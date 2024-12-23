Россия Воловский район Волово
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
|МегаФон 8805 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
|ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
|СофтЭксперт 47 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
|Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
|МТС 2G-сеть 12 1
|ЭОС Дело-web 209 1
|SAP Crystal Reports 52 1
|Долженко Евгения 30 2
|Нехорошев Дмитрий 8 2
|Лысенков Сергей 2 1
|Ежов Сергей 12 1
|Лукьянова Елена 3 1
|Толстой Лев 49 1
|Кашников Артемий 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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