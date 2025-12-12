Google сломал свой знаменитый сервис 1

Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1

FCC склонилась в пользу Continental Airlines 1

Служба доставки будет ремонтировать ноутбуки Toshiba 1

Gupta Technologies выпустила SQLBase Developers Edition 1

UPS переходит на новую технологию 1

UPS поднимет цены на доставку в 2003 году 1

Счета UPS можно будет оплатить через интернет 1

UPS Capital выйдет на рынок онлайновых платежей 1

UPS создал новое отделение электронной коммерции 1

Ford Motor будет следить за транспортировкой своих машин через Интернет 1