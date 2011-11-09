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Lumen Technologies CenturyLink Level 3 Communications Global Crossing Global Crossing North America Global Crossing Europe South American Crossing Atlantic Crossing Pacific Crossing Asia Global Crossing East Asia Crossing

Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing
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СОБЫТИЯ

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09.11.2011 Infinera и Pacific Crossing завершили пробный этап внедрения подводной сети производительностью 100 Гбит/c между Японией и Калифорнией

Компания Infinera и Pacific Crossing, дочерняя компания NTT Communications Corporation и оператор подводной кабел
15.04.2004 Скандал в отношении Global Crossing подошел к концу

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) завершает расследование в отношении телекоммуникационной компании Global Crossing. Урегулирование спорных вопросов состоится в самое ближайшее время, сообщает Dow Jones Business News. Бывшее руководство компании в результате выплатит порядка $325 млн. компенс
24.12.2003 С начала года убытки Global Crossing составили $149 млн.

Международная телекоммуникационная компания Global Crossing, недавно вышедшая из процедуры банкротства, длившейся 2 года, опубликовала финансовый отчет, согласно которому убыток компании за девять месяцев 2003 года составил $149 млн. В к
10.10.2003 США одобрили сделку по продаже Global Crossing

Сингапурская государственная компания Singapore Technologies Telemedia (STT) сообщила что правительство США одобрило приобретение ею телекоммуникационной компании Global Crossing. Крупнейший в мире оператор оптоволоконной сети (протяженностью около 160 тыс. км), Global Crossing стал банкротом в начале 2002 года, долговые обязательства компании сос
10.07.2003 США не хочет отдавать Global Crossing в чужие руки

Как сообщает Wall Street Journal, чиновники минобороны США рекомендуют заблокировать сделку по продаже активов телекоммуникационной компании Global Crossing, обслуживающей по всему миру оптоволоконную сеть протяженностью более 160 тыс. км. Покупателем обанкротившейся компании выступает сингапурская Singapore Technologies. Причиной б
16.06.2003 Банкротство Global Crossing: эпопея продолжается

ционная компания XO Communications изменила условия приобретения активов обанкротившегося оператора Global Crossing. Теперь компания предлагает $700 млн. наличными, тогда как ранее предлагалось
02.06.2003 XO предлагает $700 млн. за активы Global Crossing

упил с предложением выплатить $700 млн. за все активы обанкротившейся телекоммуникационной компании Global Crossing и холдинга Global Crossing Holdings. XO готов выплатить $250 млн. нали
28.04.2003 Global Crossing: чем меньше начальства, тем больше средств

В субботу, 26 апреля, крупная американская телекоммуникационная компания Global Crossing, пребывающая в состоянии защиты от кредиторов, объявила об увольнении своего операционного директора Карла Гривнера (Carl Grivner) и передаче его обязанностей исполнительному ди
20.01.2003 Еврокомиссия одобрилa приобретение Global Crossing компанией Hutchison

Еврокомиссия одобрила план гонконгского оператора мобильной связи Hutchison Telecom приобрести активы обанкротившегося провайдера Global Crossing. Сделка была одобрена в результате упрощеной процедуры рассмотрения, когда ни конкурирующие компании, ни клиенты Global Crossing не имеют претензий. Стоимость сделки оцен
17.01.2003 Global Crossing ожидает разрешения на продажу своих активов

Руководство американской телекоммуникационной компании Global Crossing Ltd. обратилось в суд по делам о банкротстве с просьбой продлить срок предста
19.11.2002 China Netcom приобретёт Asia Global Crossing

иями Newbridge Capital и Softbank Asia Infrastructure Fund заключила соглашение о приобретении Asia Global Crossing за $270 млн. наличными и в виде займов. В 2000 году стоимость активов Asia

15.07.2002 Reuters: Global Crossing получила еще несколько предложений о покупке

Обанкротившаяся компания Global Crossing получила три или четыре предложения на покупку всех частей ее оптоволоконной сети, в том числе, и от конкурента из США, сообщил Reuters анонимный компетентный источник. Компании
13.06.2002 Председатель совета директоров Global Crossing пожертвует $100 млн. на спасение компании

Председатель совета директоров компании Global Crossing Ltd. Гэри Винник (Gary Winnick) намерен пожертвовать $100 млн. из своих денег
07.06.2002 Global Crossing дали три месяца на составление плана реструктуризации

