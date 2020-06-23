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Испания Мадрид

Испания - Мадрид

1960 год, Испания Мадрид. Туристический плакат испанской авиакомпании Iberia на немецком языке с изображением прекрасной сеньориты, приглашающей в Мадрид, группы матадоров и арены для корриды «Лас-Вентас», построенной в 1929 году. Iberia («Иберия») — национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании, основанный в 1927 году. 1960 год, Испания Мадрид. Туристический плакат испанской авиакомпании Iberia на немецком языке с изображением прекрасной сеньориты, приглашающей в Мадрид, группы матадоров и арены для корриды «Лас-Вентас», построенной в 1929 году. Iberia («Иберия») — национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании, основанный в 1927 году.

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23.06.2020 G-Core Labs запустила новую европейскую точку присутствия хостинга и CDN в Мадриде

ой доставке контента со средним временем отклика в 30 мс (по данным аналитической системы Citrix). «Мадрид – важнейшая локация для развития глобальной инфраструктуры G-Core Labs. Во-первых, исп
02.07.2014 «Умные» паркоматы делают скидку гибридам и не берут денег с электромобилей

ровнем выбросов будут поощряться, а загрязняющие машины — наказываться», — отметила градоначальник. Мадрид является одним из самых грязных европейских городов с точки зрения вредных выбросов в

17.02.2005 NHJ выпустит МР3-плееры под маркой "Реал-Мадрид"

аудиоплеера v@mp VP-350 компании NHJ Collection. Спецификой предстоящих продаж станет то, что вся партия вышеназванных плееров будет тем или иным образом связана с испанской футбольной командой «Реал-Мадрид». Данная акция стала возможна в результате заключенного соглашения между NHJ Collection и футбольной командой, в рамках которого компания получила возможность производить и продавать v@m
22.12.2003 К северу от Мадрида запущена Wi-Fi-сеть

Телекоммуникационная компания Alcatel и испанский оператор связи SatWan развернули сеть широкополосного высокоскоростного доступа в интернет (Wi-Fi) в горных районах к северу от Мадрида. Как сообщили в российском представительстве Alcatel, в этих районах создано несколько точек доступа, позволяющих жителям близлежащих городов и поселков пользоваться высокоскоростным ши
14.07.2000 Испанская Telefonica и Motorola создадут Объединенный Центр Разработки Приложений для мобильной связи в Мадриде

Испанская компания Telefonica Moviles Espana и корпорация Motorola создадут Объединенный Центр Разработки Приложений (JADC) в Мадриде для исследования и разработки мобильных приложений и дополнительных услуг по технологии пакетной передачи данных GPRS, системы SMS и протокола WAP. Подобные исследовательские центры Mot

Публикаций - 178, упоминаний - 189

Испания и организации, системы, технологии, персоны:

Telefonica - Telefónica, S.A. 578 10
Microsoft Corporation 25775 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
ZED+ Group 20 6
ZED+ Temafon - Темафон 15 6
Google LLC 12690 6
Funbox - ФБ Групп 10 6
МегаФон 10742 6
Cisco Systems 5372 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Yahoo! 3726 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Huawei 4677 4
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 3
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 23 3
Samsung Electronics 11065 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
VK - Mail.ru Group 3602 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Sony 6739 2
Vodafone Group 1412 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Lenovo Motorola 3566 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Deutsche Telekom 954 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 2
F5 Networks 77 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 2
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 38 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Альфа-Групп 745 6
Встреча ООО 6 6
UPS 216 5
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 5
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Альфа-Банк 1979 4
M.I.P.R. 7 4
Kinetik 20 4
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
ATB - Amsterdam Trade Bank 5 3
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 10 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
NanduQ - Qiwi 1013 2
Tesla Motors 461 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 2
Marvel Entertainment 6 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Runa Capital 158 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Аэроклуб 28 1
Barclays 122 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
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ДНР - Почта Донбасса 9 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
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Kaspersky Security Network - KSN 104 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 14 2
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Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 2
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 2
Cisco IP NGN - Cisco IP New Generation Network 16 2
HPE OpenNFV 7 2
Telefonica - Telefónica Open Future 3 2
TrafficSoft - NFWare ADC - NFWare Application Delivery Controller - NFWare Virtual Load Balancer 15 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Azure 1526 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Яндекс.Авто 49 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Енгибарян Ваге 12 6
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 6
Фридман Михаил 146 6
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 6
Перельман Григорий 16 6
Свердлов Денис 201 5
Туровецкий Владимир 7 4
Grinda José - Гринда Хосе 4 4
Колокольцев Владимир 44 3
Кудряшев Антон 28 3
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Лысенко Эдуард 317 2
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Бриткин Александр 7 2
Мацкевич Дмитрий 20 2
Айзен Илья 3 2
Castellón Manuel García - Кастеллеон Мануэль Гарсия 2 2
Budovsky Arthur - Будовски Артур 2 2
Торгов Игорь 42 2
Окуньков Андрей 4 2
Рукшин Сергей 2 2
Иващенко Павел 5 2
Hogan Robert - Хоган Роберт 4 2
Ефимова Тамара 4 2
Любинин Александр 2 2
Рыжов Игорь 4 2
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Фаддеев Людвиг 6 2
Kats Vladimir - Катц Владимир 2 2
Holbrow Tim - Холброу Тим 7 2
Samet Dean - Самет Дайн 2 2
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Ableson Michael - Аблесон Михаэл 2 2
Rugoobur Avinash - Ругообур Авинаш 4 2
Ball John - Болл Джон 3 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 70
Европа 24964 63
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Английский язык 7030 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Российская газета 290 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Ведомости 1466 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
NEWSru.com 229 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Total Telecom 613 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Gizmodo 133 1
AP - Associated Press 2007 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Госрасходы - портал 70 1
Marie Claire 8 1
ComputerWorld 144 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Царьград - телеканал 29 1
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Physical Review Letters 164 1
Le Monde 30 1
Phys.org 972 1
Silicon.com 364 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
EurekAlert 291 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Technavio 29 1
HitWise 69 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
РАН - Российская академия наук 2122 5
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 4
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
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TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 6 1
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Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
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HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
CAE - Chinese Academy of Engineering - Китайская инженерная академия 5 1
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ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 18 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
Politecnico di Torino - Turin Polytechnic University - Туринский политехнический университет 4 1
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ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 2
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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