ЭОС анонсирует выпуск новых версий мобильных решений

Компания ЭОС обновляет линейку мобильных приложений: скоро пользователям будут доступны EOSmobile 4.11 (iOS/Windows), EOSmobile 4.9 (Android) и СМР 4.6 для них. В новых версиях расширена функциональность и сделаны интерфейсные улучшения. Фокус также направлен на улучшение производительности и надежности. Об этом CNews сообщили представители ЭОС.

«Наша стратегия развития мобильных решений строится на двух основных положениях: собственном видении технологического развития и обратной связи от клиентов и партнеров. Такой подход позволяет нам с каждой новой версией делать работу всех пользователей удобнее, проще и эффективнее, а сами приложения – функциональнее, производительнее и стабильнее. Новые версия в очередной раз продемонстрируют это», – сказал Артем Андреев, руководитель направления корпоративных мобильных приложений компании ЭОС.

Нововведения в EOSmobile 4.11

Подчиненные визы можно будет создавать и направлять из одного окна с помощью кнопки «Добавить визирующего». В новой версии будет необязательно переходить в pop-up для согласования и утверждения проекта документа. Эта возможность будет настраиваемой: ее можно будет активировать в профиле пользователя. На экспресс-панели появится кнопка «Поддержка». По нажатию на нее будут выводиться список, состоящий из таких пунктов как: нововведения, база знаний, краткое руководство пользователя и инструменты связи с поддержкой.

Программное обеспечение ЭОС

Будет добавлена подпапка «Просроченные» (папка «На контроле»), показывающая документы, которые содержат просроченные контрольные поручения. Улучшится интерфейс функции «Поиск документов в СЭД». Например, выбрать начало и конец периода для поиска документов в СЭД можно будет в одном окне, а результат поискового запроса теперь будет отображаться в виде информационного сообщения. В новой версии будет добавлен параметр «Применять ЭП» на файлах.

Будет добавлена быстрая навигация по свертке поручений. За счет этого для просмотра вышестоящего поручения не нужно будет открывать дерево поручений – достаточно нажать на область с кратким описанием вышестоящего поручения, чтобы перейти к нему. Будет оптимизирован процесс удаления подпапок с рабочего стола. Изменится отображение обработанных поручений: текст в дереве поручений будет зачеркнутым.

Изменится pop-up «Срок исполнения». Будут проведены интерфейсные улучшения и изменения, в том числе добавлен шрифт, иконки, изменены названия некоторых кнопок и т.д. Также будет проведен ряд изменений текущей функциональности.

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Нововведения в СМР 4.6

В версии СМР 4.6 нельзя будет использовать один код на разных девайсах – необходимо будет запросить дополнительный код на другое устройства и синхронизироваться. Это позволит технологу различить какие действия пользователь совершил на том или ином своем устройстве. Для администраторов станет доступна опция «Повторить синхронизацию активированных пользователей». Она пригодится, если СМР был остановлен (например, для проведения технических работ) и документы не синхронизировались или не поступили пользователям.

Администратор или технолог получат возможность настройки блока e-mail-информирования об ошибках в протоколе и документах в стоп-листе. Появится функция мониторинга файлового репозитория.

В профиль пользователя будут добавлены новые параметры, в числе которых – согласовать или утвердить проект документа без диалогового окна. СМР 4.6. будет поддерживать СЭД «ДЕЛО» на PostgreSQL.

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В планах у ЭОС дальнейшее развитие функциональности мобильных решений, в том числе на основании отзывов и пожеланий пользователей.