Нью-Йоркский суд по банкротствам удовлетворил просьбу компании Global Crossing о переносе крайнего срока предоставления плана реструктуризации на три с половиной месяца - до 16 сентября. GC подала заявку о защите от банкротства по гл.11 в январе, а по зако
07.06.2002 Asia Global Crossing получила предложения об инвестициях в обмен на имущество

Убыточный владелец глобальных оптоволоконных сетей Asia Global Crossing заявил на этой неделе о том, что "многие" компании проявили интерес к его пла
04.06.2002 Global Crossing, Tyco и Mobilcom: скандалы вокруг финансовых махинаций

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала дело по незаконным операциям с ценными бумагами на основе внутренней информации о деятельности компании-эмитента против высшего руководства Global Crossing. Главный исполнительный директор, бывший руководитель административной службы фирмы и сопредседатель правления компании с 1999 года продали акции Global Crossing на сумму
28.05.2002 Global Crossing не смогла договориться с покупателями ее активов

Hutchison Whampoa и Singapore Technologies сообщили, что они прекратили переговоры о приобретении обанкротившейся телекоммуникационной компании Global Crossing из-за неудачной попытки достигнуть соглашения по стоимости покупки после четырех месяцев переговоров. Global Crossing, которая объявила о своем банкротстве в январе, сооб
17.04.2002 Интерес к покупке Asia Global Crossing возрос после переноса срока выплаты процентов по облигациям

Asia Global Crossing сообщила о задержке выплаты процентов по первоочередным облигациям на срок до
09.04.2002 Группа компаний готова приобрести контрольный пакет Asia Global Crossing

C Pacific, Softbank Asia и Emerging Markets Partnership, готовa предложить свою цену за активы Asia Global Crossing. Они оценивают контрольный пакет акций компании по меньшей мере в $250 млн. Е
02.04.2002 Global Crossing потеряла cамого респектабельного клиента

одной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, в который входят около 7000 различных банков и финансовых организаций, расторг контракт стоимостью в $300 млн. с компанией Global Crossing. Консорциум стал крупнейшим клиентом, отказавшимся от услуг Global Crossing, со времени подачи последней иска по защите от банкротства. Поскольку кредиторы компании и суд
12.03.2002 Global Crossing уволит еще 1600 сотрудников

бы расширять клиентскую базу. Все принимаемые меры не коснутся азиатского отделения компании - Asia Global Crossing Ltd. Global Crossing, владеющая оптоволоконными сетями в 200 городах м
11.03.2002 Global Crossing: братья Горс соревнуются за активы, акционеры готовы на ликвидацию компании

По сообщению The New York Times, американская компания Platinum Equity, основанная Томом Горсом (Tom T. Gores), стала третьим претендентом на активы оператора Global Crossing. Недавно тот же источник сообщил, что свою цену за активы банкрота предложила компания Gores Technology Group, возглавляемая Алеком Горсом, братом Тома. Братья будут конкурирова
06.03.2002 Глава Global Crossing вышел из совета директоров Asia Global Crossing

По сообщению New York Times, Джон Легер (John Legere), CEO обанкротившейся компании Global Crossing, вышел из состава правления отдельно фукционирующего подразделения, компании

06.03.2002 За активы Global Crossing предложена новая цена

Руководство американской инвестиционной фирмы Gores Technology Group готово предложить свою цену за активы обанкротившейся кабельной компании Global Crossing. По сведениям газеты Los Angeles Times, речь идёт, по меньшей мере, о сумме в $800 млн., что больше предложения в $750 млн., выдвинутого Singapore Technologies Telemedia и Hutch
04.03.2002 Сотрудники Global Crossing незаконно продали акции на $482 млн.

В течение 2000 и 2001 гг., когда акции Global Crossing падали вместе со спросом на доступ к международной сети компании, 14 сотрудников занимались запрещенной Комиссией по Ценным бумагам и Биржам США (SEC) торговлей акциями, что при
27.02.2002 Global Crossing простила все долги своим сотрудникам

После подачи заявки о защите от банкротства Global Crossing Ltd. урезала тысячам сотрудников выходное пособие и перенесла дату его выплат
26.02.2002 SEC изучает бухгалтерию Global Crossing и 360networks

Комиссия по Ценным бумагам и Биржам США (SEC) проводит расследование ведения бухгалтерских документов обанкротившейся телекоммуникационной компании Global Crossing, в частности, контрактa с канадским строителем сетей, компанией 360networks. Последняя сообщила о получении повестки SEC с требованием предоставить все документы, относящиеся к

11.02.2002 В США начато расследование в отношении Global Crossing

В пятницу ФБР и Комиссия по Ценным бумагам и Биржам США (SEC) начали расследование в отношении компании Global Crossing, подавшей заявление о банкротстве (глава 11 Коммерческого кодекса США) в январе. Один из руководителей компании, вице-президент по финансам Рой Олофсон (Roy Olofson), прислал в

07.02.2002 Hutchison Whampoa и ST Telemedia получат 79% активов Global Crossing

Гонконгская компания Hutchison Whampoa и сингапурская государственная компания Singapore Technologies Telemedia будут совместно владеть 79% активов Global Crossing. Кредиторы, которым принадлежат долгосрочные облигации компании на сумму более $7 млрд., получат оставшиеся 21%. Согласно плану вывода Global Crossing из кризисного состо
05.02.2002 Комиссия по ценным бумагам и биржам США проведёт изучение бухгалтерской отчетности Global Crossing

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена начать расследование относительно бухгалтерской отчетности телекоммуникационной компании Global Crossing, подавшей на прошлой неделе иск по защите от банкротства. Утверждается, что компания заключила двусторонние соглашения по использованию сетей сроком на 20 лет с другими оператор
05.02.2002 Долг Global Crossing компании Lucent оказался на $123 млн. больше заявленного

Согласно судебному иску компании Lucent, обанкротившийся производитель телекоммуникационного оборудования Global Crossing должен компании, по крайней мере, на $123 млн. больше, чем заявленo в иске по защите о банкротстве (сумма в $31 млн.). По данным Lucent, дебиторская задолженность составляет $83
31.01.2002 IDT проявляет интерес к активам Global Crossing

Телекоммуникационная компания IDT заинтересована в приобретении некоторых активов Global Crossing. Представители компании сообщили о начале соответствующих переговоров с руководством и кредиторами Global Crossing, a также уточнили, что наиболее заинтересованы в приобр
30.01.2002 Global Crossing подал иск по защите от банкротства

л процедуру защиты от банкротства. Действие иска не распространяется на подразделение компании Asia Global Crossing. Активы компании оцениваются в $22,4 млрд., долговые обязательства превысили

15.01.2002 В Asia Global Crossing проведены кадровые перестановки руководящего состава

Телекоммуникационный оператор Global Crossing сообщил о кадровых перестановках, проведённых в составе руководства региональ
14.01.2002 Сингапур подключился к подводной кабельной системе East Asia Crossing

Компания Asia Global Crossing объявила о подключении Сингапура к подводной кабельной системе East Asia Cros
26.12.2001 Global Crossing отказалась инвестировать $400 млн. в азиатский филиал

ng отказалась заключить соглашение на предоставление займа в $400 млн. своему филиалу компании Asia Global Crossing. Ранее руководство Asia Global Crossing запросило $400 млн. в рамках п
17.12.2001 Global Crossing потеряла треть стоимости своих акций из-за слухов о банкротстве

В конце прошлой недели акции Global Crossing Ltd. упали на 34%, а облигации уценились вдвое после того, как появились слух
13.12.2001 Кредитный рейтинг Global Crossing понижен

Агентство Moody's Investor Service понизило рейтинги долговых обязательств и привилегированных ценных бумаг компании Global Crossing на сумму $10,9 млрд. Cнижение рейтинга вызвано общим ухудшением ситуации на рынке телекоммуникаций, огромным долгом в размере $7,7 млрд. и избыточным количеством каналов связи в
05.12.2001 Asia Global Crossing намерена сотрудничать с China Unicom

Asia Global Crossing и China Unicom подписали соглашение о сотрудничестве, соглaсно которому China
20.11.2001 Global Crossing продаст IPC Trading Systems за $360 млн.

ding Systems частному инвестиционному фонду GS Capital Partners, управляемому агентством Goldman Sachs, за $360 млн. По условиям соглашения, IPC Trading Systems до 2007 г. будет пользоваться услугами Global Crossing по передаче данных. Представители Global Crossing надеются, что полученные от продажи средства помогут удержать на плаву компанию с кредитными обязательствами на сумму $7

Публикаций - 194, упоминаний - 273

Lumen Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 22
Verizon - WorldCom 501 22
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 21
Deutsche Telekom 954 16
Microsoft Corporation 25775 15
AT&T Inc 1726 15
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 15
Temasek Holdings - ST Telemedia - Singapore Technologies Telemedia 20 13
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 12
US West 53 11
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 8
Exodus Communications 49 8
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 8
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 7
Tyco International 85 7
Cisco Systems 5372 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 6
CK Hutchison Holdings 175 5
Vodafone Group 1412 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
RealNetworks Products and Services 355 5
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 5
AT&T South - BellSouth 234 5
Frontier Communications - Citizens Utilities Company - Citizens Communications Company 15 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Intel Corporation 12811 4
Citrix Systems 868 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 4
Yahoo! 3726 4
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 4
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 107 3
China Netcom Group Corporation Limited 64 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 15
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
SoftBank Group 284 7
Enron - Enrongate 122 7
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 5
Merrill Lynch 454 5
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 3
SoftBank Asia - Softbank Asia Infrastructure Fund - Softbank Korea 6 3
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 3
eBay Inc 1640 3
Lockheed Martin 777 3
State Street Global Advisors 36 2
Империя-Фарма 91 2
Expedia - Travelocity 60 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Miller Tabak & Co 10 2
Carlyle Group 24 2
Apax Partners 29 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Gerard Klauer Mattison & Co 21 2
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 2
Permira 21 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
American Airlines 90 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Priceline.com - online travel agency 139 1
Federated Hermes - Federated Investors 57 1
Arthur Andersen 64 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
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Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
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МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ECTA - European Competitive Telecommunications Association - Европейская ассоциация конкурентоспособных телекоммуникаций 3 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 10
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 8
Пропускная способность - Bandwidth 1907 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 9
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Microsoft Windows XP 2431 4
Thuraya SWOT 5 2
Недобросовестная конкуренция 57 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 2
Oracle PeopleSoft 426 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Nokia Alcatel-Lucent DWDM 8 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
Benefon Dragon 12 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 8 1
Nokia 7650 63 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 1
Spamit 14 1
Rx-Partners Affilate Programm 4 1
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
БКС - Балтийская кабельная система 6 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 1
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
CBOSS isp 6 1
Honda Accord 16 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 1
Avaya Intuity Audix 10 1
Avaya MultiVantage 9 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Legere John - Легер Джон 8 7
Winnick Gary - Винник Гэри 6 5
Bush George - Буш Джордж 336 5
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Snow John - Сноу Джон 6 2
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Бондаренко Павел 3 1
Пармон Игорь 1 1
Сергеенко Евгений 1 1
Макколо Николай 1 1
Гуштуров Леонид 23 1
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 1
Чамковский Виктор 1 1
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 1
Aversano Nina - Аверсано Нина 2 1
Armstrong Michael - Армстронг Майкл 18 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Plunkett William - Планкетт Вильям 1 1
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 1
Scanlon Jack - Сканлон Джек 1 1
Быченко Андрей 4 1
Мацко Марина 1 1
Barbini Edward - Барбини Эдвард 3 1
Miller Andrew - Миллер Эндрю 12 1
Margolese David - Марголезе Дэвид 1 1
Stankey John - Стэнки Джон 4 1
Логинов Геннадий 1 1
Corson Dan - Корсон Дэн 2 1
Stankey John - Станки Джон 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 72
Европа 24964 27
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 21
Япония 13807 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Сингапур - Республика 1953 12
Бразилия - Федеративная Республика 2520 12
Южная Корея - Республика 7052 11
Китай - Тайвань 4245 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Аргентина - Аргентинская Республика 615 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Америка Южная 884 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Испания - Королевство 3840 7
Малайзия 922 7
Филиппины - Республика 599 7
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 6
Перу - Республика 293 6
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 6
Швеция - Королевство 3782 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Америка - Американский регион 2206 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Нидерланды - Амстердам 630 5
Чили - Республика 494 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Канада 5082 4
Бельгия - Королевство 1192 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 14
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Exodus 76 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 7
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
Аренда 2687 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Английский язык 7030 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Химическая промышленность - Chemical industry 309 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
Total Telecom 613 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 10
CNET Networks - CNET News 1643 9
FT - Financial Times 1296 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Faulkner Information Services 100 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
Известия ИД 770 4
Newsbytes News Network 379 4
Dow Jones Business News 88 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Bloomberg 1627 3
Liberty Media 71 2
Финансовые известия 33 2
Times 661 2
NYT - The New York Times 1100 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 2
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
ComputerWire 51 1
Вечерний Минск 1 1
БДГ - Белорусская деловая газета 3 1
Белгазета 2 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
The Washington Post 350 1
AP - Associated Press 2007 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Vnunet 224 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
USA Today 153 1
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Moody's Investors Service 136 6
S&P 500 565 6
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Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
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MForum Analytics 20 1
Forrester Research 834 1
Synergy Research Group 48 1
comScore 379 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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