 468 9
БАРС.Alpha BI 36 9
Microsoft Power Pivot 39 9
SAP Crystal Reports 52 9
Microsoft Dynamics 1174 8
Microsoft SharePoint Server 691 8
Loginom Deductor 24 7
Apple iPad 3763 7
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 7
Андреев Максим 35 6
Федечкин Эдуард 40 5
Чибисов Владимир 22 4
Лядов Кирилл 17 4
Кривошеев Евгений 12 3
Шадаев Максут 698 3
Бобрецов Сергей 12 3
Самойленко Максим 65 3
Натрусов Артем 209 3
Рубец Елена 6 3
Кирьянова Александра 93 3
Демидов Михаил 133 3
Педоренко Андрей 42 3
Воронин Алексей 16 2
Кулагин Дмитрий 10 2
Шеленцов Сергей 18 2
Портнягин Сергей 5 2
Кузьминов Илья 11 2
Вахмянин Иван 29 2
Подшивалов Виталий 3 2
Махов Геннадий 11 2
Ибрагимов Рустем 21 2
Мартынов Владислав 113 2
Козлов Павел 21 2
Степанов Антон 61 2
Сотин Денис 161 2
Первухин Дмитрий 10 2
Гиацинтов Олег 5 2
Миронов Павел 5 2
Мишустин Михаил 523 2
Ахмеров Тимур 86 2
Каренина Анна 12 2
Анохин Сергей 45 2
Осипов Сергей 31 2
Шевченко Владимир 143 2
Краснов Федор 11 2
Егоров Владимир 66 2
Абакумов Евгений 144 2
Балаш Максим 6 2
Чаркин Евгений 243 2
Россия - РФ - Российская федерация 126443 184
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40202 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13390 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50654 22
Куба - Республика 325 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15598 15
Украина 7378 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17256 14
Европа 21505 12
Беларусь - Белоруссия 4530 10
Германия - Федеративная Республика 12186 9
Казахстан - Республика 5072 8
Азия - Азиатский регион 5162 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6534 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13078 6
Европа Восточная 3012 6
Япония 13030 6
Франция - Французская Республика 7621 6
Канада 4734 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1017 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15426 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2378 5
Узбекистан - Республика 1487 4
Армения - Республика 1623 4
Польша - Республика 1865 4
Бразилия - Федеративная Республика 2253 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1259 3
Дания - Королевство 1236 3
Южная Корея - Республика 6335 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2438 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3409 3
Грузия 1151 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1191 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3446 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 947 3
Индия - Республика 5141 2
Америка 2165 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1659 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 2
Швеция - Королевство 3547 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43138 123
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43031 69
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21257 59
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11164 58
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7190 43
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11035 40
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5325 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25019 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9555 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15607 28
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1165 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14416 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4788 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 5281 22
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2640 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4699 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8578 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5658 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5660 17
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3551 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9016 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2009 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10177 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2794 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2543 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4609 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1189 13
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 680 13
Логистика сбытовая - Сбыт 2246 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7123 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6614 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3838 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4306 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4591 12
Экспорт - Экспортные операции 2808 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3262 11
Статистика - Statistics - статистические данные 1621 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5081 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3115 9
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1496 9
TAdviser - Центр выбора технологий 318 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11038 3
Forbes - Форбс 657 2
Wikipedia - Википедия 444 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1254 2
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Прайм - Агентство экономической информации 860 1
Information Age 2 1
Variety 23 1
9to5Mac 150 1
91Mobiles 1728 1
The Banker 6 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Радио России - радиостанция 48 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия 24 - телеканал 102 1
Юность - радиостанция 33 1
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Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
9to5Google 87 1
The Washington Post 310 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
РИА Новости 815 1
Ведомости 625 1
Bloomberg 1139 1
FT - Financial Times 1176 1
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Forrester Research 814 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 330 6
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УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 39 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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