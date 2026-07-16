Много приложений - RuStore - Рустор

Приложения VK доступны в RuStore Мах и приложения VK — «ВКонтакте», «VK Видео», «Почта Mail», «Дзен», «Одноклассники», «VK Музыка» и другие — доступны для скачивания для пользователей Android в российском магазине RuStore. Об этом CNews сообщили представители VK. В RuStore реализованы собственные независимые решения для дистрибуции и развития мобильных приложений — от создания приложения до его мо

RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android Новый хозяин Отечественный интернет-магазин приложений для Android и «Авроры» RuStore сменил владельца. Об этом CNews сообщил холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group

VK договорилась о продаже RuStore менеджменту компании-разработчика VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву. Об этом CNews сообщили представители VK. RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пол

RuStore установили на телевизоры более 3 млн пользователей К концу первого полугодия 2026 г. магазин приложений RuStore уже работает на телевизорах более чем у 3 млн пользователей в России. Об этом CNews с

RuStore даст доступ к российским сервисам за рубежом RuStore запускает функцию «Коннект» для бесплатного доступа к привычным российским сервисам из-за границы. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Пользователи за рубежом смогут заходить в мобильные банки, оформлять заказы на маркетплейсах, пользоваться порталом «Госуслуги» и другими сервисами. Функция реализована на уровне самог

Аналитика «ЕСА Про»: мошенники предлагают загружать приложения в обход RuStore Аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА Про» зафиксировали рост числа фишинговых сайтов для загрузки приложений в обход RuStore: в мае-июне эксперты зафиксировали порядка 50 подобных сайтов, когда ранее их среднемесячное число не превышало 15. Специалисты подчеркивают, что на фоне ограниченный на западных платфо

RuStore расширил географию публикации приложений на весь мир Магазин приложений RuStore расширил возможности консоли для разработчиков. Теперь при публикации можно выбирать

RuStore: россияне стали больше времени проводить в телефоне Магазин приложений RuStore проанализировал, сколько времени россияне проводят за экраном, на что тратят время в

Мобильное приложение «Нартис Пульт» доступно на платформе RuStore ожение «Нартис Пульт» для удаленного снятия показаний электросчетчиков, выпускаемых заводом «Нартис» (обе компании входят в промышленную группу «НЭК»). Приложение доступно для скачивания на платформе RuStore. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ». Мобильное приложение «Нартис Пульт» отображает все значения потребленной электрической энергии суммарно и потарифно, параметры качества

Более 5 млн показов и издательский контракт: RuStore завершил второй этап Фабрики мобильных игр Магазин приложений RuStore совместно с Московским кластером видеоигр и анимации (АКИ) подвели итоги второго этап

Мир, труд, скам: RuStore и F6 предупредили о мошеннических схемах на майских праздниках F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и специалисты магазина приложений RuStore в преддверии майских праздников назвали наиболее опасные схемы мошенничества. На фоне повышенной активности пользователей злоумышленники используют скам-схемы, связанные с планированием

RuStore назвал самые скачиваемые приложения и игры начала 2026 года Магазин приложений RuStore представил рейтинг популярных среди пользователей приложений, игр и категорий по итог

Китайский разработчик игр Bronze Games выходит на российский рынок с помощью RuStore и VK Cloud Китайская игровая компания Bronze Games запустила свой первый проект в России, используя инфраструктуру VK Cloud и дистрибуцию через RuStore. Партнерская программа двух сервисов позволила разработчику выйти на новый рынок и развернуть локальную ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Дебютным

Доходы разработчиков в RuStore выросли на 30% Магазин приложений RuStore поделился, что средний чек у разработчиков с интегрированной Pay SDK стал выше на 30%

Бизнес стал чаще продвигаться через RuStore: число рекламодателей выросло на 65% Запуск рекламы увеличивает количество установок приложений в среднем в три раза По данным магазина приложений RuStore, за последние два года объем рекламных инвестиций вырос в 2,3 раза, а число рекламодателей из России и других стран в 2025 г. превысило показатель 2024 г. на 65%. Рост обусловлен активн

Приложение защищенной корпоративной платформы Valo Cloud для ОС «Аврора» опубликовано в RuStore Мобильное приложение корпоративной системы обмена и синхронизации файлов Valo Cloud для ОС «Аврора» опубликовано в RuStore. Решение объединяет защищенное облачное хранилище, синхронизацию данных и удобный доступ к документам с любых устройств. Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформ

RuStore установлен на 600 тысяч автомобилей в России В 2026 г. магазин приложений RuStore уже работает на 600 тыс. мультимедийных систем автомобилей, продаваемых в России. За

RuStore и F6 назвали самые популярные «праздничные» схемы у мошенников Магазин приложений RuStore и компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, накануне 8 ма

Разработка ученых ВШЭ для быстрой диагностики афазии опубликована в RuStore воляет оценить наличие и степень выраженности речевых нарушений и оперативно принять решение о направлении к логопеду и разработать план реабилитации. Быстрый тест на афазию доступен для скачивания в RuStore. Ежегодно в России фиксируется около 450 тыс. случаев инсульта, при этом примерно треть пациентов сталкивается с афазией. Афазия — это приобретенное расстройство речи, при котором челов

Иностранные разработчики увеличили рекламные бюджеты в RuStore в пять раз Объем рекламных инвестиций зарубежных разработчиков в российском магазине приложений RuStore вырос почти в пять раз за 2025 г. Общая сумма затрат на рекламу и специальные проекты за год превысила 400 млн руб. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Китай — лидер по

2 млрд раз скачали приложения пользователи RuStore Общее число загрузок приложений и игр через RuStore достигло 2 млрд. В магазине доступно 100 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира. Об этом CNews сообщили представители RuStore. По данным внутренней аналитики, ок

