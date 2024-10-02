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«МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в 150 локациях Липецкой области

Инженеры «МегаФона» обеспечили нескольким тысячам жителей небольших населенных пунктов стабильное покрытие и достаточную ёмкость сети для комфортного пользования всеми цифровыми сервисами. Теперь можно быстрее делиться фото и видео в мессенджерах и соцсетях, пользоваться госуслугами или делать покупки в онлайн магазинах. Школьники, студенты и их родители смогут с большим комфортом работать с образовательными платформами и электронными дневниками.

Оператор модернизировал телеком-оборудование более чем в 150 локациях и активировал среднечастотный диапазон в сети 4G. Улучшение качества связи почувствовали более семи тысяч абонентов, проживающих как в областном центре, так и в отдаленных районах Липецкой области: Добринском, Воловском, Лев-Толстовском, Задонском и Усманском. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета во многих населенных пунктах выросла вдвое.

Например, в селе Нижняя Матренка с населением около 700 человек, скорость передачи данных может достигать 110 Мбит/с, в Захаровке — 130 Мбит/с, в деревне Старая Воскресеновка, где всего одна улица и живут около 100 человек, скорость мобильного интернета доходит до 150 Мбит/с.

Высокие скорости передачи данных смогут оценить и туристы. Модернизация затронула телеком-инфраструктуру села Первомайское, которое находится на пути к поселку Лев Толстой. На местном полустанке провел свои последние дни классик русской литературы. Сейчас здесь музей и целый комплекс исторических зданий. В ноябре почтить память великого писателя приезжает особенно много туристов.

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«Мы уделяем особое внимание малым населенным пунктам, потому что добавить современного комфорта и равных с городскими жителями возможностей можно только развивая сеть и цифровые продукты. Завершая масштабную кампанию по модернизации базовых станций в регионе, могу сказать, что по итогам сентября выполнено уже около 80 % запланированного на этот год объема, это значит, что идем с опережением графика. В некоторых локациях мы запустили также дополнительный низкочастотный диапазон в LTE, который позволил обеспечить более широкую территорию покрытия и стабильную передачу сигнала даже внутри зданий», — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Всего с начала года в Липецкой области специалисты оператора модернизировали более 100 базовых станций и построили около 25 новых объектов связи, в том числе, в важнейших локациях – на территории особой экономической зоны и в крупнейшем торгово-развлекательном центре.

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