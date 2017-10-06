OLAP Analytical processing Интерактивная аналитическая обработка данных ROLAP Relational OLAP MOLAP Multidimensional OLAP HOLAP Hybrid OLAP
|06.10.2017
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«Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики
ависимости от значений показателей, расположения, настройки осей, категорий, значений и т.д.); простого механизма настройки источников данных на основе соответствующего конструктора, с использованием OLAP – технологий; многофункционального механизма настройки связей межу виджетами за счет событийной модели, настраиваемой пользователем Платформы (переход из одного виджета в другой, фильтраци
|08.09.2017
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«Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики
«Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», представила полностью новый механизм OLAP-анализа данных для технологической платформы Alpha BI.Разработка направлена на упрощение
|29.02.2016
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Промсвязьбанк создал один из крупнейших OLAP-кубов в мире
качеством. Решением проблемы стало развертывание системы оперативной аналитической обработки данных OLAP (Online Analytical Processing) на базе Microsoft SQL Server, которая не только соответст
|11.02.2016
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Assist разработал многофункциональную OLAP-систему для e-commerce
Провайдер электронных платежей Assist разработал многофункциональную OLAP-систему, которая используется как для защиты электронных платежей от мошенничества, так
|05.08.2013
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Эксперты: Разработчики BI-систем забыли о безопасности
Аналитики компании Digital Security из Санкт-Петербурга заявили о том, что все разработчики OLAP-серверов (online analytical processing, обработка массивов данных в реальном времени) за
|28.01.2010
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Учетные системы: выбираем OLAP для "1С"
адных рынках учетных систем, то либо в их составе, либо в качестве отдельных продуктов присутствуют OLAP-модули. Достаточно вспомнить Oracle OLAP, SAP OLAP Processor, OLAP-
|14.10.2009
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MDX Provider for Oracle OLAP: безопасный анализ данных Oracle из среды Microsoft Excel
Корпорация Oracle и компания Simba Technologies объявили о выпуске программного продукта MDX Provider for Oracle OLAP, предназначенного для организаций, которые используют электронные таблицы для бизнес-анализа. MDX Provider for Oracle OLAP позволяет безопасно и напрямую связывать сводные таблицы и
|09.06.2009
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«Инталев: Корпоративная аналитика»: новый продукт для серверного OLAP-анализа
Компания «Инталев» представила новый продукт для серверного OLAP-анализа данных в произвольной конфигурации платформы «1С:Предприятие» - «Инталев: Корпор
|05.12.2007
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Рынок OLAP-приложений: объемы растут, цены падают
Мировой рынок OLAP-приложений стабильно растет – на 16% в 2006 году, и по прогнозам – примерно столько же и
|17.07.2007
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OLAP: как разобрать информационную свалку
реляционных баз данных Эдгаром Коддом. Сформулированные им 12 правил определили сущность технологии OLAP (On-Line Analytical Processing). Впоследствии правила были переработаны в принцип FASMI
|29.03.2007
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Вышла новая платформа Contour Business Intelligence 3.0
Intersoft Lab начинает продажи новой линейки OLAP-продуктов (OLAP — On-line Analytical Processing, оперативный анализ данных)
|15.11.2006
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"Аманд" продвигает AxOlap для Microsoft Axapta
тным отчётам системы. Это пакет готовых, преднастроенных Олап-отчетов, использующий все возможности Olap-сервера– Microsoft Analysis Services. Информация выводится в виде сводных таблиц и графи
|15.08.2006
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"Инталев" выпустил новый продукт
Компания «Инталев» начала бета-тестирование программного продукта «Инталев: OLAP для "Корпоративные финансы 2005"», который предназначен для работы в связке с продуктом «Инталев: Корпоративные финансы 2005» - программным комплексом для бюджетирования, управленческого у
|20.07.2006
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OLAP-системы: обзор лидеров рынка
ess Intelligence, сегодня практически невозможно. Одним из основных компонентов решений BI является OLAP (On-Line Analytical Processing), оперативный анализ данных, представляющий собой комплек
|26.05.2006
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Perpetuum обновила OLAP ModelKit
Компания Perpetuum Software объявляет о выпуске модернизированной версии продукта OLAP ModelKit, инструмента создания и поддержки приложений в сфере бизнес-анализа. OLAP
|09.02.2006
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"Русский продукт" внедрил BI-систему