Это на Новый год: RuStore и F6 предупредили о самых опасных схемах новогоднего мошенничества Накануне новогодних праздников специалисты F6 и RuStore проанализировали самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Среди них оказались как старые традиционные кампании с розыгрышами призов, бронированием загородных коттеджей, так и новые

В RuStore чаще всего скачивают полезные инструменты В магазине приложений RuStore категория «полезные инструменты» впервые за три года обогнала финансовые приложения по количеству скачиваний. Это произошло на фоне увеличения ежемесячной аудитории магазина до 65,5 млн

Количество приложений для ОС «Аврора» в RuStore удвоилось за год Каталог приложений для операционной системы «Аврора» пополняется новыми разработками В магазине RuStore опубликовано свыше 200 приложений для российской операционной системы Аврора, что в д

В RuStore появились кастомные страницы В RuStore появилась возможность создавать кастомные страницы — дополнительные версии карточки п

RuStore научился принимать платежи для приложений на iPhone RuStore будет принимать платежи для приложений в AppStore Магазин приложений RuStore, созданный интернет-холдингом VK, представил собственный платежный шлюз Pay SDK. Об э

F6 и RuStore: средняя сумма ущерба от мошеннических атак выросла на 66% к «Черной пятнице» Накануне ежегодной распродажи «Черная пятница» эксперты из F6 и RuStore отметили заметное увеличение активности мошенников, распространяющих вредоносные мобильные приложения через сторонние источники. Перед сезоном распродаж (акции ко Всемирному дню шопинга

RuStore открыл аналитику по аудитории для запуска рекламы через uDSP Магазин мобильных приложений RuStore предоставил аналитику по аудитории рекламодателям. Аудиторные сегменты будут доступны для запуска мобильной рекламы через программатик-платформу uDSP. Об этом CNews сообщили представите

Аудитория RuStore превысила 65 млн в месяц Магазин приложений RuStore продолжает демонстрировать устойчивый рост: ежемесячная аудитория платформы по итогам октября 2025 достигла 65,5 млн пользователей, что составляет половину всех интернет-пользователей в

Более 7000 компаний развивают приложения через инструменты RuStore Количество компаний, использующих инструменты разработки RuStore, в октябре 2025 г. превысило 7000. По сравнению с 2024 г. эта цифра выросла в семь ра

VK Cloud и RuStore запускают программу поддержки геймдев-компаний тсутствие рисков блокировок. Для геймдев-компаний это означает снижение расходов на ИТ и уверенность в стабильности своих проектов, а для игроков — новые релизы и качественный пользовательский опыт. «RuStore успешно работает с паблишерами-нерезидентами, половина приложений и игр в нашем каталоге от иностранных компаний. Новая программа станет следующим шагом в развитии этого направления. Он

«T-Банк» и RuStore ускорили загрузку приложений на Android на 30% «T-Банк» и RuStore запустили инструмент, который ускорит работу всех устанавливаемых приложений из магазина. Решение Profile Guided Optimization позволяет компилировать необходимую часть приложения под ар

RuStore расширяет присутствие в Азии: в России появятся игры из Южной Кореи ейской студией NSPEC о дистрибуции их игр на российском рынке. Платформа теперь работает с разработчиками из 70 стран мира, включая Китай, Вьетнам, Японию и Иран. Об этом CNews сообщили представители RuStore. «Выход на рынок Южной Кореи — важный шаг в развитии нашей международной экосистемы. Азиатский контент демонстрирует стабильный рост популярности: с начала 2025 г. спрос на такие игры в

Цифровой скачок: какие регионы России лидируют по росту установок госприложений Магазин приложений RuStore представил топ самых скачиваемых госприложений в 2025 г. По данным сервиса, приложения вроде «Госуслуг», «Госключа» и других сервисов для оформления документов, записи к врачу и получен

Российское приложение Mai He Mai (MXM) запущено в RuStore и помогает заказывать дизайнерскую мебель напрямую из Китая Стартап Mai He Mai (MXM) запустил мобильное приложение в RuStore, которое позволяет пользователям из России покупать дизайнерскую мебель, светильники и предметы интерьера напрямую у фабрик Китая — без посредников и наценок. Главная цель Mai He Mai —

RuStore и VK Education запускают бесплатный курс по монетизации мобильных игр VK Education и RuStore запускают образовательный курс «Мобильные игры как бизнес». Программа поможет начинающим разработчикам освоить продуктовый подход к мобильным играм — от анализа рынка и разработки идеи

RuStore и Московский кластер видеоигр запускают акселератор для разработчиков мобильных игр ют акселератор «Фабрика мобильных игр». Инициатива поддержит малые и средние студии, которые уже имеют опыт разработки и готовятся к выпуску собственных проектов. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Акселератор предлагает системное обучение и сопровождение на этапах подготовки игры к релизу — от доработки механик, например, монетизации или геймплея в продукте до публикации в Ru

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора» нный магазин приложений Российская мобильная платформа Astra Linux Mobile в обозримом будущем обзаведется фирменным магазином приложений, сообщили CNews представители отечественного каталога программ RuStore. Эта ОС предназначена для установки на планшетные компьютеры и смартфоны. Один из гаджетов на ее основе — дебютировавший в июне 2025 г. полноразмерный планшет Oko Tab 5 Pro компании «Ба

«Группа Астра» и RuStore начнут работу над магазином приложений для мобильной OC Astra Linux «Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и RuStore, российский магазин приложений, начинают работу по созданию менеджера приложений для мобильных устройств под управлением операционной системой Astra Linux. Это обеспечит простую установ