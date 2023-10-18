На 20-й конференции ЭОС «Осенний документооборот» обсудят «цифровое настоящее» России через призму современных СЭД-технологий: подключайтесь!

Напоминаем, что 20 октября 2023 года компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) проводит в Москве конференцию «Осенний документооборот». Это 20-я (юбилейная) клиентская конференция ЭОС, ее тема - «20 лет дискуссий и споров об электронном документообороте и отечественной отрасли СЭД: цифровое настоящее, которое мы построили».

В конференции примут участие руководители и специалисты федеральных органов власти, региональных правительств, крупного бизнеса, научных учреждений, учебных заведений, а также технологические партнеры ЭОС, занимающие ведущее положение в своих сегментах отечественной ИТ-индустрии. Если вы планировали присоединиться к обсуждению, но еще не зарегистрировались, поспешите это сделать здесь.

Главным предметом обсуждений, как и на предыдущих 19 клиентских конференциях ЭОС, станут тенденции развития российской ИТ-отрасли и ее СЭД/ECM-сегмента. Участники конференции познакомятся с самыми новыми версиями ПО от ведущих отечественных ИТ-компаний. Представители органов-регуляторов, заказчиков, разработчиков, интеграторов, научного сообщества и авторитетные в отрасли независимые эксперты попробуют совместно оценить цифровое настоящее нашей страны (в госуправлении, экономике и других сферах) в контексте анализа потребностей клиентов в функционале современных СЭД/ECM-систем.

В программе – три тематических сессии и секция ответов на вопросы. В рамках первой сессии будут представлены обновленные программные продукты ЭОС, созданные в соответствии с актуальными требованиями заказчиков и учитывающие текущие и перспективные тенденции рынка. Импортозамещение, необходимость обеспечить технологическую независимость ключевых субъектов экономики и критических элементов информационной инфраструктуры страны, распространение технологий ИИ, рост интереса к мобильным приложениям, потребность в универсальных системах, решающих задачи за пределами классического документооборота и способных к интеграции с внешними ИС – эти тренды только набирают силу, и все они нашли свое отражение в новых разработках ЭОС. Будут показаны обновленные системы ЭОС – СЭД «ДЕЛО» (в том числе импортонезависимая версия), импортозамещенная версия системы «Архивное дело» 7.0 на «ЭОС Платформе», EOSmobile на отечественной ОС «Аврора», решения для автоматизации работы МФЦ и госуслуг, а также собственно «ЭОС Платформа» с учетом последних доработок.

На второй тематической сессии «Как обустроить российское цифровое настоящее: успехи, проекты, перспективы» будут обсуждаться проекты, реализованные на базе программных продуктов ЭОС. Спикеры из федеральных органов власти и из нескольких субъектов РФ представят доклады о комплексной автоматизации госорганов, а также об отдельных интересных решенных задачах.

Третья сессия «Электронный документооборот в контексте российской цифровизации: обратной дороги нет» станет площадкой для дискуссий по самым «горячим» вопросам, связанным с отечественной цифровой трансформацией – о внедрении МЧД, широком распространении технологий ИИ, миграции на отечественный софт и некоторых других темах.

В демо-зоне можно будет посмотреть, как работают и что умеют новые версии продуктов ЭОС. Здесь же развернут стенды со своими разработками компании-партнеры конференции: ГК «Астра», «Актив», «Базальт СПО», Content AI, «МойОфис», «Открытая мобильная платформа», РЕД СОФТ, FPLUS.

Присоединиться к обсуждению можно очно или в онлайн-формате. Предварительная регистрация обязательна как для очного, так и для дистанционного участия.