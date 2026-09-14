Российских разработчиков изгоняют из зарубежных ИТ-хранилищ. Приходится переезжать на отечественные

Российские разработчики ИТ-продуктов фиксируют резкий рост спроса на работу с отечественными хранилищами исходных элементов для сборки приложений. Ранее зарубежные компании ограничили доступ российских пользователей к своим платформам или значительно сократили лимиты. Участники рынка отмечают, что долго оставаться на иностранных решениях нельзя, ведь это несет риски в сфере кибербезопасности, а также создает проблемы с регулярными обновлениями и стабильностью процессов разработки. Рост интереса к отечественным ИТ-продуктам отражает общую тенденцию к ИТ-импортозамещению в сфере разработки программного обеспечения.

Пересмотр разработки и хранения данных

Разработчики программного обеспечения (ПО) переходят с иностранных хранилищ компонентов на российские, пишет «Коммерсант».

В сентябре 2026 г. в России среди разработчиков и интеграторов заметно вырос спрос на отечественные альтернативы зарубежным платформам создания ИТ-продуктов - артефактории, это корпоративное ИТ-хранилище, в котором собраны все компоненты, из которых собирается большинство современных приложений: библиотеки, зависимости, готовые сборки и Docker-образы.

В конце 2025 г. зарубежные репозитории ввели жесткие лимиты для российских пользователей. У одного из игроков эти условия оказались вдвое ниже базовых: до 40 тыс. компонентов в день и 100 тыс. запросов в день. Источник «Коммерсанта» отмечает, что для крупной разработки этого крайне мало: «Организация, где сотни команд собирают код круглосуточно, исчерпывает эту квоту за несколько часов».

Unsplash - Madeline N. Российские разработчики мигрируют на собственные корпоративные ИТ-хранилища из-за урезания лимитов со стороны зарубежных парнеров

С начала 2026 г. число обращений за миграцией с онлайн-платформы Sonatype Nexus Repository (Nexus) выросло кратно ведь без стабильного доступа к таким хранилищам процесс разработки и выпуска ИТ-продуктов серьезно затрудняется. Nexus - это один из самых популярных в мире менеджеров артефактов, а его разработала и развивает американская компания Sonatype.

После урезания лимитов у Nexus в AppSec.Solution фиксируют кратное увеличение обращений за миграцией на отечественный онлайн-платформы. «В первой половине 2026 г. число проектов на платформе увеличилось в 20 раз год к году, если считать число запросов, и спрос среди разработчиков продолжает расти», - говорит руководитель платформы SourceCraft («Яндекс») Дмитрий Иванов.

История ограничений

С 2022 г. многие крупные мировые платформы для ИТ-разработки стали менее доступными для российских пользователей. Docker Hub с мая 2024 г. периодически блокирует доступ с российских IP-адресов, Maven Central в июне 2025 г. ограничил запросы, доступ к PyPI в июне 2026 г. стал массово обрываться. GitHub с 2024 г. ограничивал отдельные аккаунты, а коммерческие лицензии Sonatype Nexus и JFrog Artifactory для России недоступны.

На этом фоне на рынке России начали появляться локальные ИТ-решения. В 2024 г. Сбербанк объявил о запуске GitVerse, в 2025 г. «Яндекс» вывел из пилота SourceCraft, в том же году появилось AppSec.Registry от компании AppSec Solutions.

Как адаптируются компании в России

Небольшие команды и Open Source-энтузиасты в сентябре 2026 г. опираются на отечественные зеркала и прокси-реестры. Крупные компании вынуждены разворачивать внутренние кэш-хранилища (локальный склад зависимостей, куда кэшируются пакеты из внешних источников), внедрять практики карантина и zero-trust, отмечает управляющий директор «СберТеха» Анатолий Шипов.

При работе с иностранными ИТ-платформами регулярно фиксируются сбои при загрузке зависимостей, тайм-ауты, ограничение скорости и периодическая недоступность пакетов и образов, говорит руководитель отдела безопасной разработки Angara Security Виктор Токарев. «Были случаи, когда сборка не завершалась из-за недоступности ИТ-компонента, в результате чего выпуск переносился на сутки», - отмечает он.

«Проблема была исключительно в недоступности внешнего источника ИТ-платформ. Это классический пример скрытой зависимости, которая изначально не была спроектирована как критичная, но де-факто стала таковой, писал CNews. Решение, к которому приходят компании, - переводить управление корпоративным ИТ-хранилищем во внутренний контур», - добавляет директор по технологическому развитию платформы «Сфера» (ИТ-холдинг «T1») Михаил Меринов.

Руководитель Центра компетенций DevOps Bell Integrator Сергей Головаш оценивает влияние ограничений как критичное, но отмечает, что его ИТ-команде удалось избежать тотальной остановки разработки.

Долгосрочные решения

«Ручное кэширование и работа через посредников могут быть временной мерой, но в долгосрочной перспективе более устойчивым решением становится переход на внутренний контролируемую корпоративное ИТ-хранилище», - считает основатель платформы безопасной разработки CodeScoring Алексей Смирнов.

Заместитель генерального директора Test IT Евгений Калашников добавляет, что миграция становится по-настоящему устойчивой только тогда, когда переносятся и исходный код, и все необходимое для воспроизводимой сборки.