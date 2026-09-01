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Собчак Анатолий

СОБЫТИЯ


01.09.2026 В России спустя десятилетия полностью отменено мобильное рабство. Менять оператора теперь можно по всей стране – номер никто не отберет 1
29.11.2022 Кудрин уходит с госслужбы, чтобы возглавить «Яндекс» и стать каналом для переговоров России с Западом 1
13.09.2022 «Билайн» получил кусочек постсоветского оператора 1
10.08.2022 Власти отправили в «черный список госзаказа» компанию, сбившую цену ИТ-тендера в 10 раз 1
13.04.2022 Власти разорвали контракт на важные ИИ-исследования, которые подрядчик готов был выполнить за бесценок 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 3
11.08.2021 Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз 1
06.06.2019 «Мегафон» совершил первый в России международный 5G-видеозвонок 1
05.06.2019 Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G 1
05.06.2019 «Мегафон», «Ростелеком» и Nokia объявили о совершении первого международного видеозвонка в российских сетях 5G 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Собчак Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10986 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 4
МегаФон 10828 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 4
Google LLC 12739 3
Nvidia Corp 4044 3
Amazon Inc - Amazon.com 3292 3
Alibaba Group 476 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 3
Qualcomm Technologies 1983 3
Meta Platforms - Facebook 4625 3
Intel Corporation 12848 3
ИКС 544 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1359 3
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 3
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 1
Питерская группа связистов 441 1
Ruteq - Рутек 42 1
US West 53 1
Финансист 72 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 499 1
Yandex - Яндекс 9289 1
Softline - Софтлайн 3766 1
BBK OPPO Electronics 486 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
БАРС Груп 580 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 825 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 452 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1007 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
ХайТэк - Hi-Tech 239 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 66 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 1
Технопарк-Мордовия 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3155 1
Альфа-Банк 1985 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
Альфа-Групп 745 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4964 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3964 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1174 2
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 780 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2586 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9351 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3733 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2641 2
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 168 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 712 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2825 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 368 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1898 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6506 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1528 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8718 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7257 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1593 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 292 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2642 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5399 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6361 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5410 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8828 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1347 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2123 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1374 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3694 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Linux OS 11586 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 131 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 308 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 687 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1048 1
Триерс Станислав 3 3
Книга Ольга 3 3
Осеевский Михаил 350 3
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 3
Эмдин Сергей 69 3
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 3
Медведев Дмитрий 1665 1
Хан Герман 56 1
Бакиев Курманбек 51 1
Vanoosthuyze Frederic - Фаносчуйзе Фредерик 1 1
Андросик Владимир 33 1
Кудрявцев Геннадий 12 1
Байболов Кубатбек 7 1
Винокурова Кира 5 1
Макеева Екатерина 2 1
Менде Елена 2 1
Путин Владимир 3462 1
Рейман Леонид 1066 1
Греф Герман 486 1
Волож Аркадий 270 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Кудрин Алексей 125 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Фридман Михаил 146 1
Абрамович Роман 47 1
Кузьмичев Алексей 54 1
Бакиев Максим 42 1
Потанин Владимир 92 1
Ивантер Дмитрий 36 1
Авен Петр 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 3
Финляндия - Хельсинки 253 3
Финляндия - Финляндская Республика 3703 2
Нидерланды 3757 2
США - Вашингтон - Сиэтл 408 2
Киргизия - Бишкек 139 1
Казахстан - Республика 6076 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3147 1
Европа Восточная 3140 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1422 1
Украина 7939 1
Узбекистан - Республика 2019 1
Грузия 1335 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 366 1
США - Колумбия - Вашингтон 1495 1
Молдавия - Республика Молдова 739 1
Швеция - Стокгольм 410 1
СССР - Ленинград 112 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1232 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 612 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5141 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8115 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5531 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 261 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8283 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2559 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2309 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 597 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3601 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16171 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 686 1
Blacklist - Чёрный список 716 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8905 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18251 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6726 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1896 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11398 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 510 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 582 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6713 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1922 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2397 1
Лоббизм - Lobbying 96 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 479 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12362 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3877 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3801 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 296 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 4
The Bell - Издание 42 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 3
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 748 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 270 3
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 654 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 145 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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