Министр Рейман взяток не брал 1

В Приморье началось строительство базовых станций GSM 1800 1

Новый глава Orange займется повышением популярности GPRS среди корпоративных клиентов 2

Deutsche Bank выбрал Actuate как стандартную технологию по доставке информации для своих подразделений 1

Qwest уволила 12 800 сотрудников 1

Назначен новый руководитель Gateway Business 1

Touch America завершила покупку части телефонного бизнеса Qwest 1

Qwest завершила приобретение US West 2

Qwest и US West получили разрешение штата Вашингтон на слияние 1

Власти штата Минессота разрешили слияние Qwest и US West 2

Телефонные компании США открыли свои линии для широкополосной связи 1

US West выплатила неустойку за низкое качество обслуживания и продолжила путь к слиянию с Qwest 1

FCC разрешила слияние Qwest и US West 2

Qwest прекратила все переговоры о слиянии с Deutsche Telekom 3

Qwest подтвердила слухи о возможном слиянии 3

Штат Колорадо дает добро на слияние Qwest и US West 3

В New Mexico найдет выход из тупика регулирования развития цифровых линий 2

Qwest и US West предлагают совместный пакет телекоммуникационных услуг 1

US West столкнулась с множеством исков со стороны своих пользователей 2