Новые мобильное приложение и сайт от билайна

Оператор представил обновленный сайт компании и выпустил новое мобильное приложение. В Google Play уже доступна версия для Android. Версия для устройств под управлением iOS появится в магазине AppStore в ближайшее время.

Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю. Одно из самых заметных нововведений состоит в том, что билайн теперь пишется с маленькой буквы. Поменялось название — билайн вместо «Мой Билайн». Изменилась и навигация главного экрана — здесь по-прежнему будет отображена информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа.

На главном экране появился раздел «Роуминг», где можно найти информацию о том, сколько будет стоить интернет, минуты разговора и SMS в выбранной стране, а также приобрести роуминг-пакеты.

В новом приложении уменьшилось количество рекламных баннеров. В разделе «Для вас» теперь собраны все персональные предложения для клиента, а также скидки от партнеров оператора.

Кроме того, на главном экране появилась точка входа в интернет-магазин билайн, где представлены новинки и самые популярные смартфоны, планшеты и аксессуары. В планах команды интеграция полноценного интернет-магазина в приложение билайн.

Полностью обновилась и главная страница beeline.ru, поиск по сайту, а также карточки товаров. Изменения затронули как полную, так и мобильную версию сайта. Последняя стала работать гораздо быстрее, в том числе и за счет отказа от загрузки новых страниц в пользу раскрывающихся pop-up с информацией о товаре в каталоге интернет-магазина. По словам Никиты Чепрасова, директора по интернет решениям Билайн «новый сайт похож с точки зрения использования на популярные сегодня сайты маркетплейсов — паттерны поведения здесь такие же». В билайне рассчитывают, что это поможет пользователю легко ориентироваться на обновившейся площадке.

Фото: билайн Новый сайт похож с точки зрения использования на популярные сегодня сайты маркетплейсов