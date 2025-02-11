Приложение EOSmobile предназначено для доступа сотрудников в корпоративную СЭД «ДЕЛО» с мобильных устройств (планшетов и телефонов). Приложение включено в единый Реестр отечественно программного обеспечения Минцифры. EOSmobile позволяет осуществлять внушительный список операций по работе с документами, в том числе создавать или рассматривать проекты поручений, визировать и подписывать проекты документов (возможно использование электронной подписи), осуществлять исполнение поручений, а также функцию контроля исполнения. Приложение поддерживает формат работы с помощником или без него.