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SAP Crystal Reports

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2008 SAP Business One+Crystal Reports: новое решение для малого бизнеса

Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что существующие и потенциальные клиенты решения SAP Business One получат доступ к базовой версии генератора отчетов Crystal Reports, являющегося стандартом в области отчетности. Спустя всего несколько месяцев после завершения процесса объединения, компании SAP и Business Objects представили на рынке первое и
10.04.2006 Business Objects откроет хостинг-версию Crystal Reports

Франко-американская компания Business Objects представит веб-версию аналитического программного пакета для маркетологов Crystal Reports XI — CrystalReports.com. Новый софтверный сервис предназначен для малого и среднего бизнеса (SMB) и будет распространяться на основе ежемесячной подписки. Первой версией мо
04.02.2004 Crystal Reports останется в среде Visual Studio.NET

Компания Business Objects, поставщик решений бизнес-аналитики (BI), объявила о том, что система генерации отчетов Crystal Reports и в дальнейшем будет поставляться как часть среды Visual Studio.NET от Microsoft, как в текущей версии, так и в последующей, получившей кодовое наименование Whidbey. Как сказал

13.12.2001 Interface выпустила книгу "Введение в Crystal Reports"

Компания Interface объявила о выходе в свет книги "Введение в Crystal Reports", представляющей собой полноценное руководство по использованию средства генерации отчетов Crystal Reports от Crystal Decisions. Данное средство создания корпоративной от
18.07.2001 Crystal Reports будет бесшовно интегрирован с Visual Studio .NET

s, разработчика решений для OLAP и Business Intelligence, объявила об интеграции генератора отчетов Crystal Reports в Visual Studio .NET. Crystal Reports станет стандартным средством ген
25.10.1999 Состоялся семинар посвященный теме "Генераторы отчетов и средства поддержки принятия решений компании Seagate Software"

рументальные средства информационных технологий", посвященный продуктам генерации отчетов и поддержки принятия решений фирмы Seagate Software. В первой части семинара был рассмотрен генератор отчетов Crystal Reports. Было отмечено, что современные информационные системы, предназначенные для управления предприятием, оперируют огромными потоками данных. Эффективное использование этих данных с
05.07.1999 Компания Interface Ltd. объявила о начале программы легализации пиратских версий генератора отчетов Crystal Reports фирмы Seagate.

В пресс-релизе компании сообщается, что до конца лета пользователи нелицензионного Crystal Reports смогут приобрести новую, седьмую версию этого продукта по цене upgrade. Кроме того, пользователи лицензионного ПО, в состав которого входит Crystal Reports, также имеют п
28.06.1999 Новая версия генератора отчетов Crystal Reports 7.0 была представлена на семинаре в Учебно-консалтинговом центре Interface Ltd.

Новая версия генератора отчетов Crystal Reports 7.0 была представлена на семинаре в Учебно-консалтинговом центре Interface Ltd. Семинар из серии "Иструментальные средства информационных технологий" был посвящен генераторам от
22.01.1999 Очередной проведенный Учебным центром "Интерфейс Ltd." семинар был посвящен новой версии генератора отчетов Crystal Reports 7.0

в Учебно-консалтинговом центре "Интерфейс Ltd." состоялся очередной бесплатный семинар из серии "Инструментальные средства информационных технологий". Он был посвящен новой версии генератора отчетов Crystal Reports 7.0. В первой части был дан обзор функциональности новой версии; вторая часть была отведена для демонстрации продукта.
24.12.1998 Выпущена версия генератора отчетов Seagate Crystal Reports 7.0

Компания Seagate Software анонсировала выход новой версии генератора отчетов Crystal Reports 7.0. В ней, в частности, ускорена обработка отчетов с большим количеством данных благодаря выполнению операций группировки, сортировки и других стандартных SQL-команд на стороне
03.12.1998 Seagate Software анонсировала выход новой версии Crystal Reports 7.0

Компания Seagate Software анонсировала выход новой версии Crystal Reports 7.0 - популярного средства создания отчетов и анализа данных. Crystal Reports может извлекать данные из разнообразных источников и представлять их в виде высококачественн

