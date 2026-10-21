Готовятся слать штрафы: Грядет массовая проверка e-mail пользователей платных дорог

«Единый оператор», который отвечает за цифровую инфраструктуру платных дорог на ЦКАД, М-12 и трассы «до Крымского моста», намерен провести масштабную валидацию e-mail адресов водителей. В базе компании — более 10 млн записей, которые проверят разом. Каждый месяц на валидацию также будут отправлять 100 тыс. адресов. Эксперты считают, что это улучшит доставку информации о штрафах для водителей.



Задумали проверять адреса

Совместное предприятие «Автодора» и «Телематики» — ООО «Единый оператор» (обслуживает ЦКАД, М-12, А-289 в режиме «Свободный поток») — объявило о планах внедрить сервис для валидации (подтверждения действительности), чтобы подтвердить 10 млн email-адресов водителей за один раз. Впоследствии сервис должен обеспечивать валидацию 100 тыс. адресов в сутки.

Срок договора — до 31 марта 2027 г., говорится в техническом задании для будущих поставщиков, с которым ознакомился CNews. Сервис должен предусматривать интеграцию через API и техническую поддержку в России.

Важное требование — ПО должно быть обязательно включено в реестр отечественного, его ведет Минцифры России. Особо отмечено, что в процессе внедрения подменять софт нельзя: сервис должен предоставляться с использованием именно указанного в предложении российского ПО. Допускается предоставление любого функционального аналога сервиса валидации email-адресов Unisender, соответствующего требованиям технического задания.

Kremlin.ru Оператор платных дорог чистит базу электронных ящиков водителей

В техзадании уточняются подробности. Сервис должен проверять email-адреса на действительность и формировать по результатам проверки как минимум один из двух однозначных статусов: «действительный email-адрес» или «недействительный email-адрес». Заказчик также требует интеграцию со своей информационной системой через API, автоматизированную и пакетную проверку, наличие личного кабинета с отчетностью и некоторые другие возможности, в том числе использования сервиса в облачном формате.

Передача данных в облако

«Единый оператор» допускает возможность передачи миллионов адресов водителей во внешний облачный сервис в целях проведения валидации, то есть на серверы другой компании. В закупке особо указано, что это накладывает повышенные требования к безопасности, так как базы водительских e-mail могут «утечь» или быть использованы поставщиком в собственных целях.

В связи с этим потенциальный поставщик сервиса должен заверить, что обеспечит конфиденциальность полученной информации и не будет использовать переданные адреса в целях, не связанных с исполнением договора. В частности, данные не должны использоваться для собственных рассылок, для формирования сторонних баз данных, для передачи третьим лицам (за исключением случаев, непосредственно необходимых для исполнения договора и согласованных с заказчиком), а также в иных целях, не связанных с оказанием услуг по договору.

Зачем проверять адреса?

В «Едином операторе» и «Телематике» не ответили на запрос CNews о потребностях в валидации адресов, в «Автодоре» вопросы переадресовали к «Единому оператору».

Вероятнее всего, этот процесс необходим для повышения доставляемости сообщений — например, уведомлений о задолженностях и сроках оплаты, пояснил CNews Никита Назаров, технический директор HFLabs (компания занимается вопросами валидации).

Именно недоставленное уведомление об оплате, задолженности, изменении условий и другие подобные обстоятельства — потенциальный юридический риск для заказчика, человек легко скажет, что его не предупредили, добавляет Дарья Джанкотти, генеральный директор компании «Биорг», разработчика решений для дистанционной идентификации физических лиц (KYC) на российском рынке. Судя по потребностям «Единого оператора» контроль за доставкой сообщений планируют сделать тотальным — об этом говорит лимит в сто тысяч проверок в сутки через API.

Проджект-менеджер ГК Softline (MD Audit) Кирилл Левкин уточнил, что, когда в базе накапливаются несуществующие адреса, растет количество писем, которые возвращаются отправителю с ошибкой доставки.

«В результате письма могут чаще попадать в спам, а отправку с домена или IP-адреса могут ограничить. Компания расходует бюджет на сообщения, которые не доходят до адресатов, и рискует ухудшить доставляемость всей рассылки, включая письма на действующие адреса», — уточнил Кирилл Левкин.

Однако именно плохое состояние базы со значительным числом неработающих адресов может сделать рассылку почти бесполезной, а ее организатора почтовые системы признают ненадежным.

«Если из 9,4 млн адресов, условно, 15–20% являются недействительными, "мертвыми" или ловушками для спамеров, каждая рассылка превращается в стрельбу холостыми», — рассказал CNews председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК «Киберсистема») Игорь Бедеров.

По его словам, почтовые провайдеры видят высокий процент возвратов (bounce rate) и жалоб, и домен отправителя быстро получает репутацию подозрительного.

