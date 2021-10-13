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Бакиев Курманбек


13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 1
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 1
24.05.2019 Правительственные чиновники ушли в отставку из-за угроз сотовому оператору 1
16.05.2019 Компания «питерских связистов» не позволила запустить государственного сотового оператора 1
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» 1
17.11.2017 Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора 2
11.10.2017 Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов» 1
17.08.2017 Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста» 2
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 1
31.01.2017 «Питерские связисты» коррумпировали киргизских политиков «в особо крупных размерах» 1
15.11.2016 Как силовики не дали «питерским связистам» вернуть себе сотового оператора 2
14.10.2016 Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 1
16.02.2016 Сотовый оператор «питерских связистов» выставлен на продажу 1
31.07.2014 Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов» 1
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 2
24.05.2012 TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов» 1
17.05.2012 Оператор, созданный россиянами, обвиняется в откатах от ZTE 1
21.03.2012 Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов» 1
28.02.2012 «Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента 1
14.02.2012 Бывший друг «питерских связистов» отнимает у них сотового оператора 1
31.01.2012 Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов» 1
10.10.2011 В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов” 1
05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках 1
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии 1
23.06.2011 Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны 1
02.06.2011 Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн 1
30.05.2011 Власти Киргизии закрепились в сотовом операторе русских связистов 1
06.04.2011 У россиян конфискуют киргизского оператора Megacom 1
31.03.2011 Генпрокурора Киргизии уволили из-за «взятки» от русских связистов 1
18.03.2011 На скандальный актив русских связистов в Киргизии появился неожиданный претендент 1
16.03.2011 Милиция, прокуратура и депутаты Киргизии устроили стычку в офисе русских связистов 1
14.03.2011 У русских связистов украли деньги под видом вымогательства 1
17.02.2011 Megacom национализируют и вернут русским связистам 1
10.02.2011 Российско-австрийского интегратора обвинили в выводе $15 млн из Киргизии 1
07.02.2011 Русских связистов изгнали из Киргизии 1
28.01.2011 Компанию русских связистов подозревают в «краже» $10 млн у Киргизии 1
20.12.2010 Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика 3
11.08.2010 Киргизский сотовик вернулся в российские руки 2

Публикаций - 44, упоминаний - 51

Бакиев Курманбек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Питерская группа связистов 114 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Альфа-Телеком ГК - Megacom 75 3
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 49 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 10 2
Кыргызтелеком - КТ-Мобайл 2 2
Синтерра - Synterra 570 2
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Interpulp Services 1 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Veon - Beeline - Sky Mobile 37 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 2
Илим Палп - Ilim Group 9 1
СиГМА - Сибирский Горно-Металлургический Альянс 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ALF Consulting 1 1
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
Бакиев Максим 33 3
Иманкадыр Эрназар 2 2
Модин Алексей 4 2
Елисеев Алексей 15 2
Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
Нагорная Елена 2 1
Зингаревич Борис 1 1
Жумашева Айнура 1 1
Мукамбетов Мурат 1 1
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 1
Рейман Леонид 422 1
Рысалиев Иманкандыр 1 1
Омуркулов Иса 2 1
Акопьян Артур 15 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Якименко Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Казахстан - Республика 2650 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Украина 3398 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Братск 30 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Москва - Марфино 5 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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