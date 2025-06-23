Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177106
ИКТ 13787
Организации 10729
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3467
Системы 25808
Персоны 75892
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Proxima Capital

Proxima Capital

УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний России 1
27.12.2021 Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU 1
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 2
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 2
22.08.2019 Mail.ru купила каршеринг YouDrive 1
22.08.2019 Mail.ru Group выходит на рынок каршеринга вместе с YouDrive 1
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС 2
17.06.2015 МТС попала в уголовное дело о краже акций 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Proxima Capital и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3488 4
Yandex - Яндекс 7821 4
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13333 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 322 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 844 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 456 2
Ростелеком 9989 1
МегаФон 9349 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8945 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 935 1
AMD Graphics Product Group - ATI 957 1
СМАРТС Пенза-GSM 25 1
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 1
PeterHost - Петерхост 8 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 35 1
Intel Corporation 12331 1
Proxima 40 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4190 1
X Corp - Twitter 2885 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
СМАРТС Иваново-GSM 9 1
СМАРТС Уфа-GSM 10 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 139 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7712 4
Ру-Веб. Инвестиции 15 3
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 98 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1046 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 244 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 2
Angentro Trading and Investments 23 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 59 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 86 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
Альфа-Банк 1802 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1472 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Глобэкс банк 47 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 1
Capital Group 74 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 7 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3369 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 507 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 708 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3005 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30723 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5067 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1228 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28343 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 616 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 420 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 997 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14131 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8936 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21269 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12454 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8428 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11466 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13032 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2643 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 323 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2976 1
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 61 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4930 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 51 1
Linux OS 10291 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
Яндекс.Бизнес 36 1
Google YouTube - Видеохостинг 2822 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 7 1
Microsoft Windows 15955 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 11 1
Рунити - Рег.ру - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 18 1
Татарчук Владимир 5 3
Добродеев Борис 95 2
Голиков Борис 9 2
Маевский Игорь 36 2
Маевский Леонид 57 2
Свирский Павел 21 2
Кирюшин Геннадий 90 2
Молибог Николай 17 2
Королюк Алексей 86 1
Евтушенков Владимир 209 1
Шамолин Михаил 124 1
Дубовский Андрей 3 1
Вавилин Виталий 1 1
Кравченко Максим 1 1
Блинов Илья 2 1
Муразанов Роман 2 1
Прасс Павел 18 1
Таврин Иван 119 1
Чачава Александр 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 737 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4095 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1620 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1285 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - ПФО - Пензенская область 608 1
Кипр - Республика 571 1
Казахстан - Республика 5667 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11303 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16791 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3573 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2910 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6395 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 326 2
Доменный брокер 5 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 959 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7654 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8002 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8013 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 472 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 626 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1217 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7116 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 133 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 104 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6484 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1009 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11318 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 894 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще