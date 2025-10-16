Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184513
ИКТ 14346
Организации 11128
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26310
Персоны 79287
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Fink Larry Финк Ларри


СОБЫТИЯ


16.10.2025 Один из крупнейших в мире операторов ЦОД продается за $40 млрд. В числе покупателей Microsoft и Nvidia 2
19.02.2024 Из-за ИИ уволено больше работников, чем готовы признать работодатели 2
05.02.2024 Авторитетный финансист Скарамуччи: Bitcoin в 2025 г. будет стоить дороже $150 тысяч 2
18.07.2018 Биткоин внезапно вырос на 10% за ночь. Причины 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Fink Larry и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1559 2
Coinbase 61 1
Dropbox 510 1
IBM - International Business Machines Corp 9537 1
Klarna - Klarna Bank AB - Sofort 14 1
Финансист 65 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 1
BlackRock 39 3
UPS 208 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Newton Advisors 1 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 1
Keystone Capital 1 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 585 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1340 1
Skybridge Capital 2 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1038 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1688 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3557 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8178 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5753 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17092 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 590 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 337 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1941 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 684 2
Bitbox - криптовалютная биржа 4 1
Duolingo - Дуолинго 18 1
FreePik 1335 1
Водясов Алексей 222 2
Solomon David - Соломон Дэвид 2 1
Newton Mark - Ньютон Марк 1 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Scaramucci Anthony - Скарамуччи Энтони 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 2
Швеция - Королевство 3669 1
Япония 13490 1
Сингапур - Республика 1899 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5219 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17199 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6457 1
Айсберг - Eisberg 188 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1279 1
Bloomberg 1378 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 53 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393436, в очереди разбора - 732334.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще