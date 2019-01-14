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US West



14.01.2019 «Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики 1
11.04.2006 В "МегаФоне" произошли кадровые изменения 1
06.12.2005 Министр Рейман взяток не брал 1
28.07.2003 В Приморье началось строительство базовых станций GSM 1800 1
14.02.2003 Новый глава Orange займется повышением популярности GPRS среди корпоративных клиентов 2
16.10.2002 ОАО "Ростелеком" выкупил 50% акций ЗАО "Вестелком" у холдинга RTDC 2
14.08.2002 AT&T обвиняет Qwest в преднамеренном нарушении федерального законодательства США в области связи 1
27.03.2002 "Открытые Технологии" начали предлагать систему корпоративно-аналитической отчетности Actuate e.Reporting Suite 1
19.10.2001 Actuate анонсировала технологию e.Spreadsheet Server 1
24.08.2001 Deutsche Bank выбрал Actuate как стандартную технологию по доставке информации для своих подразделений 1
09.10.2000 Qwest выплатит недовольным клиентам телефонной сети US West $43 млн. 5
11.09.2000 Qwest уволила 12 800 сотрудников 1
07.09.2000 Назначен новый руководитель Gateway Business 1
07.08.2000 Qwest, возможно, уволит от 2 до 4 тыс. сотрудников в этом году 3
20.07.2000 Доход Qwest за 2-й квартал вырос на 47% до $1.28 млрд. 1
05.07.2000 Touch America завершила покупку части телефонного бизнеса Qwest 1
04.07.2000 Qwest завершила приобретение US West 2
22.06.2000 US West планирует к концу года увеличить число абонентов DSL-линий связи до 250 тыс. 1
21.06.2000 Qwest и US West получили разрешение штата Вашингтон на слияние 1
16.06.2000 Global Crossing продаст акции своего подразделения GlobalCenter на $1 млрд. 1
09.06.2000 Власти штата Минессота разрешили слияние Qwest и US West 2
04.05.2000 Global Crossing рассчитывает получить годовой доход в размере $5,7 млрд. 1
04.05.2000 Global Crossing рассчитывает получить годовой доход в размере $5,7 млрд. 1
04.05.2000 Убыток Global Crossing за первый квартал вырос до $279.4 млн. 1
03.05.2000 Доход US West за 1-ый квартал вырос до $3.38 млрд. 5
26.04.2000 Телефонные компании США открыли свои линии для широкополосной связи 1
17.04.2000 US West выплатила неустойку за низкое качество обслуживания и продолжила путь к слиянию с Qwest 1
30.03.2000 PanAmSat представила новую спутниковую сеть NET/36 1
13.03.2000 FCC разрешила слияние Qwest и US West 2
13.03.2000 Qwest прекратила все переговоры о слиянии с Deutsche Telekom 3
07.03.2000 Qwest подтвердила слухи о возможном слиянии 3
31.01.2000 Компании USURF и US West будут разрабатывать систему беспроводного доступа в Интернет по технологии Quick-Cell 2
10.01.2000 Штат Колорадо дает добро на слияние Qwest и US West 3
05.01.2000 US West продает 65% акций Global Crossing общей стоимостью в $1.15 млрд 2
17.12.1999 В New Mexico найдет выход из тупика регулирования развития цифровых линий 2
05.11.1999 Акционеры US West и Qwest высказались за слияние компаний, оцениваемое в $45,2 млрд 2
03.11.1999 Qwest и US West предлагают совместный пакет телекоммуникационных услуг 1
22.09.1999 $9-миллиардная сделка Global Crossing и Frontier Communications получила одобрение FCC 2
22.09.1999 US West столкнулась с множеством исков со стороны своих пользователей 2
15.09.1999 Qwest Communications закончила строительство оптоволоконной сети длиной в 18500 миль 1

Публикаций - 51, упоминаний - 81

US West упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 306 25
Global Crossing 164 11
Deutsche Telekom 885 8
Microsoft Corporation 20374 5
MCI 105 4
HP Compaq 1792 4
Verizon - WorldCom 416 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 2
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 16 2
Oracle Corporation 5710 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6137 2
Qualcomm Technologies 1475 2
RealNetworks 291 1
Открытые технологии 427 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 1
АТИ - Авиателекоминвест 2 1
Питерская группа связистов 153 1
МегаФон ПетерСтар 285 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 1
Ростех - Ростехнологии 2269 1
Oracle - Sun Microsystems 2063 1
Orange France Télécom 634 1
AT&T BellSouth 191 1
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 1
3Com Palm Computing 97 1
UNICOM U.S. Robotics 87 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 538 1
Verizon - Bell Atlantic 67 1
KPNQwest 52 1
Verizon - GTE - General Telephone & Electronics Corporation 64 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1257 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 1
Ericsson 2240 1
Orange S.A. 864 1
AT&T Inc 1501 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 1
Intel Corporation 10400 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 86 1
Nokia Alcatel-Lucent 1373 1
Nortel Networks 1260 1
Bank of America - Банк Америки 208 4
American Express 299 3
Charles Schwab 73 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 1
UPS 89 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 1
Boeing 449 1
Транснефть 186 1
Русский стандарт Банк 339 1
Deutsche Bank 288 1
Лукойл-Пермь 19 1
Ticketmaster 34 1
РОСНО СК 161 1
JTI - Japan Tobacco International 24 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 507 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 12
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 498 2
BMC - Baseboard Management Controller 74 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1337 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 213 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1107 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 161 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 178 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
Oracle PeopleSoft 366 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 3
Microsoft SQL Server 1142 2
SAP Ariba 270 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1281 1
Java - Язык программирования 2346 1
Apple iMessage - Мессенджер 117 1
СПАРК-Интерфакс 112 1
Microsoft Windows NT 705 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 170 1
Informix СУБД 101 1
SAP Sybase 274 1
Frontier - суперкомпьютер 23 1
AOL MapQuest 28 1
Путин Владимир 2162 1
Рейман Леонид 978 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 11
США - Аризона 245 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 5
Россия - Российская федерация - РФ 76993 5
США - Калифорния 2311 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1210 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 3
США - Колумбия - Вашингтон 834 3
США - Миннесота 89 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 2
США - Юта 129 2
США - Колорадо 204 2
Болгария - Республика 485 1
США - Нью-Мексико 101 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 91 1
Грузия - Поти 8 1
США - Пенсильвания 189 1
Закавказье 112 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 182 1
Прибалтика - Балтия 1177 1
Европа Восточная 2700 1
Грузия 982 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 773 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1090 1
Испания - Королевство 2238 1
Украина 5178 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1125 1
Франция - Французская Республика 4082 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1432 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 45 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 1
CNET - Издание 1546 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 1
USA Today 118 1
Gartner Dataquest 316 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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