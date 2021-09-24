Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭОС
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 982, упоминаний - 3239
ЭОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 80 37
|Храмцовская Наталья 38 25
|Мальков Алексей 7 5
|Липич Григорий 48 5
|Комиссаров Дмитрий 157 4
|Иванова Елена 69 4
|Смирнов Алексей 142 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Самойленко Максим 65 3
|Шадаев Максут 384 3
|Баласанян Владимир 31 3
|Макаров Станислав 111 3
|Массух Илья 192 3
|Черепов Илья 2 2
|Матвеев Дмитрий 2 2
|Козлов Андрей 12 2
|Червяков Евгений 7 2
|Chesini Fabio - Чесини Фабио 2 2
|Лебедев Антон 28 2
|Андреев Владимир 66 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Наумов Олег 15 2
|Аитов Тимур 47 2
|Тумарев Владимир 3 2
|Мякишева Марина 84 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Горбатько Александр 90 2
|Соколов Алексей 121 2
|Сергунина Наталья 163 2
|Веригин Илья 28 2
|Соболева Наталья 5 2
|Палюх Юрий 15 2
|Лосев Сергей 43 2
|Бейдер Александр 74 2
|Путин Владимир 1820 2
|Мишустин Михаил 302 1
|Кухлев Владимир 1 1
|Зрюмов Евгений 7 1
|Панченко Иван 43 1
|Касперская Наталья 197 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|CoinMarKetCap 14 1
|CNews Analytics 1988 5
|Gartner 2188 5
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756466, в очереди разбора - 660156.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756466, в очереди разбора - 660156.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru