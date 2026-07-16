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Много приложений RuStore Рустор

Много приложений - RuStore - Рустор

RuStore — полноформатный магазин приложений. VK создавал его в партнерстве с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России.  В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. VK продала магазин приложений RuStore руководству компании, которая его разработала. Об этом в VK сообщили 16 июля 2026 года.

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16.07.2026 Приложения VK доступны в RuStore

Мах и приложения VK — «ВКонтакте», «VK Видео», «Почта Mail», «Дзен», «Одноклассники», «VK Музыка» и другие — доступны для скачивания для пользователей Android в российском магазине RuStore. Об этом CNews сообщили представители VK. В RuStore реализованы собственные независимые решения для дистрибуции и развития мобильных приложений — от создания приложения до его мо
16.07.2026 RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android

Новый хозяин Отечественный интернет-магазин приложений для Android и «Авроры» RuStore сменил владельца. Об этом CNews сообщил холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group
16.07.2026 VK договорилась о продаже RuStore менеджменту компании-разработчика

VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву. Об этом CNews сообщили представители VK. RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пол
08.07.2026 RuStore установили на телевизоры более 3 млн пользователей

К концу первого полугодия 2026 г. магазин приложений RuStore уже работает на телевизорах более чем у 3 млн пользователей в России. Об этом CNews с
01.07.2026 RuStore даст доступ к российским сервисам за рубежом

RuStore запускает функцию «Коннект» для бесплатного доступа к привычным российским сервисам из-за границы. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Пользователи за рубежом смогут заходить в мобильные банки, оформлять заказы на маркетплейсах, пользоваться порталом «Госуслуги» и другими сервисами. Функция реализована на уровне самог
26.06.2026 Аналитика «ЕСА Про»: мошенники предлагают загружать приложения в обход RuStore

Аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА Про» зафиксировали рост числа фишинговых сайтов для загрузки приложений в обход RuStore: в мае-июне эксперты зафиксировали порядка 50 подобных сайтов, когда ранее их среднемесячное число не превышало 15. Специалисты подчеркивают, что на фоне ограниченный на западных платфо
15.06.2026 RuStore расширил географию публикации приложений на весь мир

Магазин приложений RuStore расширил возможности консоли для разработчиков. Теперь при публикации можно выбирать

28.05.2026 RuStore: россияне стали больше времени проводить в телефоне

Магазин приложений RuStore проанализировал, сколько времени россияне проводят за экраном, на что тратят время в

28.05.2026 Мобильное приложение «Нартис Пульт» доступно на платформе RuStore

ожение «Нартис Пульт» для удаленного снятия показаний электросчетчиков, выпускаемых заводом «Нартис» (обе компании входят в промышленную группу «НЭК»). Приложение доступно для скачивания на платформе RuStore. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ». Мобильное приложение «Нартис Пульт» отображает все значения потребленной электрической энергии суммарно и потарифно, параметры качества

08.05.2026 Более 5 млн показов и издательский контракт: RuStore завершил второй этап Фабрики мобильных игр

Магазин приложений RuStore совместно с Московским кластером видеоигр и анимации (АКИ) подвели итоги второго этап
05.05.2026 Мир, труд, скам: RuStore и F6 предупредили о мошеннических схемах на майских праздниках

F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и специалисты магазина приложений RuStore в преддверии майских праздников назвали наиболее опасные схемы мошенничества. На фоне повышенной активности пользователей злоумышленники используют скам-схемы, связанные с планированием
24.04.2026 RuStore назвал самые скачиваемые приложения и игры начала 2026 года

Магазин приложений RuStore представил рейтинг популярных среди пользователей приложений, игр и категорий по итог
22.04.2026 Китайский разработчик игр Bronze Games выходит на российский рынок с помощью RuStore и VK Cloud

Китайская игровая компания Bronze Games запустила свой первый проект в России, используя инфраструктуру VK Cloud и дистрибуцию через RuStore. Партнерская программа двух сервисов позволила разработчику выйти на новый рынок и развернуть локальную ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Дебютным

16.04.2026 Доходы разработчиков в RuStore выросли на 30%

Магазин приложений RuStore поделился, что средний чек у разработчиков с интегрированной Pay SDK стал выше на 30%
27.03.2026 Бизнес стал чаще продвигаться через RuStore: число рекламодателей выросло на 65%

Запуск рекламы увеличивает количество установок приложений в среднем в три раза По данным магазина приложений RuStore, за последние два года объем рекламных инвестиций вырос в 2,3 раза, а число рекламодателей из России и других стран в 2025 г. превысило показатель 2024 г. на 65%. Рост обусловлен активн
25.03.2026 Приложение защищенной корпоративной платформы Valo Cloud для ОС «Аврора» опубликовано в RuStore

Мобильное приложение корпоративной системы обмена и синхронизации файлов Valo Cloud для ОС «Аврора» опубликовано в RuStore. Решение объединяет защищенное облачное хранилище, синхронизацию данных и удобный доступ к документам с любых устройств. Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформ
17.03.2026 RuStore установлен на 600 тысяч автомобилей в России

В 2026 г. магазин приложений RuStore уже работает на 600 тыс. мультимедийных систем автомобилей, продаваемых в России. За

03.03.2026 RuStore и F6 назвали самые популярные «праздничные» схемы у мошенников

Магазин приложений RuStore и компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, накануне 8 ма
20.02.2026 Разработка ученых ВШЭ для быстрой диагностики афазии опубликована в RuStore

воляет оценить наличие и степень выраженности речевых нарушений и оперативно принять решение о направлении к логопеду и разработать план реабилитации. Быстрый тест на афазию доступен для скачивания в RuStore. Ежегодно в России фиксируется около 450 тыс. случаев инсульта, при этом примерно треть пациентов сталкивается с афазией. Афазия — это приобретенное расстройство речи, при котором челов
05.02.2026 Иностранные разработчики увеличили рекламные бюджеты в RuStore в пять раз

Объем рекламных инвестиций зарубежных разработчиков в российском магазине приложений RuStore вырос почти в пять раз за 2025 г. Общая сумма затрат на рекламу и специальные проекты за год превысила 400 млн руб. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Китай — лидер по
28.01.2026 2 млрд раз скачали приложения пользователи RuStore

Общее число загрузок приложений и игр через RuStore достигло 2 млрд. В магазине доступно 100 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира. Об этом CNews сообщили представители RuStore. По данным внутренней аналитики, ок
24.12.2025 Это на Новый год: RuStore и F6 предупредили о самых опасных схемах новогоднего мошенничества

Накануне новогодних праздников специалисты F6 и RuStore проанализировали самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Среди них оказались как старые традиционные кампании с розыгрышами призов, бронированием загородных коттеджей, так и новые

12.12.2025 В RuStore чаще всего скачивают полезные инструменты

В магазине приложений RuStore категория «полезные инструменты» впервые за три года обогнала финансовые приложения по количеству скачиваний. Это произошло на фоне увеличения ежемесячной аудитории магазина до 65,5 млн
11.12.2025 Количество приложений для ОС «Аврора» в RuStore удвоилось за год

Каталог приложений для операционной системы «Аврора» пополняется новыми разработками В магазине RuStore опубликовано свыше 200 приложений для российской операционной системы Аврора, что в д
05.12.2025 В RuStore появились кастомные страницы

В RuStore появилась возможность создавать кастомные страницы — дополнительные версии карточки п
02.12.2025 RuStore научился принимать платежи для приложений на iPhone

RuStore будет принимать платежи для приложений в AppStore Магазин приложений RuStore, созданный интернет-холдингом VK, представил собственный платежный шлюз Pay SDK. Об э
26.11.2025 F6 и RuStore: средняя сумма ущерба от мошеннических атак выросла на 66% к «Черной пятнице»

Накануне ежегодной распродажи «Черная пятница» эксперты из F6 и RuStore отметили заметное увеличение активности мошенников, распространяющих вредоносные мобильные приложения через сторонние источники. Перед сезоном распродаж (акции ко Всемирному дню шопинга
19.11.2025 RuStore открыл аналитику по аудитории для запуска рекламы через uDSP

Магазин мобильных приложений RuStore предоставил аналитику по аудитории рекламодателям. Аудиторные сегменты будут доступны для запуска мобильной рекламы через программатик-платформу uDSP. Об этом CNews сообщили представите
13.11.2025 Аудитория RuStore превысила 65 млн в месяц

Магазин приложений RuStore продолжает демонстрировать устойчивый рост: ежемесячная аудитория платформы по итогам октября 2025 достигла 65,5 млн пользователей, что составляет половину всех интернет-пользователей в
23.10.2025 Более 7000 компаний развивают приложения через инструменты RuStore

Количество компаний, использующих инструменты разработки RuStore, в октябре 2025 г. превысило 7000. По сравнению с 2024 г. эта цифра выросла в семь ра
22.10.2025 VK Cloud и RuStore запускают программу поддержки геймдев-компаний

тсутствие рисков блокировок. Для геймдев-компаний это означает снижение расходов на ИТ и уверенность в стабильности своих проектов, а для игроков — новые релизы и качественный пользовательский опыт. «RuStore успешно работает с паблишерами-нерезидентами, половина приложений и игр в нашем каталоге от иностранных компаний. Новая программа станет следующим шагом в развитии этого направления. Он
17.10.2025 «T-Банк» и RuStore ускорили загрузку приложений на Android на 30%

«T-Банк» и RuStore запустили инструмент, который ускорит работу всех устанавливаемых приложений из магазина. Решение Profile Guided Optimization позволяет компилировать необходимую часть приложения под ар
16.10.2025 RuStore расширяет присутствие в Азии: в России появятся игры из Южной Кореи

