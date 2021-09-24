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24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 2
30.06.2021 Главная библиотека Алтайского края автоматизировала документооборот на базе СЭД «ДЕЛО» 2
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 9
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 4
09.03.2021 Андрей Полянский, «ЭОС Платформа»: На ИТ-рынках регионов сложилась непростая ситуация — за кадры приходится бороться 1
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
18.09.2020 Canon представила ПО EOS для проведения веб-конференций при помощи камер 1
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
09.07.2020 Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6 3
25.06.2020 ЭОС представила новую версию СЭД «ДЕЛО» 2
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 1
25.05.2020 «Мойофис» и ЭОС выпустили коммерческий продукт на базе ««Мойофис» SDK» 5
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 6
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 1
10.04.2020 Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
12.02.2020 Государству и бизнесу нужно расширение функциональности СЭД 1
06.02.2020 Техносерв Cloud разместил в своем облаке ИТ-инфраструктуру EOS 1
20.01.2020 Цифровое правительство 1
28.11.2019 «Цифровая экономика» в регионах: как госорганы отказываются от бумаги 4
06.11.2019 Canon представила полнокадровую камеру для астрофотографии 4
30.10.2019 НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами 1
28.10.2019 Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет 1
28.10.2019 Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 4
16.10.2019 Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta 2
19.09.2019 ЭОС и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость продуктов 3
19.09.2019 Подтверждена совместимость СЭД «Дело» и системы «Карма» с ОС «Альт» 4
18.09.2019 ЭОС и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов 1
28.08.2019 Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS 3
31.07.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с СЭД «Дело» и системой «Карма» 6
29.07.2019 ЭОС и «Ред софт» подтвердили совместимость «Дело-Веб» и РЕД ОС 4
12.07.2019 Программные продукты «Электронных офисных систем» и «Энстрима» успешно прошли тестирование на совместимость 5
07.06.2019 ЭОС и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов 7
21.05.2019 ЭОС выпустила новую версию мобильного приложения для работы с электронными документами EOSmobile 1
15.05.2019 Государство как сервис: в регионах цифровизируют госуслуги 4
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения 6
11.03.2019 МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами 8
21.01.2019 Лучшие беззеркальные камеры: хиты продаж 2019 года 1
05.12.2018 Softline роботизировал колл-центр МФЦ в Калининграде 1

Публикаций - 982, упоминаний - 3239

ЭОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 66
OpenText 160 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 22
АйТи 749 21
Docsvision - ДоксВижн 768 14
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 12
Canon 549 9
SAP SE 3207 8
IBM 3527 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 7
Логика Бизнеса 141 6
CompanyMedia 110 6
3727 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 5
Базальт СПО 206 5
Бизнес ИТ 34 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
Летограф - Letograf 63 5
Крок 1219 5
Офис-док - Office Doc 55 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
InfoWatch - Инфовотч 603 4
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 3
СофтЭксперт 39 3
Google LLC 7128 3
Samsung Electronics 5633 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Softline - Софтлайн 1473 3
Directum - Директум 644 3
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Merlion - Мерлион 273 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
Abbyy 793 2
Программный продукт ГК 92 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 2
Фонд информационной демократии 27 2
Московская Пивоваренная Компания 11 2
Транснефть 159 2
Western Union 86 2
Почта России ПАО 1570 2
BP - British Petroleum 48 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Газпром бурение 9 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ24 583 1
Алтайкрайэнерго 3 1
Мосэнерго ПАО 48 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Роснефть НК 367 1
Volvo Cars 155 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Газпром ПАО 518 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 3
Правительство РФ 2200 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 3
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Окружная администрация города Якутска 6 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Мордовия 1 1
Правительство Ростовской области - Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 1 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Конституционный суд РФ 48 1
Администрация города Горно-Алтайска - Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - Управление коммунального хозяйства 1 1
МФЦ Мои документы Калининграда 1 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 21
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 65
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 8
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 5
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 50 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
Тонкий клиент - Thin client 107 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 308 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ЭОС Дело СЭД 620 547
Apple iOS 5741 25
Google Android 10750 20
Microsoft Windows 10 6612 17
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 100 16
Linux OS 4243 13
Новые облачные технологии - МойОфис 311 13
Microsoft Windows 7 1662 11
Microsoft Excel 435 11
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 11
Microsoft SharePoint 2010 43 10
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 9
ЭОС EOS for SharePoint 112 9
Microsoft SharePoint Server 103 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 9
OpenText Documentum 188 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
ЭОС Дело-web 128 7
Microsoft Windows 8 1228 7
Apple iPad 3263 7
ЭОС iEOS 21 7
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 6
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Microsoft SharePoint 2007 60 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 4
ЭОС АРМ руководителя 53 4
Java - Язык программирования 1167 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
Canon EOS R - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 9 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 4
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 97 4
Intel x86 - Архитектура процессора 991 4
Microsoft Office 1921 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Microsoft Windows 850 3
Ипатов Вадим 80 37
Храмцовская Наталья 38 25
Мальков Алексей 7 5
Липич Григорий 48 5
Комиссаров Дмитрий 157 4
Иванова Елена 69 4
Смирнов Алексей 142 3
Никифоров Николай 1126 3
Самойленко Максим 65 3
Шадаев Максут 384 3
Баласанян Владимир 31 3
Макаров Станислав 111 3
Массух Илья 192 3
Черепов Илья 2 2
Матвеев Дмитрий 2 2
Козлов Андрей 12 2
Червяков Евгений 7 2
Chesini Fabio - Чесини Фабио 2 2
Лебедев Антон 28 2
Андреев Владимир 66 2
Валяева Елизавета 72 2
Наумов Олег 15 2
Аитов Тимур 47 2
Тумарев Владимир 3 2
Мякишева Марина 84 2
Рустамов Рустам 169 2
Горбатько Александр 90 2
Соколов Алексей 121 2
Сергунина Наталья 163 2
Веригин Илья 28 2
Соболева Наталья 5 2
Палюх Юрий 15 2
Лосев Сергей 43 2
Бейдер Александр 74 2
Путин Владимир 1820 2
Мишустин Михаил 302 1
Кухлев Владимир 1 1
Зрюмов Евгений 7 1
Панченко Иван 43 1
Касперская Наталья 197 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 330
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 72
Беларусь - Белоруссия 2081 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 43
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 41
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 26
Украина 3347 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 24
Казахстан - Республика 2621 20
Европа 3730 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 16
Россия - СФО - Новосибирск 1956 14
Россия - ПФО - Казань 1510 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 13
Россия - Ростовская область 860 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
Россия - Калининградская область 531 8
Европа Западная 610 5
Индия - Республика 2161 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 4
Россия - Республика Мордовия 387 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 4
Россия - Забайкальский край 356 3
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - Рязань 353 2
Россия - Кировск - Кировская область 301 2
Россия - Курская область 338 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Россия - Иркутская область 537 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Образование в России 328 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Проектный офис 16 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CoinMarKetCap 14 1
CNews Analytics 1988 5
Gartner 2188 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Docflow 58 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756466, в очереди разбора - 660156.
Создано именных указателей - 46354.
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