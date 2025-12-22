Pop up — это всплывающие окна, которые появляются на сайте и содержат дополнительное сообщение, побуждающее читателя к действию. Они могут служить разным целям, но чаще всего используются, чтобы собрать базу для e-mail рассылки.

В переводе с английского pop up означает «выскакивать», что полностью отражает принцип данного формата. Всплывающие окна перекрывают содержимое сайта и перетягивают внимание на себя, из-за чего в обществе ведутся споры об их целесообразности. Однако согласно исследованиям Sumo (сервис по увеличению трафика), всплывающие окна работают: средняя конверсия — 3,1%, показатель самых эффективных — 9,3%.

Pop up в маркетинге — гибкий инструмент и может появляться в разное время. В большинстве случаев всплывающие окна показываются:

Сразу при открытии сайта. Такое решение эффективно, если, например, покупателя информируют о текущей акции/распродаже и предоставляют код скидки на покупку.

Когда страница прокручивается до определенной точки. После того, как пользователь прочитал некоторые детали предложения, отображается окно, побуждающее его оставить данные.

При определенном действии пользователя. Например, при клике по заданному полю или наведении курсора.

После определенного периода пребывания на сайте. Например, после 3 минут чтения, когда есть понимание того, что читатель заинтересован в представленной информации.

При желании закрыть вкладку со страницей. Это последняя попытка остановить читателя, не выполнившего целевое действие.

Pop up должен отображаться в уместном контексте и не быть слишком назойливым.

