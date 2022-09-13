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Бакиев Курманбек

СОБЫТИЯ


13.09.2022 «Билайн» получил кусочек постсоветского оператора 1
13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 1
29.07.2021 Киберпартизаны заявили о взломе паспортной системы Белоруссии. Это «самая масштабная» атака на госсистемы страны 1
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 1
24.05.2019 Правительственные чиновники ушли в отставку из-за угроз сотовому оператору 1
16.05.2019 Компания «питерских связистов» не позволила запустить государственного сотового оператора 1
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» 1
17.11.2017 Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора 1
11.10.2017 Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов» 2
17.08.2017 Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста» 1
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 1
31.01.2017 «Питерские связисты» коррумпировали киргизских политиков «в особо крупных размерах» 1
15.11.2016 Как силовики не дали «питерским связистам» вернуть себе сотового оператора 1
14.10.2016 Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 1
16.02.2016 Сотовый оператор «питерских связистов» выставлен на продажу 1
31.07.2014 Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов» 1
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 1
24.05.2012 TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов» 1
17.05.2012 Оператор, созданный россиянами, обвиняется в откатах от ZTE 1
21.03.2012 Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов» 1
28.02.2012 «Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента 1
14.02.2012 Бывший друг «питерских связистов» отнимает у них сотового оператора 1
31.01.2012 Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов» 1
10.10.2011 В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов” 1
05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках 1
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии 1
23.06.2011 Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны 1
02.06.2011 Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн 1
30.05.2011 Власти Киргизии закрепились в сотовом операторе русских связистов 1
06.04.2011 У россиян конфискуют киргизского оператора Megacom 1
31.03.2011 Генпрокурора Киргизии уволили из-за «взятки» от русских связистов 1
18.03.2011 На скандальный актив русских связистов в Киргизии появился неожиданный претендент 1
16.03.2011 Милиция, прокуратура и депутаты Киргизии устроили стычку в офисе русских связистов 1
14.03.2011 У русских связистов украли деньги под видом вымогательства 1
17.02.2011 Megacom национализируют и вернут русским связистам 1
10.02.2011 Российско-австрийского интегратора обвинили в выводе $15 млн из Киргизии 1
07.02.2011 Русских связистов изгнали из Киргизии 1

Публикаций - 51, упоминаний - 53

Бакиев Курманбек и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 45
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 44
Питерская группа связистов 441 30
МегаФон 10742 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 7
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 7
Visor 70 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ZTE Corporation 800 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 3
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 3
НУР Телеком - NUR Telecom 12 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Кыргызтелеком - КТ-Мобайл 3 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Huawei 4677 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
Interpulp Services 1 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Verint Systems 43 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Ceragon - NERA - Nera Networks - Nera SatCom - Nera Telecommunications 5 1
Финансист 72 1
Мегаком 8 1
Кыргыз мобайл - Kyrgyz mobile 1 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 45
Альфа-Групп 745 8
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 6
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 2
Резонанс НПП 407 2
Новострой Сервис 3 2
Grexton Capital 2 2
Альянс-Капитал 29 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ALF Consulting 1 1
БУТБ - Белорусская универсальная товарная биржа 6 1
Fellowes 32 1
NGI Fund 36 1
AKA Group - AKA Petrolium - АКА минералз майнинг 1 1
АТФБанк 22 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Asia Universal Bank - АзияУниверсалБанк, АУБ - Азиатский Универсальный банк 4 1
Eriksonnel 1 1
George Resources 20 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
Menacrest 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Runica Investments 11 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
СиГМА - Сибирский Горно-Металлургический Альянс 1 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 37
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 24
Судебная власть - Judicial power 2500 14
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Районный суд Бишкек 27 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 5
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Международный арбитраж 32 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
Районные суды РФ 196 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 2
Президент Украины 128 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Kuwait Investment Authority - Kuwait Fund for Arab Economic Development - Кувейтский фонд арабского экономического развития 1 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Президент Белоруссии - Следственный комитет Республики Беларусь 4 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
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Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
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Силич Андрей 24 21
Мурзалиев Азамат 21 17
Елисеев Алексей 15 13
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Андросик Владимир 33 9
Ивантер Дмитрий 36 9
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Бороздин Александр 9 7
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Гуревич Евгений 9 6
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Рейман Леонид 1065 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
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Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Тюльпановая революция - Жоогазын революциясы - массовые акции протеста в Киргизии в марте 2005 года 7 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 126 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
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ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 4 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 1
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РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Украина - Евромайдан 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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