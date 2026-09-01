Индексная книга (каталог) CNews*
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Собчак Анатолий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 12
Собчак Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Триерс Станислав 3 3
|Книга Ольга 3 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 3
|Эмдин Сергей 69 3
|Uitto Tommi - Томми Уитто 13 3
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Хан Герман 56 1
|Бакиев Курманбек 51 1
|Vanoosthuyze Frederic - Фаносчуйзе Фредерик 1 1
|Андросик Владимир 33 1
|Кудрявцев Геннадий 12 1
|Байболов Кубатбек 7 1
|Винокурова Кира 5 1
|Макеева Екатерина 2 1
|Менде Елена 2 1
|Путин Владимир 3462 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Греф Герман 486 1
|Волож Аркадий 270 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Tommi Juhani Uitto 11 1
|Фридман Михаил 146 1
|Абрамович Роман 47 1
|Кузьмичев Алексей 54 1
|Бакиев Максим 42 1
|Потанин Владимир 92 1
|Ивантер Дмитрий 36 1
|Авен Петр 67 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 4
|The Bell - Издание 42 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.