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Новые версии EOSmobile для ОС Android, Windows и «Аврора»: еще больше возможностей для удобной и эффективной работы

Новые обновления мобильного приложения EOSmobile (версии 4.14 для Android и 4.12 для ОС Windows и Аврора») уже доступны в RuStore и Google Play. В приложении появились новые функции, улучшен режим работы с файлами, адаптированы для более легкого восприятия важные элементы интерфейса, в том числе информационные метки. Также претерпели изменения наполнение папок, блоков, списков, навигация по документам, переименованы некоторые операции, расширено протоколирование и настройки. Об этом CNews сообщили представители компании «Электронные офисные системы (Софт)».

«В наше время скорость важна не только в спорте и на дорогах, но и в государственном управлении и бизнесе для быстрой информационной поддержки принятия решений. Мы представляем EOSmobile 4.12 (для Windows и ОС Аврора) и 4.14 (для Android) с множеством изменений и дополнений для повышения эффективности и удобства работы.

Наша цель — улучшить использование приложения, сократить время на выполнение задач и предоставить возможность быстро принимать решения и анализировать информацию», – сказал Артем Андреев, руководитель направления корпоративных мобильных приложений ГК «ЭОС».

Поддерживаемые версии СЭД «Дело» – 22.2 и старше. EOSmobile 4.12 (Аврора») теперь совместимо с ОС «Аврора» 5. Новые версии работают с СМР 4.9.

Новые функции, режимы и операции

Onboarding: первое знакомство с приложением

«Добро пожаловать в EOSmobile!» – приветствует пользователя приложение при первом запуске. В обновленной версии реализована функция Onboarding, и «карусель» информационных слайдов пошагово познакомит новых пользователей с основными функциями и навигацией, что позволит им быстро адаптироваться к интерфейсу и функционалу.

Файлы: изменения в режимах просмотра, возможность пересылки, «скелетная» загрузка

Файлы – ключевые объекты документов в EOSmobile. Удобство работы с ними влияет на скорость работы пользователя. В новой версии с помощью File toolbar можно выбрать подходящий режим просмотра: развернуть страницу на весь экран или использовать «Миниатюры» с отображением нескольких страниц.

В функции работы с файлами появилась «скелетная» загрузка, актуальная для документов большого объема. Если пользователь скачивает «тяжелый» документ (а их размер в СЭД может достигать 1 ГБ), визуальным индикатором хода загрузки станет «скелет» загружаемого контента.

В версию EOSmobile 4.14 для Android добавлена функция «Поделиться». Пользователи смогут отправлять файлы по электронной почте или через мессенджеры.

Папки, блоки, списки, поручения: новые элементы, наполнение, улучшенная навигация

Изменен принцип наполнения папки «Не рассмотрено». В нее попадают только документы с поручениями и проектами поручений, где пользователь указан исполнителем. Пересылаемые документы в этой папке больше не отображаются.

В разделе «На контроле» переработан блок документов с поручениями, срок исполнения которых истекает в ближайшие пять дней. Документ помещается сюда, если в контролируемом поручении отсутствует отчет с указанием даты.

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Улучшена навигация в папках для экономии времени на переключение между документами. Приложение автоматически возвращает пользователя к первой записи текущей папки после завершения работы с документом. Если обработан последний документ, происходит автоматический возврат к списку документов.

В «дереве поручений» теперь отображаются задачи «На ознакомление». После ознакомления они будут скрыты.

При заполнении отчетов за другого сотрудника в поле «Подготовил» указывается фактический создатель отчета. Это полезно при временном замещении других специалистов.

В списке «Прочие» окна «Контакты» теперь отображаются контакты всех должностных лиц, организаций и представителей организаций, которые не указаны в списках пользователя, но присутствуют в шаблонах поручений.

С первого взгляда: изменения информационных индикаторов и меток

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В новой версии разработчики внедрили улучшения, которые помогут получать важную информацию о документах и поручениях. Это позволит эффективнее расставлять приоритеты и планировать время.

В проекте документа теперь отображается количество проставленных виз, что упрощает понимание необходимости немедленной подписи и возможности отложить согласование.

Также оптимизировали метку «Будильник» для документов и проектов с поручениями для пользователя. Метка показывает количество дней до крайнего срока выполнения, а цвет помогает определить приоритетные документы.

В новой версии EOSmobile введена метка «Будильник» для просроченных документов и проектов, которая указывает на нарушение сроков и количество дней просрочки.

Также изменены названия некоторых операций в рабочем столе, добавлена функция обновления в папке «Неотправленные» для перезагрузки документа при неудачной синхронизации с CMP, протоколирование события успешной загрузки электронной подписи и информация о версии приложения в заголовке окна «Поддержка».

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