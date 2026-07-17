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BlackRock

BlackRock

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM в ускоренном режиме выкупил и уничтожил свои акции на $300 млн 1
16.03.2026 Ippon и «Руселф Энерго» обеспечили защиту критически важного оборудования на фабрике Erismann 1
18.11.2025 Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM выкупает собственные акции на $1 млрд 1
16.10.2025 Один из крупнейших в мире операторов ЦОД продается за $40 млрд. В числе покупателей Microsoft и Nvidia 1
28.05.2025 Telegram получит $300 млн за то, что приютит интеллектуального бота Илона Маска 2
16.05.2025 Служба поддержки криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентов 1
12.05.2025 Основатель EPAM уходит с поста главы компании 2
18.03.2025 Американский фонд продал акций EPAM почти на $1 млрд 1
08.08.2024 Созданный россиянами разработчик ПО продан дороже, чем за $3,5 миллиарда 3
15.05.2024 Американские инвесторы распродают акции EPAM. После ухода из России у компании упали выручка и прибыль 1
19.02.2024 Из-за ИИ уволено больше работников, чем готовы признать работодатели 2
05.02.2024 Авторитетный финансист Скарамуччи: Bitcoin в 2025 г. будет стоить дороже $150 тысяч 1
18.08.2023 У EPAM появился новый крупный акционер из США 1
29.05.2023 Американцы скупают акции EPAM 1
20.02.2023 EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций 1
20.01.2023 Начались продажи программы для полного захвата и контроля чужого смартфона на Android 1
21.06.2022 Американцы вложились в стартап бывшего замминистра связи России, чьи акции упали в 5 раз 1
06.06.2022 Американцы стали крупнейшими владельцами разработчика ПО с российско-белорусскими корнями 1
04.05.2022 Morgan Stanley избавилась от акций EPAM и получила $2 миллиарда 1
17.02.2022 Американский фонд скупил скачущие в цене акции Epam на $1,35 млрд 1
22.11.2021 Стартап бывшего замминистра связи России получил $500 млн инвестиций 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
12.09.2018 Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft 1
05.09.2018 Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM 1
25.07.2018 У «Домодедово» вымогают биткоины, угрожая обрушить ИТ-системы аэропорта 1
18.07.2018 Биткоин внезапно вырос на 10% за ночь. Причины 1
03.07.2018 Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне 1
14.03.2018 Англичане купили крупный пакет Luxoft 1
24.01.2018 Американские инвесторы избавляются от акций Luxoft 1
03.03.2017 Американский фонд скупил акции Luxoft на $95 млн 1
16.02.2017 Morgan Stanley собрал акций EPAM на $176 млн 1
01.02.2017 Morgan Stanley скупил акции Luxoft на $140 млн 1
11.02.2016 У EPAM появился новый крупный акционер 2
02.02.2016 Американцы скупили акции EPAM на $200 млн 2
12.10.2015 Google вложил $100 млн в корпоративный мессенджер 1
15.07.2015 Американский фонд скупил акции Luxoft на $130 млн 2
18.04.2014 Dropbox купил стартап, созданный выходцем из Киева 1
04.03.2014 «Юлмарт» ищет инвестора в США 1

Публикаций - 42, упоминаний - 50

BlackRock и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 428 17
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1752 7
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1576 4
Google LLC 12640 3
МегаФон 10677 3
Рексофт - Reksoft 487 3
Coinbase 69 3
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 108 2
X Corp - xAI - X.AI Corp 38 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1689 2
Yandex - Яндекс 9150 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3447 2
Microsoft Corporation 25733 2
Dropbox 527 2
Telconet 35 2
2domains 4 1
Merlion - Ippon 53 1
Nvidia Corp 3971 1
IT Vison 15 1
EPAM Vested Development 17 1
МКД 86 1
IT Vision 23 1
SWsoft - Standard & Western Software 49 1
Odin 33 1
Русинформэкспорт 7 1
MicroStrategy 65 1
Klarna - Klarna Bank AB - Sofort 16 1
Meta Platforms 176 1
Финансист 70 1
ThreatFabric 6 1
Aligned Data Centers 1 1
Alphabet 174 1
Amazon Inc - Amazon.com 3263 1
X Corp - Twitter 2934 1
Meta Platforms - Facebook 4614 1
IBM - International Business Machines Corp 9688 1
Oracle Corporation 7066 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1467 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1974 18
Vanguard Group 23 16
Morgan Stanley - Морган Стэнли 493 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 15
FMR - Fidelity Managment & Research 34 9
WCM Investment Management 14 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1729 7
Fidelity 45 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 6
Capital Research Global Investors 14 5
Wasatch Advisors 4 4
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 4
Wellington Management Group 9 4
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 4
UPS 216 4
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 142 3
Capital Group 85 3
SBI Holdings - SBI Group 25 2
Hyndai 16 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 2
Winter Capital 9 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 2
Donaldson 14 2
Почта России ПАО 2359 2
Hyundai Motor Company 433 2
Citi - Citibank 158 1
Google Ventures - GV 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Newton Advisors 1 1
Метиз завод 26 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Capital World Investors 9 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
Keystone Capital 1 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
M&G Investment Management 2 1
Garsdale Services 39 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13715 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 1
Мэрия города Иннополис 14 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2842 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9269 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34660 4
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10081 3
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4235 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12871 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 920 1
Wiki - Вики - режим Википедии 278 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7636 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13664 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 689 1
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Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 159 1
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NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 210 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18269 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16075 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22829 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2682 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
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