«Для "Единого оператора" это означает, что критически важные уведомления о задолженности могут просто не доходить до граждан — а это уже прямые финансовые и репутационные потери. Разовая проверка позволяет отделить живые адреса от балласта, снизить нагрузку на почтовые шлюзы и, что важнее, восстановить или подтвердить доверие провайдеров к домену», — заявил CNews Игорь Бедеров.

Информирование о штрафах усиливают

Судя по сообщениям, «Автодор» действительно пытается усилить информирование россиян о штрафах за неоплату проезда, о которых водители могли не знать. В феврале 2026 г. РБК сообщало, что он активизировал взыскание старых долгов с помощью «Госуслуг». Так, в ноябре 2025 г. туда выгрузили сведения обо всех долгах, образовавшихся с 1 сентября 2024 г., началось информирование. Мера призвана «повысить охват информирования пользователей о старых задолженностях, о которых пользователи могли не знать или забыть», уточняли в «Автодоре». Требование об оплате фактически оказанных услуг сохраняет юридическую силу бессрочно, а истечение срока исковой давности не прекращает обязательство.

Въезд на платную трассу означает акцепт публичной оферты и обязанность оплатить проезд. На дорогах с пунктами взимания платы расчёт производится при въезде или выезде. При системе «Свободный поток» счёт выставляется собственнику автомобиля, оплатить его нужно в течение пяти дней. При просрочке Ространснадзор выносит штраф в 1,5–5 тыс. руб. Если задолженность погашена в течение 20 дней, штраф аннулируется. При неуплате материалы передаются приставам, а «Автодор» продолжает взыскание долга.

Вероятно, что число платных дорог будет расти. В 2025 г. «Росавтодор» допускал, что все дороги страны могут стать платными к 2030 г.

Как валидация влияет на доставку сообщений

Валидация email-адресов позволяет поддерживать качество базы и снижать риски, связанные с доставляемостью рассылок, подтвердила CNews руководитель отдела по связям с общественностью Unisender Алена Красникова.

Руководитель юридической службы IDX (ООО «Системы управления идентификацией») Михаил Тевс добавил, что описание закупки недостаточно информативно и не позволяет четко определить, какие именно проверки планируется проводить и для каких целей. Между тем под валидацией электронной почты могут пониматься разные по сложности и стоимости процедуры.

«По нашему опыту, валидация электронной почты включает несколько видов проверок. Прежде всего проверяется корректность написания адреса по стандартам RFC, существование домена и наличие у него почтового сервера (MX-записи в DNS). Наиболее интересная и технически сложная часть — проверка существования конкретного почтового ящика через SMTP-протокол без фактической отправки письма. Некоторые почтовые серверы позволяют определить, существует ли адрес, заблокирован ли он или содержит ошибку. Дополнительно могут проверяться принадлежность адресов сервисам одноразовой почты и использование служебных адресов, например no-reply. Такая проверка позволяет выявить некорректные и недоступные адреса, очистить базу и сократить количество безуспешных отправок. Это особенно актуально для больших баз, в которых адреса накапливались в течение длительного времени», — рассказал Михаил Тевс.

По словам Тевса, наиболее ресурсоемкой частью проверки является именно взаимодействие с почтовыми серверами по SMTP. Остальные проверки выполняются значительно быстрее. Поэтому стоимость и сроки валидации зависят не только от количества адресов, но и от глубины проводимых проверок.

По словам Дарьи Джанкотти из «Биорг», в процессе валидации «Единый оператор» может столкнуться с существенной проблемой. Часть адресов невозможно проверить, что надежно и однозначно сказать, они существуют или нет. Это например, домены, которые принимают всю почту подряд, тогда сервис не может отличить живой адрес от несуществующего. Другой пример это серверы с защитой от перебора: отвечают на все да или на все нет. Так крупные почтовые провайдеры не хотят, чтобы кто-то массово выяснял, какие адреса у них существуют, потому что так собирают базы для спама.

«В ТЗ есть требование однозначно определить статус "действительный" или "недействительный". Но реально часть адресов — в статусе «не понятно». Придется решать, куда их отнести, и вариантов три. "Недействительный": можно отбросить живые контакты. "Действительный": риск оставить мусор, и потом получать отказы при рассылке. Отдельный статус "рискованный/неизвестный": честно, но не соответствует ТЗ. Частично проблема решается потоковой повтороной верификацией адресов по итогам проведенных рассылок. Фактически в ТЗ есть запрос на самостоятельный B2B-продукт или проект, а не на опцию», — добавляет Джанкотти.

По словам эксперта, валидация первый и самый простой шаг: она отвечает на вопрос, а адрес вообще существует? Дальше вопросы сложнее: принадлежит ли он именно этому человеку, не скомпрометирован ли, не используется ли в мошеннических схемах.

