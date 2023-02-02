ЭОС представила новые версии мобильных решений

Компания ЭОС обновила линейку мобильных приложений. Новые возможности трех продуктов – EOSmobile 4.11 (iOS/Windows), EOSmobile 4.9 (Android) и СМР 4.6 ориентированы на реализацию новых сценариев работы пользователей, оптимизацию производительности, улучшение интерфейсов и повышение надежности. Об этом CNews сообщили представители ЭОС.

«Мобильные приложения стали обязательным инструментом для работы с электронными документами и задачами. Производительность и удобство интерфейсов актуальны как никогда. Мы прислушиваемся к пожеланиям наших пользователей и оптимизируем в соответствии с ними мобильные приложения. Улучшение пользовательского опыта позволяет выполнять задачи быстрее и комфортнее», – сказал Артем Андреев, руководитель направления корпоративных мобильных приложений компании ЭОС.

Версии EOSmobile 4.11 (iOS / Windows) и EOSmobile 4.9 (Android) доступны с 1 февраля 2023 г. Обновление уже доступно в Apple Store, Google Play, RuStore и на сайте «База знаний EOSmobile» (дистрибутивы EOSmobile).

EOSmobile 4.11 (iOS и Windows) работает только с СМР 4.6. EOSmobile 4.9 (Android) работает только с СМР 4.6. EOSmobile 4.11 (iOS и Windows) и EOSmobile 4.9 (Android) не работают с СМР 4.5.

Значимые нововведения

Подчиненные визы можно создавать и направлять из одного. Переход в pop-up для согласования и утверждения проекта документа теперь не обязателен. Эту возможность можно настраивать: активация доступна в профиле пользователя.

На экспресс-панель добавлена кнопка «Поддержка». По нажатию на нее выводится список, состоящий из пунктов «Нововведения», «База знаний», «Краткое руководство пользователя», «Написать в техподдержку» и «Написать предложение».

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Добавлена подпапка «Просроченные» (папка «На контроле»), где можно посмотреть документы, содержащие просроченные контрольные поручения. Оптимизирован интерфейс функции «Поиск документов в СЭД». Например, теперь можно выбрать начало и конец периода для поиска документов в СЭД в одном окне.

Реализована поддержка параметра «Применять ЭП» на файлах. Появилась возможность быстрой навигации по свертке поручений. Теперь для просмотра вышестоящего поручения не нужно открывать дерево поручений – достаточно нажать на область с кратким описанием вышестоящего поручения, чтобы перейти к нему.

Оптимизирован процесс удаления подпапок с рабочего стола. Изменилась схема отображения обработанных поручений: текст в дереве поручений зачеркнут.

Изменился pop-up «Срок исполнения». Сделаны интерфейсные улучшения и изменения, в том числе добавлен шрифт, иконки, изменены названия некоторых кнопок и т.д. Проведен ряд изменений текущей функциональности.