ЭОС EOSmobile Сервис Мобильных Решений (СМР)
Приложение EOSmobile предназначено для доступа сотрудников в корпоративную СЭД «ДЕЛО» с мобильных устройств (планшетов и телефонов). Приложение включено в единый Реестр отечественно программного обеспечения Минцифры. EOSmobile позволяет осуществлять внушительный список операций по работе с документами, в том числе создавать или рассматривать проекты поручений, визировать и подписывать проекты документов (возможно использование электронной подписи), осуществлять исполнение поручений, а также функцию контроля исполнения. Приложение поддерживает формат работы с помощником или без него.
ЭОС EOSmobile и организации, системы, технологии, персоны:
|Первая помощь - Аптечная сеть - Бизнес Решения 1 1
|Взлет-Алтай Сервис 2 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|МЭК - Международная Энергосберегающая Корпорация 3 1
|Андреев Артем 11 5
|Полянский Андрей 2 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Томенко Виктор 11 1
|Боксер Андрей 5 1
|Зрюмов Евгений 8 1
|Александрович Евгений 3 1
|Перегудов Алексей 8 1
|Семенов Анатолий 32 1
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