«Если смотреть на закупку шире, "Единый оператор" мог бы перейти от списка для рассылок к проверенному реестру контактов. Ведь за каждым адресом стоит человек, который доверил свои данные в обмен на сервис», — констатировала эксперт.

Опасно ли отправлять данные в облако?

«Единый оператор» сообщил, что допускает передачу базы из миллионов адресов в облачные серверы.

Эксперты считают, что отправка данных о e-mail-адресах в облако должна быть строго регламентирована. Однако, если адрес передается без информации о его владельце, то ситуация упрощается.

«Email сам по себе не относится к персональным данным. Но он может быть отнесен к ним в связке с ФИО, датой рождения, телефонным номером. Поэтому в общем случае передача адресов безопасна: для валидации email ничего, кроме самого адреса, не нужно», — уточнил Никита Назаров, технический директор HFLabs.

Но если e-mail-адрес передается в связке с фактом задолженности за проезд — это уже персональные данные, говорит Игорь Бедеров. Серверы должны быть в России. К тому же критично, чтобы база не передавалась в открытом виде.

«Как минимум: шифрование канала (TLS), шифрование самого файла перед загрузкой, разделение потоков данных (например, передача адресов без привязки к суммам задолженности, если это возможно), немедленное удаление копии после валидации и юридически обязывающее соглашение о неразглашении с правом аудита. Подрядчик не должен иметь возможности выгрузить базу „на всякий случай“», — заявил эксперт.

По словам Михаила Тевса из IDX, при передаче базы во внешнее облако важным условием является как выбор сервиса, входящего в реестр отечественного ПО Минцифры, так и наличие у провайдера лицензий ФСТЭК, а также аттестата соответствия облачной платформы требованиям безопасности информации.

«Сервис верификации обязан гарантировать, что вся инфраструктура и серверы физически находятся на территории России в контуре сертифицированных дата-центров», — заявил Тевс.

В Unisender добавили, что резервные копии пользовательских данных создаются ежедневно и хранятся в отдельном дата-центре, независимом от основной инфраструктуры. «Сам по себе облачный формат не означает, что данные находятся под угрозой: многое зависит от организации защиты и обработки информации конкретным поставщиком», — уточнила Алена Красникова.

Чем занимается «Единый оператор»

Как следует из материалов «Единого оператора», Центральная кольцевая автодорога вокруг Москвы А-113 (ЦКАД), скоростная трасса М-12 «Восток» от Москвы до Екатеринбурга и автомобильная дорога А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» (также называют «трассой до Крымского моста») — одни из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры России последнего десятилетия. Главное отличие этих дорог от других скоростных автомагистралей — наличие современной системы взимания платы «Свободный поток» и автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Применение технологии «Свободный поток» увеличивает пропускную способность дорог и значительно сокращает время проезда для водителей за счет постоплаты проезда.

Проезд по госномеру необходимо оплатить в течение 5 суток после поездки (пп. 2 п. 11 ст. 40 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Если оплата не поступила, то владелец транспортного средства привлекается к административной ответственности по ст. 12.21.4 КоАП РФ. Сумма штрафа: для легковых автомобилей — 1500 руб., для грузовиков и автобусов — 5000 руб. E-mail необходимо обязательно указать при оплате проезда. Компания также запрашивает согласие на получение рекламных и информационных сообщений. При этом оператором персональных данных выступает «Автодор» и «Росавтодор», а согласие запрашивается также в пользу третьих лиц, привлечённых операторами.

У «Автодора» были большие планы по созданию базы автомобилей и цифровизации, что должно помочь взиманию платы.

В сентябре 2024 г. глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказывал «Коммерсанту», что нейросеть запоминает машину по марке, цвету, сколу на стекле и антенне, и это нужно, чтобы добиться стопроцентных сборов с тех, кто снимает или закрывает номера. На тот момент это звучало как анонс: неплательщиков было 3–4%, и больше всего — на М-12 и ЦКАД со «Свободным потоком».

В мае 2026 г. на Форуме дорожных инициатив зампред правления «Автодора» по интеллектуальным транспортным системам Виктория Эркенова сообщила, что система «цифровых отпечатков» уже вводится в эксплуатацию. Принцип тот, о котором говорил Петушенко: берут фото машины с закрытым номером, фиксируют визуальные признаки — габариты, цвет, марку, наклейки, надписи — и ищут похожий «отпечаток» в базе с открытыми номерами. Если совпадение выше 90%, система привязывает данные автоматически; если сомневается — отправляет человеку на проверку.

По словам Эркеновой, ИИ ошибается в 0,2% случаев, и если показатель сохранится, человек в процессе участвовать перестанет.