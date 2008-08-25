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SAP Crystal Reports
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.08.2008
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SAP Business One+Crystal Reports: новое решение для малого бизнеса
Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что существующие и потенциальные клиенты решения SAP Business One получат доступ к базовой версии генератора отчетов Crystal Reports, являющегося стандартом в области отчетности. Спустя всего несколько месяцев после завершения процесса объединения, компании SAP и Business Objects представили на рынке первое и
|10.04.2006
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Business Objects откроет хостинг-версию Crystal Reports
Франко-американская компания Business Objects представит веб-версию аналитического программного пакета для маркетологов Crystal Reports XI — CrystalReports.com. Новый софтверный сервис предназначен для малого и среднего бизнеса (SMB) и будет распространяться на основе ежемесячной подписки. Первой версией мо
|04.02.2004
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Crystal Reports останется в среде Visual Studio.NET
Компания Business Objects, поставщик решений бизнес-аналитики (BI), объявила о том, что система генерации отчетов Crystal Reports и в дальнейшем будет поставляться как часть среды Visual Studio.NET от Microsoft, как в текущей версии, так и в последующей, получившей кодовое наименование Whidbey. Как сказал
|13.12.2001
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Interface выпустила книгу "Введение в Crystal Reports"
Компания Interface объявила о выходе в свет книги "Введение в Crystal Reports", представляющей собой полноценное руководство по использованию средства генерации отчетов Crystal Reports от Crystal Decisions. Данное средство создания корпоративной от
|18.07.2001
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Crystal Reports будет бесшовно интегрирован с Visual Studio .NET
s, разработчика решений для OLAP и Business Intelligence, объявила об интеграции генератора отчетов Crystal Reports в Visual Studio .NET. Crystal Reports станет стандартным средством ген
|25.10.1999
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Состоялся семинар посвященный теме "Генераторы отчетов и средства поддержки принятия решений компании Seagate Software"
рументальные средства информационных технологий", посвященный продуктам генерации отчетов и поддержки принятия решений фирмы Seagate Software. В первой части семинара был рассмотрен генератор отчетов Crystal Reports. Было отмечено, что современные информационные системы, предназначенные для управления предприятием, оперируют огромными потоками данных. Эффективное использование этих данных с
|05.07.1999
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Компания Interface Ltd. объявила о начале программы легализации пиратских версий генератора отчетов Crystal Reports фирмы Seagate.
В пресс-релизе компании сообщается, что до конца лета пользователи нелицензионного Crystal Reports смогут приобрести новую, седьмую версию этого продукта по цене upgrade. Кроме того, пользователи лицензионного ПО, в состав которого входит Crystal Reports, также имеют п
|28.06.1999
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Новая версия генератора отчетов Crystal Reports 7.0 была представлена на семинаре в Учебно-консалтинговом центре Interface Ltd.
Новая версия генератора отчетов Crystal Reports 7.0 была представлена на семинаре в Учебно-консалтинговом центре Interface Ltd. Семинар из серии "Иструментальные средства информационных технологий" был посвящен генераторам от
|22.01.1999
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Очередной проведенный Учебным центром "Интерфейс Ltd." семинар был посвящен новой версии генератора отчетов Crystal Reports 7.0
в Учебно-консалтинговом центре "Интерфейс Ltd." состоялся очередной бесплатный семинар из серии "Инструментальные средства информационных технологий". Он был посвящен новой версии генератора отчетов Crystal Reports 7.0. В первой части был дан обзор функциональности новой версии; вторая часть была отведена для демонстрации продукта.
|24.12.1998
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Выпущена версия генератора отчетов Seagate Crystal Reports 7.0
Компания Seagate Software анонсировала выход новой версии генератора отчетов Crystal Reports 7.0. В ней, в частности, ускорена обработка отчетов с большим количеством данных благодаря выполнению операций группировки, сортировки и других стандартных SQL-команд на стороне
|03.12.1998
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Seagate Software анонсировала выход новой версии Crystal Reports 7.0
Компания Seagate Software анонсировала выход новой версии Crystal Reports 7.0 - популярного средства создания отчетов и анализа данных. Crystal Reports может извлекать данные из разнообразных источников и представлять их в виде высококачественн
SAP Crystal Reports и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
|Ведомости 1416 1
|АстроСофт Учебный Центр 3 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 274 1
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