ти коммерческих данных. Проект затронул департаменты маркетинга, продаж и финансов. С помощью BI- и OLAP-технологий специалисты компании планировали построить аналитическую модель продаж готово
|21.01.2003
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74% автоматизированных торговых сетей готовы внедрить OLAP
уже автоматизированы, или готовятся к автоматизации, большинство из этих сетей готовы использовать OLAP-технологии. Фактически же OLAP сейчас используют единицы. Данные по автоматизации
|24.06.2002
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Начались международные продажи OLAP-компоненты ContourCube
-компоненты для создания деловых приложений - ContourCube. ContourCube - это высокопроизводительная OLAP-компонента для быстрого создания настольных, клиент-серверных и интернет-приложений для
|11.04.2002
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Business Objects представила WebIntelligence 2.7
накопленных данных, а компании ускорить возврат инвестиций, вложенных в приобретение и обслуживание OLAP-серверов и выработать корпоративные стандарты в развитии концепции бизнес-анализа на пре
|05.11.2001
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Banklist.ru: в эксплуатацию запущен портал OLAP-анализа финансовой информации
ю учредителей проекта, Banklist.ru представляет собой первый в России проект, обеспечивающий сервис OLAP-анализа финансовой информации коммерческих банков с применением интернета. Необходимый д
|26.04.2001
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Microsoft и Hyperion объединяются в разработке спецификации OLAP
erion Solutions объявили о планах по совместной разработке новой спецификации для интернета на основе языка XML - "XML for Analysis", направленной на предоставление общего соединения веб-приложений с OLAP-базами данных. По заявлению Microsoft и Hyperion, более 20 производителей (SAP AG, Cognos, Brio Technology, Lawson Software и MicroStrategy и др.) планируют поддерживать XML for Analysis,
|29.11.1999
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Модернизированная платформа для аналитических приложений Oracle Express Server 6.3 предоставляет расширенные возможности прогнозирования и ставит мировой рекорд по результатам тестов производительности
xpress Server 6.3 показал рекордные результаты производительности при выполнении отраслевого стандарта - эталонного теста Совета по оперативной аналитической обработке (Online Analytical Processing - OLAP) APB-1, который предлагает объективную меру оценки производительности сервера OLAP. Самые высокие в отрасли результаты для сервера OLAP достигнуты на серверных платформах Int
|16.03.1999
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Interface начала поставки системы анализа и распределения корпоративной информации Seagate Info 7
формации с помощью усовершенствованных инструментов Seagate Query и Info Worksheet. Технология Open OLAP дает возможность интегрировать многомерные OLAP данные из разнородных источников:
|23.12.1998
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Ovum отмечает перемены на рынке средств OLAP
Рынок ПО оперативной аналитической обработки (OLAP) находится сегодня в состоянии перехода от средств универсального анализа деловой информации к ПО для обработки более специализированных данных. Это довольно сложный момент для пользовател
OLAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Андреев Максим 35 6
|Федечкин Эдуард 40 5
|Чибисов Владимир 22 4
|Лядов Кирилл 17 4
|Кривошеев Евгений 12 3
|Шадаев Максут 698 3
|Бобрецов Сергей 12 3
|Самойленко Максим 65 3
|Натрусов Артем 209 3
|Рубец Елена 6 3
|Кирьянова Александра 93 3
|Демидов Михаил 133 3
|Педоренко Андрей 42 3
|Воронин Алексей 16 2
|Кулагин Дмитрий 10 2
|Шеленцов Сергей 18 2
|Портнягин Сергей 5 2
|Кузьминов Илья 11 2
|Вахмянин Иван 29 2
|Подшивалов Виталий 3 2
|Махов Геннадий 11 2
|Ибрагимов Рустем 21 2
|Мартынов Владислав 113 2
|Козлов Павел 21 2
|Степанов Антон 61 2
|Сотин Денис 161 2
|Первухин Дмитрий 10 2
|Гиацинтов Олег 5 2
|Миронов Павел 5 2
|Мишустин Михаил 523 2
|Ахмеров Тимур 86 2
|Каренина Анна 12 2
|Анохин Сергей 45 2
|Осипов Сергей 31 2
|Шевченко Владимир 143 2
|Краснов Федор 11 2
|Егоров Владимир 66 2
|Абакумов Евгений 144 2
|Балаш Максим 6 2
|Чаркин Евгений 243 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 318 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11038 3
|Forbes - Форбс 657 2
|Wikipedia - Википедия 444 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1254 2
|ВГТРК РТР-Планета 10 1
|Прайм - Агентство экономической информации 860 1
|Information Age 2 1
|Variety 23 1
|9to5Mac 150 1
|91Mobiles 1728 1
|The Banker 6 1
|Россия Культура - телеканал 10 1
|Радио России - радиостанция 48 1
|Вести FM - Вести ФМ 13 1
|Россия 24 - телеканал 102 1
|Юность - радиостанция 33 1
|ComputerWorld 146 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
|9to5Google 87 1
|The Washington Post 310 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
|РИА Новости 815 1
|Ведомости 625 1
|Bloomberg 1139 1
|FT - Financial Times 1176 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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