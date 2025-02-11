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ЭОС EOSmobile Сервис Мобильных Решений (СМР)


Приложение EOSmobile предназначено для доступа сотрудников в корпоративную СЭД «ДЕЛО» с мобильных устройств (планшетов и телефонов). Приложение включено в единый Реестр отечественно программного обеспечения Минцифры. EOSmobile позволяет осуществлять внушительный список операций по работе с документами, в том числе создавать или рассматривать проекты поручений, визировать и подписывать проекты документов (возможно использование электронной подписи), осуществлять исполнение поручений, а также функцию контроля исполнения. Приложение поддерживает формат работы с помощником или без него.


11.02.2025 Новые версии EOSmobile для ОС Android, Windows и «Аврора»: еще больше возможностей для удобной и эффективной работы 1
12.02.2024 Компания ЭОС выпустила новую версию сервера мобильных приложений (CMP) для EOSmobile 1
30.01.2024 Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на отечественном планшете Т1100 с российской ОС «Аврора» 1
11.12.2023 Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus 1
18.10.2023 На 20-й конференции ЭОС «Осенний документооборот» обсудят «цифровое настоящее» России через призму современных СЭД-технологий: подключайтесь! 1
19.09.2023 ЭОС и «Байтэрг» представили совместное программно-аппаратное решение 1
16.08.2023 Документы обрабатывает нейросеть: госорганы Якутии перешли на единую систему ЭДО 1
02.02.2023 ЭОС представила новые версии мобильных решений 1
31.10.2022 ЭОС анонсирует выпуск новых версий мобильных решений 1
18.07.2022 EOSmobile 4.10 (iOS) от ЭОС: работать в СЭД теперь можно и с iPad, и с iPhone 1
24.01.2022 ЭОС и «Актив» обеспечили возможность мобильной электронной подписи в EOSmobile для Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» 1
11.11.2021 Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: Мы будем поддерживать нашу ЕСЭД в состоянии «вечной молодости» 1
09.03.2021 Андрей Полянский, «ЭОС Платформа»: На ИТ-рынках регионов сложилась непростая ситуация — за кадры приходится бороться 1
21.05.2019 ЭОС выпустила новую версию мобильного приложения для работы с электронными документами EOSmobile 1
21.03.2017 Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint 1
14.12.2016 «КС – Консалтинг» представил новую версию «eDocLib: Актив Бизнес» 1
11.11.2015 ЭОС представила ECM-приложение EOSMobile для Android 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

ЭОС EOSmobile и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1182 16
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 401 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
БайтЭрг 58 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1906 1
Базальт СПО - BaseALT 661 1
Ред Софт - Red Soft 714 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Системы документооборота 498 1
Первая помощь - Аптечная сеть - Бизнес Решения 1 1
Взлет-Алтай Сервис 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МЭК - Международная Энергосберегающая Корпорация 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 1
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