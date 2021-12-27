Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU

Новые продукты и улучшенный сервис, арт-проекты, присоединение к ООО «Ру-Веб.Инвестиции» и движение в сторону концепции единого цифрового окна для бизнеса. Итоги года REG.RU — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов.

Развитие хостинга и Облачных VPS

В 2021 году на Облачных серверах REG.RU появилась Windows. Это одно из немногих предложений на рынке, где используются высокочастотные процессоры Intel Xeon и диски SSD NVMe. Список приложений для Cloud VPS с Linux пополнился сервисом видеоконференций Jitsi Meet. Для клиентов хостинг-услуг запущена VIP-поддержка — возможность рассмотрения тикета в приоритетном порядке.

Обновление выделенных серверов

Обновился дизайн и структура страницы Выделенных серверов. Навигация стала ещё прозрачнее, расширился список конфигурация на витрине. Теперь для каждой задачи клиента представлено решение.

Появилась услуга полнофункционального администрирования оборудования: опция будет полезна всем, кому необходимо поддерживать работу Dedicated, но собственных ресурсов для этого недостаточно.

Домены. Новые вершины

По данным аналитического ресурса StatOnline.ru, REG.RU по-прежнему занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов в зоне .RU с долей 41,8% и в .РФ с долей 41,9. Всего в зоне .RU компания обслуживает 2,1 млн доменов, а суммарно во всех зонах — 3,3 млн.

В июне 2021 года компания заняла 10 место среди мировых регистраторов в New gTLDs (новых доменных зонах), по данным Ntldstats.com. На данный момент REG.RU остаётся единственном российским регистратором в топе мирового рейтинга.

Также в этом году компания получила аккредитацию в зоне .SHOP, и теперь сможет регистрировать здесь доменные имена для клиентов напрямую.

Домены. Рост по оказанным услугам

Доля успешных сделок в рамках услуги «Доменный брокер» в 2021 достигла 90%. В год совершается до 3000 заказов, максимальная стоимость сделки — 2222222 ₽. Средний срок — 3 месяца.

Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за последние 3 года. В 2015 году было совершено 4300 безбумажных операций с доменами, в 2020 — уже 170600. Услуга позволяет совершать ключевые операции с доменными именами онлайн. Всего с момента запуска услуги клиенты провели 431 150 операций с доменами в безбумажном формате.

Новые услуги и возможности

Запущена услуга «‎Нотариальное заверение сайта»‎. Клиент может получить протокол осмотра любой страницы в Сети, с которым можно обратиться в суд для защиты своих прав и интересов. Вся процедура, от заказа до получения протокола, проходит онлайн.

В Личный кабинет REG.RU интегрирован Яндекс.Бизнес — простой и удобный сервис для автоматических рекламных кампаний на площадках Яндекса. Также теперь можно запустить рекламу своего онлайн- или офлайн-бизнеса с Рекламной подпиской от Яндекс.Бизнеса, тем самым расширив инструментарий для развития проекта.

Новые опции REG.Site

В сервисе для создания сайтов REG.Site больше не требуется собственное доменное имя. Каждый клиент может воспользоваться бесплатным временным доменом при создании проекта. В дальнейшем к сайту можно привязать любой адрес. Также пользователям теперь доступен пробный месяц услуги за 1 рубль.

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Расширена База знаний и видеоcправка REG.Site — новые материалы более детально демонстрируют, как работать в сервисе.

ЦОД REG.RU: экскурсии и арт-проект

В 2020 году REG.RU запустил в эксплуатацию свой первый дата-центр на территории особой экономической зоны «Технополис "Москва"». На завершающих этапах отделочных работ в пространстве появился объект современного искусства — граффити-роспись известного художника Ильи Блинова (Slak). Подробнее о проекте можно узнать из видеоролика.

В ноябре 2021 возобновился проект «Экскурсии в дата-центре» для школьников старших классов и студентов. Его цель — профориентация и просвещение в сфере IT и современной интернет-инфраструктуры. У посетителей есть возможность пообщаться с представителями актуальных IT-профессий и увидеть устройство интернет-инфраструктуры: машинный зал, серверные стойки, сетевое оборудование и системы ЦОД.

Сделка и новый вектор развития

В октябре 2021 года компания REG.RU вошла в состав «Ру-Веб.Инвестиций» (75% принадлежит консорциуму инвесторов во главе с инвестиционным фондом Proxima Capital Group, 25% — холдингу РБК). В рамках нового актива REG.RU продолжит развиваться как самостоятельный бренд. Новые условия откроют больше возможностей для качественных изменений и выхода на новый уровень. В перспективе компания будет двигаться в сторону создания концепции единого цифрового окна для бизнеса, чтобы сопровождать проекты на каждом этапе жизненного цикла.

«Свои 15 лет REG.RU встретил в уверенной позиции лидера рынка России в направлении регистрации доменов и хостинг-услуг. Стабильность позволила сосредоточиться в 2021 году на развитии наших услуг, чтобы стать ещё удобнее, ещё понятнее для клиентов и представить более разнообразный сервис. Пожалуй, главным событием года стало наше присоединение к "Ру-Веб.Инвестициям". Впереди нас и клиентов ждёт много нового. Мы будем двигаться в сторону создания единого цифрового окна для бизнеса. И первые шаги мы сделаем уже в новом 2022 году», — говорит Роман Муразанов, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

Итоги года REG.RU 2021 представлены на специальном лендинге.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, «Газпром-медиа холдинг», «Первый бит». Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

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