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Индексная книга (каталог) CNews*
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Андреев Артем



11.02.2025 Новые версии EOSmobile для ОС Android, Windows и «Аврора»: еще больше возможностей для удобной и эффективной работы 1
19.09.2023 ЭОС и «Байтэрг» представили совместное программно-аппаратное решение 1
02.02.2023 ЭОС представила новые версии мобильных решений 1
31.10.2022 ЭОС анонсирует выпуск новых версий мобильных решений 1
21.05.2019 ЭОС выпустила новую версию мобильного приложения для работы с электронными документами EOSmobile 1
20.05.2019 «Интерпроком» выпустила новую версию СЭД «Эскадо» 1
11.11.2015 ЭОС представила ECM-приложение EOSMobile для Android 1
23.04.2015 МТС запустила 4G на Полярном круге 1
29.01.2015 МТС обновила сеть на материке и полуостровах ЯНАО 1
02.10.2014 МТС запустила в тестовую эксплуатацию сеть 4G в ЯНАО 1
12.12.2013 Работа с мобильным приложением: как защитить информацию 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Андреев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1182 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12699 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 401 1
InterProCom - Интерпроком 42 1
Apple Inc 12130 1
Cisco Systems 5120 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
АйТи 1369 1
Cisco IBSG - Cisco Internet Business Solutions Group - Группа интернет-решений для бизнеса 9 1
АйТи Центр корпоративной мобильности компании 24 1
БайтЭрг 58 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12566 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13957 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12212 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8227 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7724 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 887 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6459 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3839 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12579 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25454 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24529 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 2
Pop up 46 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3116 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 122 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 178 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1277 1
Google Android - приложения и разработчики 593 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21219 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 145 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5383 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7121 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5332 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4094 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6701 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29807 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12679 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4240 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7616 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1266 1
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Google Android 14040 5
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Apple - App Store 2897 2
ЭОС АРМ руководителя 75 2
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VK RuStore - Рустор 337 2
ЭОС iEOS 21 1
МТС 3G-сеть 116 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 1
Apple iPad 3864 1
Kaspersky Security Network - KSN 92 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5218 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1267 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2040 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 675 1
Apple Cover Flow 14 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 116 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1587 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 383 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 832 1
БайтЭрг - МВК 8 1
Эскадо 6 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 851 3
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 158 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 3
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 3
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 35 3
Россия - РФ - Российская федерация 144971 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 156 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 2
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 37 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 58 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Франция - Французская Республика 7858 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 98 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
Европа 21791 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 721 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 749 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район - Ямбург 17 1
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 19 1
Россия - УФО - ЯНАО - Тазовский район 19 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24192 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5779 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 411 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14414 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18598 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Образование в России 2210 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5779 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2664 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 853 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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