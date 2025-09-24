Разделы

Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G

Сети 5G далеко не всегда работают быстрее LTE-сетей, а иногда скорость в них оказывается даже медленнее. Быстрота 5G напрямую зависит от целого ряда факторов, включая оборудование в сети оператора связи местоположении подключенного к нему абонента.

Безрезультатная смена поколений

Подключение к сотовым сетям пятого поколения (5G) само по себе не может гарантировать более высокую скорость работы мобильного интернета по сравнению с сетями 4G или LTE, пишет портал EurekAlert со ссылкой на исследование сразу нескольких вузов.

Исследование провела команда специалистов под руководством Северо-Восточного университета. В нем участвовали представителей IMDEA Networks (исследовательская организация, которая занимается развитием технологий связи), Берлинского технического университета, Университета Порту, Университета Осло, Туринского политехнического университета, а также Датского технического университета и исследовательской лаборатории Hewlett Packard Labs,

В течение года ученые измеряли производительность сотовых сетей в нескольких городах Европе а также в Северной Америке и пришли к однозначному выводу. Согласно результатам их исследований, хоть сети пятого поколения и получили широкое распространение в крупных городах, но их потенциальные преимущества не всегда обеспечивают более высокую скорость доступа в интернет, нежели сети 4G.

Большой массив данных

По словам ученых, принимавших участие в эксперименте, данные о работе сотовых сетей собирались в восьми городах – в Берлине, Турине, Осло, Порту, Мадриде, Ванкувере, Бостоне, а также в районе залива Сан-Франциско.

5g6_700.jpg
freepik
Российские общедоступные сети 5G в тестировании не участвовали. Их попросту не существует

Как отметил Имран Хан (Imran Khan), научный сотрудник Северо-Восточного университета и первый автор исследования, в ходе исследования ученые «обнаружили поразительные географические и операторские различия: некоторые сети предлагают превосходную производительность восходящего канала 5G, в то время как другие показывают незначительное или нулевое улучшение по сравнению с LTE (found a striking geographic and operator-level variation: some networks offer excellent 5G uplink performance, while others show little or no improvement compared to LTE).

Клаудио Фиандрино (Claudio Fiandrino), научный сотрудник IMDEA Networks, добавил: «Развертывание 5G в крупных городах стабилизировалось, но эта стабильность пока не привела к к устойчивому снижению задержек по сравнению с сетями 4G/LTE; реальность гораздо разнообразнее, чем о том говорит маркетинг».

Спросить у обывателей

В ходе своего исследования ученые фиксировали не только измерения параметров работы сетей. Они также опрашивали местных жителей о качестве связи в 5G-сетях и скорости доступа в интернет.

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации
Цифровизация

Как оказалось, во многих случаях 5G не обеспечивает явных преимуществ на фоне LTE. Но влияют не это в первую очередь параметры сотовых сетей, установленные непосредственно оператором связи – выбранный частотный диапазон, плотность покрытия в конкретных местах на карте и пр.

Авторы исследования заявили, что переход на 5G часто не приносит пользователям желаемого эффекта в виде более высокой скорости интернета или лучшего качества связи. «Для многих пользователей переход на 5G не гарантирует автоматически меньшую задержку или лучшую скорость отклика. Некоторые соты 5G обеспечивают меньшую задержку, но в других производительность может быть сопоставима или даже хуже, чем у LTE, в зависимости от оператора и местоположения. Поэтому решения относительно услуг, чувствительных к задержке, должны основываться на фактических измерениях, а не только на поколении технологий», – заявил Клаудио Фиандрино.

Спешка ни к чему

Исследователи также предупреждают о рисках преждевременного перехода на 6G. «Существует риск напрасной траты инвестиций и неудовлетворенных общественных ожиданий; нерационального распределения ресурсов на продвигаемые функции вместо решения эксплуатационных проблем (пробелы в покрытии, определение местоположения на периферии сети, фрагментация спектра); а также потенциальных политических и рыночных решений, основанных на оптимистичных обещаниях, а не на реальных фактах. Это также может подорвать доверие, если будущие поколения (6G) будут продвигаться преждевременно», — заявили эксперты IMDEA Networks.

Авторы исследования подчеркиваются, что прежде чем двигаться дальше и переходить на 6G-сети, необходимо сосредоточиться на реальном пользовательском опыте, то есть на улучшении работы 5G.

Геннадий Ефремов

