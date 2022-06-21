Американцы вложились в стартап бывшего замминистра связи России, чьи акции упали в 5 раз

Американский фонд Wellington Management собрал 5% акций разработчика Arrival, созданного бывшим гендиректором «Скартела» и экс-замминистра связи Денисом Свердовым. С начала 2022 г. рыночная стоимость данного пакета снизилась в пять раз.

Wellington Management собрал 5% акций Arrival

Американский фонд Wellington Management Group собрал 5,23% акций разработчика электроавтомобилей Arrival, основанного россиянином Денисом Свердловым. Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Рыночная стоимость этого пакета акций, исходя из котировок акций Arrival на американской бирже Nasdaq, составляет $46,2 млн.

Как падают котировки Arrival

В начале 2022 г. этот пакет акций Arrival стоил в пять раз дороже - $237 млн, но с тех пор курс акций компании претерпел резкое падение.

В начале ноября ценные бумаги компании торговались на отметке $16,7 за одну акцию. В начале января 2022 г. они стоили уже $6,7 за одну бумагу.

В конце января акции компании торговались уже по цене $3,1. После некоторой стабилизации, в середине апреля началось новое падение и сейчас одна акция Arrival стоит уже $1,4. То есть за год акции подешевели в 12 раз.

История Wellington Management

Wellington Management является одной из крупнейших в мире частных компаний по управлению инвестициями. Компания была основана в 1928 г. в американском штате Филадельфия Уолтером Морганом (Walter Morgan). В 1967 г. компания объединилась с базирующейся в Бостоне инвестиционной фирмой Thorndike, Doran, Paine & Lewis.

Сейчас под управлением Wellington Management находятся активы на общую сумму $1,4 трлн. Компания обслуживает более 2,2 тыс институциональных инвесторов из 60 стран мира.

«Российский след» в Arrival

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге и базируется в Великобритании. Ее основатель и гендиректор Денис Свердлов в 2008-2012 гг. был первым руководителем телекоммуникационного оператора «Скартел», запустившего сеть мобильного WiMAX под торговой маркой Yota.

В 2012 г. Свердлов стал замминистра связи России, проработав год в этой должности. «Скартел» тогда же перешел на технологию LTE и был приобретен «Мегафоном».

Свердлов через люксембургский фонд Kinetic владеет 75,7% акций Arrival. 0,5% акций Arrival принадлежат российскому предпринимателю Альберту Авдоляну, совладельцу фонда Telconet, который был основателем и главным акционером «Скартела».

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В Arrival работает ряд бывших чиновников Минкомсвязи и топ-менеджеров «Скартела», включая бывшего замминистра связи Алексея Козырева, бывшего вице-президента «Скартела» по международному развитию и экс-мэра Иннополиса Егора Иванова, бывшего вице-президента «Скартела» по инновациям и экс-замгендиректора по цифровизации «Почта России» Родиона Шишкова и др.

Как Arrival привлекала инвестиции

В конце 2020 г. Arrival договорилась об осуществлении обратного поглощения с американской компаний CIIG Mergerm которая не имела собственных активов, но имела листинг на американской бирже Nasdaq. В ходе первичного размещения акций (IPO) CIIG Merger привлекла $260 млн путем продажи акций и варрантов, которая стало возможно использовать после слияния с Arrival.

Также в ходе сделки с Arrival компания CIIG Merger привлекла путем еще $400 млн от фондов Fidelity Management & Research Company, BNP Paribas, BlackRock и упомянутого Wellington Management. Также владельцы подавляющего числа варрантов предпочли их реализовать, благодаря чему Arrival смогла привлечь еще $140,6 млн.

Осенью 2021 г. Arrival провела дополнительное публичное размещение акций. Его объем составил $307 млн. Одновременно компания разместила «зеленые облигации» на сумму $200 млн со сроком погашения в 2026 г. Выручки от продажи «зеленых» облигаций средства компания должна направить на проекты в области электротранспорта, возобновляемой энергетики и разработки экологически эффективной продукции.

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Таким образом, Arrival, с момента слияния с CIIG Merger, смогла привлечь $1,3 млрд. При этом сама компания пока не ведет продажи и занимается только разработкой. По итогам 2021 г. операционный убыток Arrival составил $1,2 млрд, чистый убыток - $1,1 млрд.

Кредит для Дениса Свердлова

Весной 2021 г. американский Citibank предоставил Arrival Finance – одной из структур Kinetic - кредитную линию под залог 5% акций Arrival. Размер кредитной линии не известен, но рыночная стоимость предмета залога на тот момент составляла $604 млн. Впоследствии объем залога был увеличен до 12,4%.

Весной 2022 г. Kinetic Finance заключил с Citibank предоплаченную форвардную сделку на продажу 4% акций Arrival. Стоимость данного пакета была определена на отметке $81,12 млн. Полученные средства должны пойти на погашение задолженности перед Citibank.