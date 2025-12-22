Разделы

Pop up — это всплывающие окна, которые появляются на сайте и содержат дополнительное сообщение, побуждающее читателя к действию. Они могут служить разным целям, но чаще всего используются, чтобы собрать базу для e-mail рассылки.

В переводе с английского pop up означает «выскакивать», что полностью отражает принцип данного формата. Всплывающие окна перекрывают содержимое сайта и перетягивают внимание на себя, из-за чего в обществе ведутся споры об их целесообразности. Однако согласно исследованиям Sumo (сервис по увеличению трафика), всплывающие окна работают: средняя конверсия — 3,1%, показатель самых эффективных — 9,3%.

Pop up в маркетинге — гибкий инструмент и может появляться в разное время. В большинстве случаев всплывающие окна показываются:

  • Сразу при открытии сайта. Такое решение эффективно, если, например, покупателя информируют о текущей акции/распродаже и предоставляют код скидки на покупку.
  • Когда страница прокручивается до определенной точки. После того, как пользователь прочитал некоторые детали предложения, отображается окно, побуждающее его оставить данные.
  • При определенном действии пользователя. Например, при клике по заданному полю или наведении курсора.
  • После определенного периода пребывания на сайте. Например, после 3 минут чтения, когда есть понимание того, что читатель заинтересован в представленной информации.
  • При желании закрыть вкладку со страницей. Это последняя попытка остановить читателя, не выполнившего целевое действие.

Pop up должен отображаться в уместном контексте и не быть слишком назойливым.
 