ейской студией NSPEC о дистрибуции их игр на российском рынке. Платформа теперь работает с разработчиками из 70 стран мира, включая Китай, Вьетнам, Японию и Иран. Об этом CNews сообщили представители RuStore. «Выход на рынок Южной Кореи — важный шаг в развитии нашей международной экосистемы. Азиатский контент демонстрирует стабильный рост популярности: с начала 2025 г. спрос на такие игры в
14.10.2025 Цифровой скачок: какие регионы России лидируют по росту установок госприложений

Магазин приложений RuStore представил топ самых скачиваемых госприложений в 2025 г. По данным сервиса, приложения вроде «Госуслуг», «Госключа» и других сервисов для оформления документов, записи к врачу и получен
10.10.2025 Российское приложение Mai He Mai (MXM) запущено в RuStore и помогает заказывать дизайнерскую мебель напрямую из Китая

Стартап Mai He Mai (MXM) запустил мобильное приложение в RuStore, которое позволяет пользователям из России покупать дизайнерскую мебель, светильники и предметы интерьера напрямую у фабрик Китая — без посредников и наценок. Главная цель Mai He Mai —

29.09.2025 RuStore и VK Education запускают бесплатный курс по монетизации мобильных игр

VK Education и RuStore запускают образовательный курс «Мобильные игры как бизнес». Программа поможет начинающим разработчикам освоить продуктовый подход к мобильным играм — от анализа рынка и разработки идеи

24.09.2025 RuStore и Московский кластер видеоигр запускают акселератор для разработчиков мобильных игр

ют акселератор «Фабрика мобильных игр». Инициатива поддержит малые и средние студии, которые уже имеют опыт разработки и готовятся к выпуску собственных проектов. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Акселератор предлагает системное обучение и сопровождение на этапах подготовки игры к релизу — от доработки механик, например, монетизации или геймплея в продукте до публикации в Ru
17.09.2025 Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

нный магазин приложений Российская мобильная платформа Astra Linux Mobile в обозримом будущем обзаведется фирменным магазином приложений, сообщили CNews представители отечественного каталога программ RuStore. Эта ОС предназначена для установки на планшетные компьютеры и смартфоны. Один из гаджетов на ее основе — дебютировавший в июне 2025 г. полноразмерный планшет Oko Tab 5 Pro компании «Ба
17.09.2025 «Группа Астра» и RuStore начнут работу над магазином приложений для мобильной OC Astra Linux

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и RuStore, российский магазин приложений, начинают работу по созданию менеджера приложений для мобильных устройств под управлением операционной системой Astra Linux. Это обеспечит простую установ
17.09.2025 RuStore поддержит разработчиков из регионов

RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков, направленную на продвижение местных сервисов. В рамках инициативы эксперты RuStore оценят количество цифровых продуктов в регионах России, представленных в магазине приложений, а также качество локальных сервисов через рейтинг и отзывы пользователей. Об этом CNews соо

Публикаций - 618, упоминаний - 657

Много приложений и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4924 189
Google LLC 12640 158
Apple Inc 13106 72
Ред Софт - Red Soft 1220 63
VK - Mail.ru Group 3598 62
Telegram Group 2914 45
Huawei 4644 43
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 513 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5624 39
Yandex - Яндекс 9150 35
Xiaomi 2206 34
Samsung Electronics 11024 30
Ростелеком 10904 30
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 23
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 429 21
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 920 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3024 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 16
ONYX International 158 16
МакЦентр - MacCentre 171 15
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 503 13
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 580 13
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 426 13
МегаФон 10677 12
RuMarket 14 10
Microsoft Corporation 25733 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 10
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 531 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1752 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 776 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 917 9
Стриго Кэпитал - Авроид - Avroid 34 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 770 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 8
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 8
Transsion Holdings - Tecno Mobile 333 8
9545 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 442 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Amazon Inc - Amazon.com 3263 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 67
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1507 26
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1282 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1878 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 15
Альфа-Банк 1969 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1614 11
Почта России ПАО 2359 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2923 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2405 9
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 317 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1729 6
РЖД - Российские железные дороги 2090 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 911 6
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 5
Газпром ПАО 1488 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 250 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1227 4
ГПБ - Газпромбанк 1265 4
НСПК - Национальная система платежных карт 942 4
Visa International 1992 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 4
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 525 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 593 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 622 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 322 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 86 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 721 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
ВТБ - Почта Банк 513 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 185
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6521 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3672 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3060 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3629 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3860 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2332 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1436 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5947 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1678 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 579 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1185 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1591 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2323 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 383 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3191 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1499 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 174 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2842 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 2
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 3
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1515 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 404 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 2
Международная академия связи - МАС 46 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
АРКИ - Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры 5 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 103 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Application store - магазин приложений 1455 244
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12872 240
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26639 207
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28151 198
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25427 115
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 108
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