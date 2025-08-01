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Маевский Игорь


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Студенты МАИ создают дрон, способный заменить инженеров при инспекции промышленных объектов 1
13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 1
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 2
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 2
11.10.2017 Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов» 1
17.08.2017 Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста» 2
26.06.2017 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн 1
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 2
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны 1
22.07.2016 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка» 2
03.12.2015 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система» 2
16.09.2015 Государство продаст акции СМАРТС за 2 млрд рублей 1
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» 2
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС 1
18.06.2015 «Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС 2
17.06.2015 МТС попала в уголовное дело о краже акций 2
16.11.2012 СМАРТС решили пустить с молотка 1
21.10.2011 Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС 1
07.09.2011 СМАРТС получил шанс компенсировать миллиардные убытки 1
24.05.2010 Как АФК «Система» финансировала атаку на СМАРТС. СХЕМА 1
21.05.2010 Атака на СМАРТС перешла под контроль АФК «Система» 2
14.01.2010 Государство отказалось от СМАРТС 2
29.10.2009 Выходец из «Билайна» «топит» СМАРТС 1
07.10.2009 СМАРТС может стать государственным 1
20.02.2006 Скандальный консультант "Мегафона" попал под ликвидацию 2
30.11.2005 Архитектор дела "Мегафона" ушла из связи 2
24.10.2005 Универсальную связь отдали "своим" компаниям 1
08.09.2005 Свидетелям по делу "Мегафона" угрожает неизвестный 1
09.06.2005 Экс-владельца "МегаФона" не признали плагиатором 2
20.04.2005 Опальный акционер "Мегафона" вернулся в Россию 2
24.03.2005 Главу МВД просят вмешаться в конфликт вокруг "Мегафона" 1
21.03.2005 Акционерам «Мегафона» угрожают тюрьмой 1
17.12.2004 Закон "О связи": дебаты продолжаются 1
29.11.2002 Российский телеком чувствует себя неплохо 2
11.10.2002 Открылся студенческий WAP-сайт МАИ 1
12.10.2000 В Госдуму внесен законопроект "Об электронной торговле" 2
27.09.2000 Скандал вокруг диапазона 900 МГц далек от завершения 1

Публикаций - 37, упоминаний - 54

Маевский Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9462 25
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 19
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1813 14
Питерская группа связистов 435 12
Ростелеком - Связьинвест 1708 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8988 10
Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 9
AMD Graphics Product Group - ATI 958 9
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 4
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 56 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 4
АСВТ 93 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
СМАРТС Пенза-GSM 25 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3007 2
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 98 2
СМАРТС Иваново-GSM 9 2
СМАРТС Уфа-GSM 10 2
НУР Телеком - NUR Telecom 12 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
СМАРТС Астрахань-GSM 30 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Ростелеком 10059 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 781 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
СИНХ - Таттелеком 211 1
Мобител 66 1
UMC - United Microelectronics Corporation 320 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 383 1
Mustcom 37 1
Oracle Corporation 6785 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 194 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 1
СМАРТС Самара-GSM 11 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 963 15
Альфа-Групп 719 14
Angentro Trading and Investments 23 13
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 7
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 6
Глобэкс банк 47 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
Юнитайл - Unitile 5 2
Proxima Capital 8 2
Малахит 21 2
Альфа-Банк 1809 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7806 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 1
Альфа-Эко 55 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Ростелеком - Связьинвест Медиа 4 1
Почта России ПАО 2195 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Palmer Trading LTD - Палмер Трейдинг Лтд 3 1
Резонанс НПП 375 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3468 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3390 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12299 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 5
Судебная власть - Judicial power 2355 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5630 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 118 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 3
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 3
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 737 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6148 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2861 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3056 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5053 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5125 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
Районный суд Бишкек 27 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 691 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1110 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1058 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Конституционный суд РФ 109 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 469 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1426 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 2
ЛДПР 107 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 101 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Национальный союз организаций и операторов связи 2 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28461 28
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25111 5
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Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 2
УУС - Универсальные услуги связи 325 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1405 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1838 2
Аудит - аудиторский услуги 2893 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6930 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4302 2
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Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5155 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19609 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 356 1
Английский язык 6793 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11230 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6464 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1787 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3594 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10301 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8799 1
Энергетика - Energy - Energetically 5337 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5816 1
Независимая газета 12 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2035 1
Компьютерра 42 1
Мобильные системы 117 1
Вечерний Бишкек - газета 4 1
Sputnik 58 1
Инфобизнес 24 1
Финансовая газета 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8269 2
Gartner - Гартнер 3584 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1042 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 908 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 252 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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