Публикаций - 53, упоминаний - 55

SAP Crystal Reports и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25648 12
SAP SE 5557 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 9
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 8
Oracle Corporation 7034 7
Seagate Technology 765 7
HP Inc. 5863 5
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 4
CA Technologies - Computer Associates 391 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 249 3
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 3
Ross Systems 24 3
QAD 40 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 3
9417 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1209 3
Компьютер НПО 73 2
Oracle Siebel Systems 519 2
IBM - International Business Machines Corp 9661 2
Directum - Директум 1230 2
Red Hat 1366 2
SAP CIS - САП СНГ 867 2
Epicor Software Corporation 165 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 1
Никотех - Nicotech 17 1
Ноябрьский Дождь 4 1
Stimulsoft - Стимулсофт 17 1
Sage Group - Sage Software 14 1
Exact Software 14 1
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 1
Tibco Software - Jaspersoft - JasperReports - JasperSoft BI Suite - JasperSoft Business Intelligence Suite 20 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15422 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
Intel Corporation 12747 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 830 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 52 1
SAS Institute 1077 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1362 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 484 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Euronext Amsterdam - Амстердамская фондовая биржа 7 1
eBay Inc 1637 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Этажи 0 1
SAP Extreme Sailing Team 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5553 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 1
Федеральное казначейство России 1931 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26997 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35470 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5535 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32940 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12837 9
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 559 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6294 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10483 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11987 6
Web Interface - Веб-интерфейс 1991 6
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1791 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7683 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12955 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13758 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9894 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3311 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2544 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7533 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1997 3
Оповещение и уведомление - Notification 5753 3
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 871 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10073 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13420 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12739 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3530 3
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 473 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26029 2
Управляемость - Manageability 2166 2
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 122 2
HRM - Расчет отпуска 799 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7744 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3017 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10169 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27881 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3730 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 243 14
Microsoft Office 4103 7
Microsoft Windows 16734 6
Microsoft Visual Studio 428 6
Ross Systems iRenaissance ERP 34 4
Seagate Crystal - Seagate Crystal Analysis - Seagate Crystal Reports - Seagate Crystal Info 10 4
Oracle Java - язык программирования 3429 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1765 4
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 4
SAP Business One - SAP B1 98 4
SAP Sybase 292 4
SAP BO - SAP BusinessObjects BI - Xcelsius 14 3
QAD MFG/Pro 29 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 325 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1377 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
SAP BO - SAP BusinessObjects Mobile 3 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Explorer 8 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Dashboards 2 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Design Studio 2 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Web Intelligence 3 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 2
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7547 2
Apple iPad 3981 2
Apple iOS 8509 2
Linux OS 11343 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1668 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 289 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2462 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5575 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1185 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 901 2
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 2
Oracle Hyperion 258 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  388 2
Гешель Андрей 9 1
Бурлюк Кирилл 6 1
Резниченко Алексей 2 1
Nielsen Mike - Нильсен Майк 2 1
Маклаков Сергей 2 1
Vesset Dan - Вессет Дэн 9 1
Гайфуллин Булат 1 1
Lazar David - Лазар Дэвид 6 1
Lazar David - Лазар Давид 1 1
Саукова Наталья 2 1
Breya Marge - Брея Мардж 4 1
Sikka Vishal - Сикка Вишал 9 1
Schmugar Craig - Шмагер Крэйг 3 1
Беляков Алексей 30 1
Пономарев Михаил 18 1
Баласанян Владимир 45 1
Лисогор Дмитрий 17 1
Романов Дмитрий 68 1
Матвеев Денис 6 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14732 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47096 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19294 3
Европа 24872 2
Германия - Федеративная Республика 13097 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Щекинский район - Щекино 23 1
Россия - Воловский район - Волово 11 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Суворовский район - Суворов 6 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Белевский район - Белёв 9 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тепло-Огаревский район 4 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Киреевск 13 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Одоевский район - Одоев 9 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Ефремовский район - Ефремов 8 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Богородицкий район - Богородицк 15 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Чернский район - Чернь 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 30 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Венёвский район - Венёв 13 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Ясногорск 15 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18858 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13718 1
Азия - Азиатский регион 5872 1
Польша - Республика 2024 1
Европа Восточная 3135 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Италия - Итальянская Республика 4482 1
Франция - Французская Республика 8100 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3120 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
Испания - Королевство 3813 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Португалия - Португальская Республика 948 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1399 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 840 1
Хорватия - Республика 284 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52751 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12117 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15758 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3403 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8405 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3910 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6505 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8717 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1385 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1629 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5509 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7264 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7650 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26877 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3520 2
Английский язык 6980 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 102 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33162 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17933 1
Энергетика - Energy - Energetically 5746 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6626 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1178 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1820 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11120 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1613 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 290 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 732 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1869 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 1
Payroll - Платежная ведомость 21 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11242 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1558 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3904 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3587 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 914 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4913 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3771 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21246 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5054 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 384 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
Ведомости 1416 1
NDP 53 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
IDC - International Data Corporation 4965 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
АстроСофт Учебный Центр 3 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 274 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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