Получите все материалы CNews по ключевому слову
UPS United Parcel Service американская логистическая компания
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
UPS и организации, системы, технологии, персоны:
|СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 10
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.