Авторитетный финансист Скарамуччи: Bitcoin в 2025 г. будет стоить дороже $150 тысяч

Крупный инвестор и авторитетный финансист Энтони Скарамуччи прочит Bitcoin гигантский рост стоимости после халвинга в апреле 2024 г.

Почему ждут рост Биткоина

Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), авторитетный финансист, инвестор, основатель хедж-фонда Skybridge Capital, предсказал, что стоимость Bitcoin достигнет $170 тыс. за единицу. По его мнению, рост начнется вскоре после того как в апреле этого года состоится так называемый «халвинг».

Халвинг - это заложенное в протоколе Bitcoin плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов (BTC), которые создаются и распределяются среди майнеров, выполняющих проверку и подтверждение транзакций в сети.

Это заложено в программном коде Bitcoin, так, чтобы общее количество монет в сети никогда не превышало 21 млн единиц.

Фото: © KostyaKlimenko / Фотобанк Фотодженика Авторитетный инвестор заявляет о росте биткоина до сотен тысяч долларов через полтора года

Халвинг происходит после формирования 210 тыс. блоков. В апреле 2024 г. произойдет уже четвертое по счету плановое сокращение вознаграждения: за каждый блок майнеры будут получать теперь 3,125 BTC. Это снизит уровень годовой инфляции биткоина с 1,7% до 0,8%.

Вслед за каждым халвингом традиционно наблюдался рост спроса и стоимости криптовалюты.

Скарамуччи предполагает, что и сейчас произойдет то же самое.

«Оглянитесь, и посмотрите на прежние циклы халвинга биткоина», - сказал Скарамуччи, выступая в подкасте Скотта Мелкера (Scott Melker). По его словам, в тот день, когда Bitcoin ополовинится, умножьте [его текущую стоимость] на четыре через 18 месяцев, и вы удивитесь, сколько он может стоить. «Я исхожу из $35 тыс. за биткоин на момент халвинга, и это еще консервативная оценка... Предположим, он на самом деле стоит $50 тыс. в апреле; тогда следующим этапом будут $200 тыс. А при $60 тыс. - $240 тыс.», - подытожил Энтони Скарамуччи.

Большие надежды

В конечном счете, Скарамуччи полагает, что биткоин может достичь примерно половины мировой рыночной капитализации золота. Это будет означать, что стоимость каждой единицы криптовалюты составит около $400 тыс.

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«На фоне более ранних негативных прогнозов относительно будущего биткоина, мнение успешного финансиста выглядит весомым и значимым в том смысле, что оно может даже сыграть определенную роль в общественном мнении об этой криптовалюте, и повысить к ней интерес и доверие», - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. Он считает, что это скажется и на стоимости: ценность криптовалют зависит от «консенсуса доверия» в очень существенной мере, вследствие чего курс может значительно колебаться в пределах очень короткого времени.

Ранее Энтони Скарамуччи заявил, что был первым сторонним инвестором в спотовые биржевые фонды биткоина (Bitcoin-ETF), которые запустила компания BlackRock.

Любопытно, что глава BlackRock Ларри Финк (Larry Fink) изначально был весьма скептично настроен по отношению к этой затее. Однако в июне поменял своё мнение на противоположное.

«Надо отдать Ларри должное - он и впрямь выучил уроки», - заметил Скарамуччи. Он сказал, что необходимо быть очень смышленым лидером, чтобы гордо заявить, что биткоин - пустое место, а через 24 месяца сказать: «Понял, что был неправ, BlackRock необходимо стать частью тренда».