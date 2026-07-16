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Много приложений RuStore Рустор
RuStore — полноформатный магазин приложений. VK создавал его в партнерстве с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. VK продала магазин приложений RuStore руководству компании, которая его разработала. Об этом в VK сообщили 16 июля 2026 года.
СОБЫТИЯ
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|16.07.2026
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Приложения VK доступны в RuStore
Мах и приложения VK — «ВКонтакте», «VK Видео», «Почта Mail», «Дзен», «Одноклассники», «VK Музыка» и другие — доступны для скачивания для пользователей Android в российском магазине RuStore. Об этом CNews сообщили представители VK. В RuStore реализованы собственные независимые решения для дистрибуции и развития мобильных приложений — от создания приложения до его мо
|16.07.2026
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RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android
Новый хозяин Отечественный интернет-магазин приложений для Android и «Авроры» RuStore сменил владельца. Об этом CNews сообщил холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group
|16.07.2026
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VK договорилась о продаже RuStore менеджменту компании-разработчика
VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву. Об этом CNews сообщили представители VK. RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пол
|08.07.2026
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RuStore установили на телевизоры более 3 млн пользователей
К концу первого полугодия 2026 г. магазин приложений RuStore уже работает на телевизорах более чем у 3 млн пользователей в России. Об этом CNews с
|01.07.2026
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RuStore даст доступ к российским сервисам за рубежом
RuStore запускает функцию «Коннект» для бесплатного доступа к привычным российским сервисам из-за границы. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Пользователи за рубежом смогут заходить в мобильные банки, оформлять заказы на маркетплейсах, пользоваться порталом «Госуслуги» и другими сервисами. Функция реализована на уровне самог
|26.06.2026
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Аналитика «ЕСА Про»: мошенники предлагают загружать приложения в обход RuStore
Аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА Про» зафиксировали рост числа фишинговых сайтов для загрузки приложений в обход RuStore: в мае-июне эксперты зафиксировали порядка 50 подобных сайтов, когда ранее их среднемесячное число не превышало 15. Специалисты подчеркивают, что на фоне ограниченный на западных платфо
|15.06.2026
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RuStore расширил географию публикации приложений на весь мир
Магазин приложений RuStore расширил возможности консоли для разработчиков. Теперь при публикации можно выбирать
|28.05.2026
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RuStore: россияне стали больше времени проводить в телефоне
Магазин приложений RuStore проанализировал, сколько времени россияне проводят за экраном, на что тратят время в
|28.05.2026
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Мобильное приложение «Нартис Пульт» доступно на платформе RuStore
ожение «Нартис Пульт» для удаленного снятия показаний электросчетчиков, выпускаемых заводом «Нартис» (обе компании входят в промышленную группу «НЭК»). Приложение доступно для скачивания на платформе RuStore. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ». Мобильное приложение «Нартис Пульт» отображает все значения потребленной электрической энергии суммарно и потарифно, параметры качества
|08.05.2026
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Более 5 млн показов и издательский контракт: RuStore завершил второй этап Фабрики мобильных игр
Магазин приложений RuStore совместно с Московским кластером видеоигр и анимации (АКИ) подвели итоги второго этап
|05.05.2026
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Мир, труд, скам: RuStore и F6 предупредили о мошеннических схемах на майских праздниках
F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и специалисты магазина приложений RuStore в преддверии майских праздников назвали наиболее опасные схемы мошенничества. На фоне повышенной активности пользователей злоумышленники используют скам-схемы, связанные с планированием
|24.04.2026
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RuStore назвал самые скачиваемые приложения и игры начала 2026 года
Магазин приложений RuStore представил рейтинг популярных среди пользователей приложений, игр и категорий по итог
|22.04.2026
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Китайский разработчик игр Bronze Games выходит на российский рынок с помощью RuStore и VK Cloud
Китайская игровая компания Bronze Games запустила свой первый проект в России, используя инфраструктуру VK Cloud и дистрибуцию через RuStore. Партнерская программа двух сервисов позволила разработчику выйти на новый рынок и развернуть локальную ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Дебютным
|16.04.2026
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Доходы разработчиков в RuStore выросли на 30%
Магазин приложений RuStore поделился, что средний чек у разработчиков с интегрированной Pay SDK стал выше на 30%
|27.03.2026
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Бизнес стал чаще продвигаться через RuStore: число рекламодателей выросло на 65%
Запуск рекламы увеличивает количество установок приложений в среднем в три раза По данным магазина приложений RuStore, за последние два года объем рекламных инвестиций вырос в 2,3 раза, а число рекламодателей из России и других стран в 2025 г. превысило показатель 2024 г. на 65%. Рост обусловлен активн
|25.03.2026
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Приложение защищенной корпоративной платформы Valo Cloud для ОС «Аврора» опубликовано в RuStore
Мобильное приложение корпоративной системы обмена и синхронизации файлов Valo Cloud для ОС «Аврора» опубликовано в RuStore. Решение объединяет защищенное облачное хранилище, синхронизацию данных и удобный доступ к документам с любых устройств. Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформ
|17.03.2026
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RuStore установлен на 600 тысяч автомобилей в России
В 2026 г. магазин приложений RuStore уже работает на 600 тыс. мультимедийных систем автомобилей, продаваемых в России. За
|03.03.2026
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RuStore и F6 назвали самые популярные «праздничные» схемы у мошенников
Магазин приложений RuStore и компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, накануне 8 ма
|20.02.2026
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Разработка ученых ВШЭ для быстрой диагностики афазии опубликована в RuStore
воляет оценить наличие и степень выраженности речевых нарушений и оперативно принять решение о направлении к логопеду и разработать план реабилитации. Быстрый тест на афазию доступен для скачивания в RuStore. Ежегодно в России фиксируется около 450 тыс. случаев инсульта, при этом примерно треть пациентов сталкивается с афазией. Афазия — это приобретенное расстройство речи, при котором челов
|05.02.2026
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Иностранные разработчики увеличили рекламные бюджеты в RuStore в пять раз
Объем рекламных инвестиций зарубежных разработчиков в российском магазине приложений RuStore вырос почти в пять раз за 2025 г. Общая сумма затрат на рекламу и специальные проекты за год превысила 400 млн руб. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Китай — лидер по
|28.01.2026
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2 млрд раз скачали приложения пользователи RuStore
Общее число загрузок приложений и игр через RuStore достигло 2 млрд. В магазине доступно 100 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира. Об этом CNews сообщили представители RuStore. По данным внутренней аналитики, ок
|24.12.2025
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Это на Новый год: RuStore и F6 предупредили о самых опасных схемах новогоднего мошенничества
Накануне новогодних праздников специалисты F6 и RuStore проанализировали самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Среди них оказались как старые традиционные кампании с розыгрышами призов, бронированием загородных коттеджей, так и новые
|12.12.2025
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В RuStore чаще всего скачивают полезные инструменты
В магазине приложений RuStore категория «полезные инструменты» впервые за три года обогнала финансовые приложения по количеству скачиваний. Это произошло на фоне увеличения ежемесячной аудитории магазина до 65,5 млн
|11.12.2025
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Количество приложений для ОС «Аврора» в RuStore удвоилось за год
Каталог приложений для операционной системы «Аврора» пополняется новыми разработками В магазине RuStore опубликовано свыше 200 приложений для российской операционной системы Аврора, что в д
|05.12.2025
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В RuStore появились кастомные страницы
В RuStore появилась возможность создавать кастомные страницы — дополнительные версии карточки п
|02.12.2025
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RuStore научился принимать платежи для приложений на iPhone
RuStore будет принимать платежи для приложений в AppStore Магазин приложений RuStore, созданный интернет-холдингом VK, представил собственный платежный шлюз Pay SDK. Об э
|26.11.2025
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F6 и RuStore: средняя сумма ущерба от мошеннических атак выросла на 66% к «Черной пятнице»
Накануне ежегодной распродажи «Черная пятница» эксперты из F6 и RuStore отметили заметное увеличение активности мошенников, распространяющих вредоносные мобильные приложения через сторонние источники. Перед сезоном распродаж (акции ко Всемирному дню шопинга
|19.11.2025
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RuStore открыл аналитику по аудитории для запуска рекламы через uDSP
Магазин мобильных приложений RuStore предоставил аналитику по аудитории рекламодателям. Аудиторные сегменты будут доступны для запуска мобильной рекламы через программатик-платформу uDSP. Об этом CNews сообщили представите
|13.11.2025
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Аудитория RuStore превысила 65 млн в месяц
Магазин приложений RuStore продолжает демонстрировать устойчивый рост: ежемесячная аудитория платформы по итогам октября 2025 достигла 65,5 млн пользователей, что составляет половину всех интернет-пользователей в
|23.10.2025
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Более 7000 компаний развивают приложения через инструменты RuStore
Количество компаний, использующих инструменты разработки RuStore, в октябре 2025 г. превысило 7000. По сравнению с 2024 г. эта цифра выросла в семь ра
|22.10.2025
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VK Cloud и RuStore запускают программу поддержки геймдев-компаний
тсутствие рисков блокировок. Для геймдев-компаний это означает снижение расходов на ИТ и уверенность в стабильности своих проектов, а для игроков — новые релизы и качественный пользовательский опыт. «RuStore успешно работает с паблишерами-нерезидентами, половина приложений и игр в нашем каталоге от иностранных компаний. Новая программа станет следующим шагом в развитии этого направления. Он
|17.10.2025
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«T-Банк» и RuStore ускорили загрузку приложений на Android на 30%
«T-Банк» и RuStore запустили инструмент, который ускорит работу всех устанавливаемых приложений из магазина. Решение Profile Guided Optimization позволяет компилировать необходимую часть приложения под ар
|16.10.2025
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RuStore расширяет присутствие в Азии: в России появятся игры из Южной Кореи
ейской студией NSPEC о дистрибуции их игр на российском рынке. Платформа теперь работает с разработчиками из 70 стран мира, включая Китай, Вьетнам, Японию и Иран. Об этом CNews сообщили представители RuStore. «Выход на рынок Южной Кореи — важный шаг в развитии нашей международной экосистемы. Азиатский контент демонстрирует стабильный рост популярности: с начала 2025 г. спрос на такие игры в
|14.10.2025
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Цифровой скачок: какие регионы России лидируют по росту установок госприложений
Магазин приложений RuStore представил топ самых скачиваемых госприложений в 2025 г. По данным сервиса, приложения вроде «Госуслуг», «Госключа» и других сервисов для оформления документов, записи к врачу и получен
|10.10.2025
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Российское приложение Mai He Mai (MXM) запущено в RuStore и помогает заказывать дизайнерскую мебель напрямую из Китая
Стартап Mai He Mai (MXM) запустил мобильное приложение в RuStore, которое позволяет пользователям из России покупать дизайнерскую мебель, светильники и предметы интерьера напрямую у фабрик Китая — без посредников и наценок. Главная цель Mai He Mai —
|29.09.2025
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RuStore и VK Education запускают бесплатный курс по монетизации мобильных игр
VK Education и RuStore запускают образовательный курс «Мобильные игры как бизнес». Программа поможет начинающим разработчикам освоить продуктовый подход к мобильным играм — от анализа рынка и разработки идеи
|24.09.2025
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RuStore и Московский кластер видеоигр запускают акселератор для разработчиков мобильных игр
ют акселератор «Фабрика мобильных игр». Инициатива поддержит малые и средние студии, которые уже имеют опыт разработки и готовятся к выпуску собственных проектов. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Акселератор предлагает системное обучение и сопровождение на этапах подготовки игры к релизу — от доработки механик, например, монетизации или геймплея в продукте до публикации в Ru
|17.09.2025
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Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»
нный магазин приложений Российская мобильная платформа Astra Linux Mobile в обозримом будущем обзаведется фирменным магазином приложений, сообщили CNews представители отечественного каталога программ RuStore. Эта ОС предназначена для установки на планшетные компьютеры и смартфоны. Один из гаджетов на ее основе — дебютировавший в июне 2025 г. полноразмерный планшет Oko Tab 5 Pro компании «Ба
|17.09.2025
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«Группа Астра» и RuStore начнут работу над магазином приложений для мобильной OC Astra Linux
«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и RuStore, российский магазин приложений, начинают работу по созданию менеджера приложений для мобильных устройств под управлением операционной системой Astra Linux. Это обеспечит простую установ
|17.09.2025
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RuStore поддержит разработчиков из регионов
RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков, направленную на продвижение местных сервисов. В рамках инициативы эксперты RuStore оценят количество цифровых продуктов в регионах России, представленных в магазине приложений, а также качество локальных сервисов через рейтинг и отзывы пользователей. Об этом CNews соо
Много приложений и организации, системы, технологии, персоны:
|Афанасьев Олег 47 46
|Ульянов Илья 17 15
|Панкрушев Дмитрий 18 15
|Сверчков Илья 14 14
|Мыздриков Иван 30 12
|Морев Дмитрий 11 11
|Шадаев Максут 1209 10
|Путин Владимир 3450 7
|Батанов Эдуард 20 6
|Эйгес Павел 108 6
|Горелкин Антон 118 6
|Ермаков Дмитрий 25 6
|Куртяник Надежда 435 6
|Мишустин Михаил 784 5
|Егоров Евгений 40 4
|Титова Марина 15 4
|Гончаров Станислав 36 4
|Рустамов Рустам 545 4
|Комиссаров Дмитрий 247 4
|Григоренко Дмитрий 244 4
|Аляутдин Роман 14 4
|Врацкий Андрей 175 4
|Коник Леонид 17 3
|Геллерман Михаил 73 3
|Юмина Варвара 3 3
|Арлазаров Владимир 290 3
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Жаров Александр 181 3
|Мельников Алексей 74 3
|Козлов Максим 46 3
|Зыков Владимир 13 3
|Степанов Владимир 91 3
|Щеглов Петр 84 3
|Андреев Артем 11 3
|Закоржевский Вячеслав 93 3
|Попов Кирилл 7 3
|Артемов Сергей 18 2
|Голуб Павел 7 2
|Саксон Станислав 4 2
|Перов Евгений 97 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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