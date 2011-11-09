Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing

Infinera и Pacific Crossing завершили пробный этап внедрения подводной сети производительностью 100 Гбит/c между Японией и Калифорнией Компания Infinera и Pacific Crossing, дочерняя компания NTT Communications Corporation и оператор подводной кабел

Скандал в отношении Global Crossing подошел к концу Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) завершает расследование в отношении телекоммуникационной компании Global Crossing. Урегулирование спорных вопросов состоится в самое ближайшее время, сообщает Dow Jones Business News. Бывшее руководство компании в результате выплатит порядка $325 млн. компенс

С начала года убытки Global Crossing составили $149 млн. Международная телекоммуникационная компания Global Crossing, недавно вышедшая из процедуры банкротства, длившейся 2 года, опубликовала финансовый отчет, согласно которому убыток компании за девять месяцев 2003 года составил $149 млн. В к

США одобрили сделку по продаже Global Crossing Сингапурская государственная компания Singapore Technologies Telemedia (STT) сообщила что правительство США одобрило приобретение ею телекоммуникационной компании Global Crossing. Крупнейший в мире оператор оптоволоконной сети (протяженностью около 160 тыс. км), Global Crossing стал банкротом в начале 2002 года, долговые обязательства компании сос

США не хочет отдавать Global Crossing в чужие руки Как сообщает Wall Street Journal, чиновники минобороны США рекомендуют заблокировать сделку по продаже активов телекоммуникационной компании Global Crossing, обслуживающей по всему миру оптоволоконную сеть протяженностью более 160 тыс. км. Покупателем обанкротившейся компании выступает сингапурская Singapore Technologies. Причиной б

Банкротство Global Crossing: эпопея продолжается ционная компания XO Communications изменила условия приобретения активов обанкротившегося оператора Global Crossing. Теперь компания предлагает $700 млн. наличными, тогда как ранее предлагалось

XO предлагает $700 млн. за активы Global Crossing упил с предложением выплатить $700 млн. за все активы обанкротившейся телекоммуникационной компании Global Crossing и холдинга Global Crossing Holdings. XO готов выплатить $250 млн. нали

Global Crossing: чем меньше начальства, тем больше средств В субботу, 26 апреля, крупная американская телекоммуникационная компания Global Crossing, пребывающая в состоянии защиты от кредиторов, объявила об увольнении своего операционного директора Карла Гривнера (Carl Grivner) и передаче его обязанностей исполнительному ди

Еврокомиссия одобрилa приобретение Global Crossing компанией Hutchison Еврокомиссия одобрила план гонконгского оператора мобильной связи Hutchison Telecom приобрести активы обанкротившегося провайдера Global Crossing. Сделка была одобрена в результате упрощеной процедуры рассмотрения, когда ни конкурирующие компании, ни клиенты Global Crossing не имеют претензий. Стоимость сделки оцен

Global Crossing ожидает разрешения на продажу своих активов Руководство американской телекоммуникационной компании Global Crossing Ltd. обратилось в суд по делам о банкротстве с просьбой продлить срок предста

China Netcom приобретёт Asia Global Crossing иями Newbridge Capital и Softbank Asia Infrastructure Fund заключила соглашение о приобретении Asia Global Crossing за $270 млн. наличными и в виде займов. В 2000 году стоимость активов Asia

Reuters: Global Crossing получила еще несколько предложений о покупке Обанкротившаяся компания Global Crossing получила три или четыре предложения на покупку всех частей ее оптоволоконной сети, в том числе, и от конкурента из США, сообщил Reuters анонимный компетентный источник. Компании

Председатель совета директоров Global Crossing пожертвует $100 млн. на спасение компании Председатель совета директоров компании Global Crossing Ltd. Гэри Винник (Gary Winnick) намерен пожертвовать $100 млн. из своих денег

Global Crossing дали три месяца на составление плана реструктуризации Нью-Йоркский суд по банкротствам удовлетворил просьбу компании Global Crossing о переносе крайнего срока предоставления плана реструктуризации на три с половиной месяца - до 16 сентября. GC подала заявку о защите от банкротства по гл.11 в январе, а по зако

Asia Global Crossing получила предложения об инвестициях в обмен на имущество Убыточный владелец глобальных оптоволоконных сетей Asia Global Crossing заявил на этой неделе о том, что "многие" компании проявили интерес к его пла

Global Crossing, Tyco и Mobilcom: скандалы вокруг финансовых махинаций Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала дело по незаконным операциям с ценными бумагами на основе внутренней информации о деятельности компании-эмитента против высшего руководства Global Crossing. Главный исполнительный директор, бывший руководитель административной службы фирмы и сопредседатель правления компании с 1999 года продали акции Global Crossing на сумму

Global Crossing не смогла договориться с покупателями ее активов Hutchison Whampoa и Singapore Technologies сообщили, что они прекратили переговоры о приобретении обанкротившейся телекоммуникационной компании Global Crossing из-за неудачной попытки достигнуть соглашения по стоимости покупки после четырех месяцев переговоров. Global Crossing, которая объявила о своем банкротстве в январе, сооб

Интерес к покупке Asia Global Crossing возрос после переноса срока выплаты процентов по облигациям Asia Global Crossing сообщила о задержке выплаты процентов по первоочередным облигациям на срок до

Группа компаний готова приобрести контрольный пакет Asia Global Crossing C Pacific, Softbank Asia и Emerging Markets Partnership, готовa предложить свою цену за активы Asia Global Crossing. Они оценивают контрольный пакет акций компании по меньшей мере в $250 млн. Е

Global Crossing потеряла cамого респектабельного клиента одной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, в который входят около 7000 различных банков и финансовых организаций, расторг контракт стоимостью в $300 млн. с компанией Global Crossing. Консорциум стал крупнейшим клиентом, отказавшимся от услуг Global Crossing, со времени подачи последней иска по защите от банкротства. Поскольку кредиторы компании и суд

Global Crossing уволит еще 1600 сотрудников бы расширять клиентскую базу. Все принимаемые меры не коснутся азиатского отделения компании - Asia Global Crossing Ltd. Global Crossing, владеющая оптоволоконными сетями в 200 городах м

Global Crossing: братья Горс соревнуются за активы, акционеры готовы на ликвидацию компании По сообщению The New York Times, американская компания Platinum Equity, основанная Томом Горсом (Tom T. Gores), стала третьим претендентом на активы оператора Global Crossing. Недавно тот же источник сообщил, что свою цену за активы банкрота предложила компания Gores Technology Group, возглавляемая Алеком Горсом, братом Тома. Братья будут конкурирова

Глава Global Crossing вышел из совета директоров Asia Global Crossing По сообщению New York Times, Джон Легер (John Legere), CEO обанкротившейся компании Global Crossing, вышел из состава правления отдельно фукционирующего подразделения, компании

За активы Global Crossing предложена новая цена Руководство американской инвестиционной фирмы Gores Technology Group готово предложить свою цену за активы обанкротившейся кабельной компании Global Crossing. По сведениям газеты Los Angeles Times, речь идёт, по меньшей мере, о сумме в $800 млн., что больше предложения в $750 млн., выдвинутого Singapore Technologies Telemedia и Hutch

Сотрудники Global Crossing незаконно продали акции на $482 млн. В течение 2000 и 2001 гг., когда акции Global Crossing падали вместе со спросом на доступ к международной сети компании, 14 сотрудников занимались запрещенной Комиссией по Ценным бумагам и Биржам США (SEC) торговлей акциями, что при

Global Crossing простила все долги своим сотрудникам После подачи заявки о защите от банкротства Global Crossing Ltd. урезала тысячам сотрудников выходное пособие и перенесла дату его выплат

SEC изучает бухгалтерию Global Crossing и 360networks Комиссия по Ценным бумагам и Биржам США (SEC) проводит расследование ведения бухгалтерских документов обанкротившейся телекоммуникационной компании Global Crossing, в частности, контрактa с канадским строителем сетей, компанией 360networks. Последняя сообщила о получении повестки SEC с требованием предоставить все документы, относящиеся к

В США начато расследование в отношении Global Crossing В пятницу ФБР и Комиссия по Ценным бумагам и Биржам США (SEC) начали расследование в отношении компании Global Crossing, подавшей заявление о банкротстве (глава 11 Коммерческого кодекса США) в январе. Один из руководителей компании, вице-президент по финансам Рой Олофсон (Roy Olofson), прислал в

Hutchison Whampoa и ST Telemedia получат 79% активов Global Crossing Гонконгская компания Hutchison Whampoa и сингапурская государственная компания Singapore Technologies Telemedia будут совместно владеть 79% активов Global Crossing. Кредиторы, которым принадлежат долгосрочные облигации компании на сумму более $7 млрд., получат оставшиеся 21%. Согласно плану вывода Global Crossing из кризисного состо

Комиссия по ценным бумагам и биржам США проведёт изучение бухгалтерской отчетности Global Crossing Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена начать расследование относительно бухгалтерской отчетности телекоммуникационной компании Global Crossing, подавшей на прошлой неделе иск по защите от банкротства. Утверждается, что компания заключила двусторонние соглашения по использованию сетей сроком на 20 лет с другими оператор

Долг Global Crossing компании Lucent оказался на $123 млн. больше заявленного Согласно судебному иску компании Lucent, обанкротившийся производитель телекоммуникационного оборудования Global Crossing должен компании, по крайней мере, на $123 млн. больше, чем заявленo в иске по защите о банкротстве (сумма в $31 млн.). По данным Lucent, дебиторская задолженность составляет $83

IDT проявляет интерес к активам Global Crossing Телекоммуникационная компания IDT заинтересована в приобретении некоторых активов Global Crossing. Представители компании сообщили о начале соответствующих переговоров с руководством и кредиторами Global Crossing, a также уточнили, что наиболее заинтересованы в приобр

Global Crossing подал иск по защите от банкротства л процедуру защиты от банкротства. Действие иска не распространяется на подразделение компании Asia Global Crossing. Активы компании оцениваются в $22,4 млрд., долговые обязательства превысили

В Asia Global Crossing проведены кадровые перестановки руководящего состава Телекоммуникационный оператор Global Crossing сообщил о кадровых перестановках, проведённых в составе руководства региональ

Сингапур подключился к подводной кабельной системе East Asia Crossing Компания Asia Global Crossing объявила о подключении Сингапура к подводной кабельной системе East Asia Cros

Global Crossing отказалась инвестировать $400 млн. в азиатский филиал ng отказалась заключить соглашение на предоставление займа в $400 млн. своему филиалу компании Asia Global Crossing. Ранее руководство Asia Global Crossing запросило $400 млн. в рамках п

Global Crossing потеряла треть стоимости своих акций из-за слухов о банкротстве В конце прошлой недели акции Global Crossing Ltd. упали на 34%, а облигации уценились вдвое после того, как появились слух

Кредитный рейтинг Global Crossing понижен Агентство Moody's Investor Service понизило рейтинги долговых обязательств и привилегированных ценных бумаг компании Global Crossing на сумму $10,9 млрд. Cнижение рейтинга вызвано общим ухудшением ситуации на рынке телекоммуникаций, огромным долгом в размере $7,7 млрд. и избыточным количеством каналов связи в

Asia Global Crossing намерена сотрудничать с China Unicom Asia Global Crossing и China Unicom подписали соглашение о сотрудничестве, соглaсно которому China