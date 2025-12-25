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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Массачусетс Бостон

США - Массачусетс - Бостон

СОБЫТИЯ


25.12.2025 Огромную сумму в самой криминальной криптовалюте пожертвовали фонду, без которого Linux был бы совсем другим 1
18.12.2025 В коде, написанном ИИ, значительно больше серьезных ошибок и крупных проблем, чем у живых программистов 1
24.09.2025 Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G 1
05.09.2025 Программисты, за которых работают нейросети, пишут в 3-4 раза больше кода, но создают в 10 раз больше проблем безопасности 1
22.01.2025 Совершена и отражена самая мощная DDoS-атака в истории 1
28.11.2024 Офисы компаний превратились в территорию тотальной слежки благодаря Wi-Fi и датчикам движения 1
27.11.2024 Программисты больше не нужны. Открытых вакансий почти не осталось, на джунов даже не смотрят 1
11.09.2024 Юлия Соловьева стала новым независимым директором Whoosh 1
15.08.2024 Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии 1
09.08.2024 В Азии запущена первая коммерческая квантовая сеть связи 1
19.12.2023 Школьный админ отомстил за увольнение, оставив школу без телефона и поудаляв важные профили персонала и учеников 1
21.06.2022 Американцы вложились в стартап бывшего замминистра связи России, чьи акции упали в 5 раз 1
08.12.2021 Премии за разработку новых технологий получили лучшие изобретатели Москвы 1
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» 1
13.05.2021 Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
01.10.2020 Никто не может толком понять, что такое искусственный интеллект 1
05.08.2020 Топ-менеджер «Яндекса» открыла «курсеру» для подростков 1
16.06.2020 Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками 1
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 1
16.08.2019 Искусственный интеллект экономит миллионы умным городам 1
23.04.2019 Безвинный студент требует у Apple $1 млрд за то, что ее система распознавания лиц сдала его в полицию 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
28.02.2019 Infinidat выпустил новую версию ПО InfiniBox 1
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
27.11.2018 «Касперский» отказывается открывать офисы в США 1
22.11.2018 СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии 1
16.11.2018 EPAM совершила крупнейшую сделку в истории 1
28.09.2018 Facebook сливает рекламодателям телефоны пользователей, полученные без их ведома 1
20.07.2018 Разработана новая быстрая файловая система для Linux 1
28.06.2018 Нарисован портрет среднего российского основателя стартапа 1
16.03.2018 ЕРАМ объявил о приобретении Continuum Innovation 1
14.07.2017 Американского ученого арестовали на основе поисковых запросов 1
11.04.2017 Стимуляция мозга может лишить людей стремления к собственной выгоде 1
04.04.2017 Резидент «Сколково» участвует в испытании противораковой вакцины 1
07.03.2017 IDC впервые посчитала, сколько в России платят за исследования киберкриминала 1
06.03.2017 Uber годами следит за чиновниками, чтобы не подавать им такси 1
20.01.2017 Uber заплатит $20 млн за «обман» водителей 1
20.12.2016 Российский дизайнер создал гигантского человекоподобного робота. Видео 1

Публикаций - 384, упоминаний - 398

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 46
Google LLC 12688 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Apple Inc 13154 14
Oracle Corporation 7074 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Intel Corporation 12811 11
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 8
Samsung Electronics 11064 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Sony 6739 8
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 6
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 6
SAP SE 5601 6
Dell EMC 5180 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Xerox - The Haloid Company 1168 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
AT&T Inc 1725 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Ростелеком 10948 5
МегаФон 10742 5
Cisco Systems 5372 5
X Corp - Twitter 2938 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Philips 2099 5
JetBrains 86 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
LG Electronics 3735 4
HP Inc. 5883 4
Acronis - Акронис 489 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Red Hat 1378 4
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 8
American Airlines 90 7
eBay Inc 1640 7
Venture Capital 40 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Beth Israel Medical Center - Бет-Изрейел Медицинский Центр 7 4
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 4
Visa International 1993 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Ford 434 4
Citi - Citibank 158 3
BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 3
Uber 357 3
United Airlines - авиакомпания 95 3
IBM Global Venture Capital Group 5 3
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Walt Disney Company 647 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Геометрия НПО 165 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Warner 540 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
General Dynamics 60 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Segway 20 2
EY - Эрнст энд Янг 81 2
MGH - Massachusetts General Hospital - Массачусетская больница общего профиля 7 2
Continental Airlines 30 2
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
ЦБ Армения - Центральный банк Республики Армения - Центробанк Армении 2 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
MMCA - MultiMediaCard Association 6 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
American Heart Association - Американская кардиологическая ассоциация 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
Microsoft Windows 2000 8678 15
Linux OS 11533 13
Microsoft Windows 16882 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Google Android 15243 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 68 5
Apple iOS 8583 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Stafory - робот Вера 377 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 51 3
Craiglist - Крейгслист - Сайт объявлений 37 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPad 4011 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Apple iPod 1553 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 3
Ruby - Язык программирования 162 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Milgram Stanley - Мильгрэм Стэнли 7 4
Добкин Аркадий 82 3
Пунтиков Николай 26 3
Mark Papermaster - Пейпермастер Марк 22 3
Васильев Александр 72 2
Bell Gordon - Белл Гордон 10 2
Карапетян Карен 8 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Douglas Dean - Дуглас Дин 3 2
Максимов Юрий 37 2
Головин Алексей 11 2
Коваль Александр 4 2
Голованов Александр 3 2
Зенкин Денис 263 2
Симонов Игорь 103 2
Перельман Григорий 16 2
Гайкович Владимир 40 2
Караулов Павел 13 2
Горбенко Роман 7 2
Назарова Людмила 2 2
Sariel Aviram - Сариель Авирам 2 2
Lundgren Carl - Лундгрен Карл 2 2
Окуньков Андрей 4 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Вершик Анатолий 2 2
Назаров Федор 3 2
Якушин Валерий 3 2
Иванова Роза 4 2
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Lewin Daniel - Левин Даниэл 6 2
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