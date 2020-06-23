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Испания Мадрид
СОБЫТИЯ
|23.06.2020
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G-Core Labs запустила новую европейскую точку присутствия хостинга и CDN в Мадриде
ой доставке контента со средним временем отклика в 30 мс (по данным аналитической системы Citrix). «Мадрид – важнейшая локация для развития глобальной инфраструктуры G-Core Labs. Во-первых, исп
|02.07.2014
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«Умные» паркоматы делают скидку гибридам и не берут денег с электромобилей
ровнем выбросов будут поощряться, а загрязняющие машины — наказываться», — отметила градоначальник. Мадрид является одним из самых грязных европейских городов с точки зрения вредных выбросов в
|17.02.2005
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NHJ выпустит МР3-плееры под маркой "Реал-Мадрид"
аудиоплеера v@mp VP-350 компании NHJ Collection. Спецификой предстоящих продаж станет то, что вся партия вышеназванных плееров будет тем или иным образом связана с испанской футбольной командой «Реал-Мадрид». Данная акция стала возможна в результате заключенного соглашения между NHJ Collection и футбольной командой, в рамках которого компания получила возможность производить и продавать v@m
|22.12.2003
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К северу от Мадрида запущена Wi-Fi-сеть
Телекоммуникационная компания Alcatel и испанский оператор связи SatWan развернули сеть широкополосного высокоскоростного доступа в интернет (Wi-Fi) в горных районах к северу от Мадрида. Как сообщили в российском представительстве Alcatel, в этих районах создано несколько точек доступа, позволяющих жителям близлежащих городов и поселков пользоваться высокоскоростным ши
|14.07.2000
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Испанская Telefonica и Motorola создадут Объединенный Центр Разработки Приложений для мобильной связи в Мадриде
Испанская компания Telefonica Moviles Espana и корпорация Motorola создадут Объединенный Центр Разработки Приложений (JADC) в Мадриде для исследования и разработки мобильных приложений и дополнительных услуг по технологии пакетной передачи данных GPRS, системы SMS и протокола WAP. Подобные исследовательские центры Mot
Испания и организации, системы, технологии, персоны:
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