«Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции

Офшор с российскими корнями Eventis Telecom, связанный с «питерской группой связистов», проиграл в международном арбитраже в Стокгольме разбирательство с республикой Киргизия. Россияне хотели отсудить компенсацию в размере $270 млн за потерю крупнейшего в республике сотового оператора Megacom, но арбитраж уличил их в использовании коррупционных методов.

Отвод иска Eventis Telecom к Киргизии

Международный арбитраж в Стокгольме отклонил иск офшора Penwell Business, принадлежащего кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), поданному к республике Киргизия с требованием компенсации убытков, вызванных потерей сотового оператора Megacom.

Истец требовал выплатить ему компенсацию в размере $300 млн. Как сообщается в заявлении правительства Киргизии, исковые требования были отклонены в полном объеме. При этом арбитраж постановил, что «истец неоднократно прибегал к коррупционным практикам, как с помощью местных партнеров, так и напрямую». В ETH не смогли ответить на вопрос CNews относительно решения международного арбитража.

Длительная битва за Megacom

Сотовая сеть Megacom была построена в 2006 г. компанией «Бимоком», которая на 51% принадлежала ETH (владел своей долей через упомянутый офшор Penwell Business), на 49% — людям из окружения Максима Бакиева, сына тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева. ETH был связан с так называемой «питерской группой связистов», которую, в свою очередь, связывали с занимавшим в тот период времени пост министра связи России Леонидом Рейманом.

«Питерские связисты» остались без оператора

В 2008-2009 гг. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимокоме», осуществили фиктивное банкротство компании и вывели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком». В 2010 г., после свержения режима Бакиева, новые власти республики на некоторое время вернули ETH возможность управлять «Альфа-телекомом».

При этом 49% доля в «Альфа-телекоме» была национализирована. Тогда же Верховный суд Киргизии признал незаконным банкротство «Бимокома», лишение россиян доли в этой компании и вывод ее активов в «Альфа-телеком».

Однако в 2011 г. россиян отстранили от управления «Альфа-телекомом». Решение Верховного суда о возврате активов из «Альфа-телекома» в «Бимоком» не было исполнено. Впоследствии власти полностью национализировали «Альфа-телеком», после чего ETH инициировала разбирательство с Киргизией в международном арбитраже. Власти республики также пытались продать «Альфа-телеком», но безуспешно.

Как Eventis Telecom обвиняли в коррупции

В каких именно действиях ETH международный арбитраж нашел коррупционную составляющую, неизвестно. Но соответствующие обвинения не раз звучали звучали в Киргизии. Так, в 2011 г. в отставку был отправлен генпрокурор республики Кубатбек Байболов: оказалось, что тогдашний гендиректор «Альфа-телекома», ставленник ETH Андрей Силич приобрел у супруги генпрокурора Нуржамал Байболовой недвижимости на сумму $1,7 млн.

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В 2017 г. Государственный комитет по национальной безопасности (ГКНБ) сообщил занимавшему тогда пост президента республики Алмазбеку Атамбаеву о том, что в 2010 г. в ходе разгара битвы за Megacom, передавала деньги «в особо крупных размерах» за установление контроля над Megacom. В том числе россиян обвинили в финансировании отдельных политических партий и их лидеров перед предстоящими президентскими выборами.

Скандал с Megacom и Леонидом Маевским

С Megacom был связан еще один коррупционный скандал. Оказалось, что в 2010 г. российский бизнесмен Леонид Маевский дал взятку размером в $1 млн занимавшему тогда пост вице-премьера во Временном правительстве республики Омурбеку Текебаеву с целью предоставления ему контроля над Megacom.

Об этом в 2017 г. рассказал сам Маевский. После этого Текебаев, занимавший тогда пост лидера партии «Ата-Мекен» и одноименной фракции в парламенте, был арестован. Текебаева осудили на восемь лет. В 2021 г. обвинения против него были сняты, и он вышел на свободу.