Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бакиев Курманбек
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 51
Бакиев Курманбек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ETH - Eventis Telecom Holdings 64 2
|Илим Палп - Ilim Group 9 1
|СиГМА - Сибирский Горно-Металлургический Альянс 1 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|ALF Consulting 1 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
|Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru