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ЭОС Платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.10.2023 На 20-й конференции ЭОС «Осенний документооборот» обсудят «цифровое настоящее» России через призму современных СЭД-технологий: подключайтесь! 1
18.08.2022 Анастасия Меницкая: Разработка новой версии «Архивного дела» стала революционной как в функциональном, так и в техническом плане 1
09.03.2021 Андрей Полянский, «ЭОС Платформа»: На ИТ-рынках регионов сложилась непростая ситуация — за кадры приходится бороться 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ЭОС Платформа и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1210 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2900 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1599 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 23 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 126 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 565 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 410 1
Ред Софт - Red Soft 1177 1
Oracle Corporation 7042 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 509 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 882 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 129 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1581 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12851 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1359 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27018 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1834 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13766 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6106 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3533 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 275 1
Электронный документ - Electronic document 1564 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1655 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6300 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27903 1
Оцифровка - Digitization 5110 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7755 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22310 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9212 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1441 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5543 1
Новые облачные технологии - МойОфис 946 2
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 23 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1699 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  388 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 128 1
НКТ - Р7-Офис 528 1
Logstash 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1004 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1562 1
Linux OS 11353 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 159 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1029 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 77 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 245 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 631 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 277 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1768 1
Меницкая Анастасия 1 1
Полянский Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1752 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 802 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1290 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11262 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2993 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2277 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3406 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 460 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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