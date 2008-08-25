SAP Crystal Reports

Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что существующие и потенциальные клиенты решения SAP Business One получат доступ к базовой версии генератора отчетов Crystal Reports , являющегося стандартом в области отчетности. Спустя всего несколько месяцев после завершения процесса объединения, компании SAP и Business Objects представили на рынке первое и

Франко-американская компания Business Objects представит веб-версию аналитического программного пакета для маркетологов Crystal Reports XI — CrystalReports.com. Новый софтверный сервис предназначен для малого и среднего бизнеса (SMB) и будет распространяться на основе ежемесячной подписки. Первой версией мо