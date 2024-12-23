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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Воловский район Волово



23.12.2024 От Романова до Ленина и обратно: «МегаФон» разогнал интернет в поселке под Липецком 1
02.10.2024 «МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в 150 локациях Липецкой области 1
28.06.2024 МТС передала LTE часть «дальнобойных» частот в 10 районах Тульской области 1
27.02.2024 МТС обеспечила мобильным интернетом села Грязновка, Замарайка и Камышевка Липецкой области 1
30.08.2022 К началу нового учебного года в сельских школах Липецкой области выросла скорость интернета МТС 1
21.03.2018 МТС обновила голосовую сеть более чем в 50 населенных пунктах Липецкой области 1
19.04.2016 «МегаФон» ускорил сельский 3G-интернет в Липецкой области 1
07.10.2013 «Билайн» открыл в Тульской области 9 брендированных модулей 1
22.05.2013 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в пяти районах Тульской области 1
01.11.2008 Администрации муниципальных образований Тульской области внедряют АСКУ «Кадры» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
МегаФон 8805 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
СофтЭксперт 47 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
МТС 2G-сеть 12 1
ЭОС Дело-web 209 1
SAP Crystal Reports 52 1
Долженко Евгения 30 2
Нехорошев Дмитрий 8 2
Лысенков Сергей 2 1
Ежов Сергей 12 1
Лукьянова Елена 3 1
Толстой Лев 49 1
Кашников Артемий 32 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 5
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 4
Россия - ЦФО - Тульская область - Щекинский район - Щекино 23 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 3
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Богородицкий район - Богородицк 15 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Лебедянский район - Лебедянь 8 3
Армения - Республика 2280 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Белевский район - Белёв 9 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 34 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Одоевский район - Одоев 9 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Задонский район - Задонск 10 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Ефремовский район - Ефремов 8 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 236 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Москва - Куркино 16 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Суворовский район - Суворов 6 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Киреевск 13 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тепло-Огаревский район 4 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 38 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Чернский район - Чернь 2 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Дача - дачники 815 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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