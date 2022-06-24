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Dedicated server Выделенный сервер аренда выделенного сервера аренда физических серверов

Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов

Выделенный, или Dedicated-сервер, как правило, используют для масштабных проектов, так как он способен работать с большим трафиком пользователей и доступен для различных настроек — можно устанавливать любое программное обеспечение. Например, он подойдет для крупных интернет-магазинов и даже онлайн-игр.
 

Обзор «Dedicated» на Market.CNews

24.06.2022 REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии

и мы решили внедрить всю серию от А2000 до А6000 в постоянную линейку выделенных серверов. Спрос на выделенные серверы с GPU увеличивается с каждым годом, мы считаем, что новые возможности и пр
23.06.2022 Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии

и мы решили внедрить всю серию от А2000 до А6000 в постоянную линейку выделенных серверов. Спрос на выделенные серверы с GPU увеличивается с каждым годом, мы считаем, что новые возможности и пр
31.01.2022 Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable. Предложение одно из немногих на рынке, где представлена широкая линейка устройств и двухпроцессорная платформа. На сайте REG.RU
12.05.2021 Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1

лностью делегируя вопросы по организации инфраструктуры и сетевой доступности облачному провайдеру; аренда сервера с Raspberry Pi 4B — самый бюджетный вариант выделенного сервера у Selectel (ст
29.04.2021 REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов

е оборудования. Услуга будет полезна всем, кому необходимо поддерживать работу выделенных серверов (Dedicated), но собственных ресурсов для этого недостаточно. На сайте REG.RU при заказе выделе
15.04.2021 Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения

Selectel, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о доступности для заказа выделенных серверов на базе Intel Xeon Scalable третьего поколения — новых серверных процессоров с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), которые корпорация Intel анонсировала 6 апреля 2021
19.11.2020 Softline помогла «Торговой площади» нарастить серверные мощности по модели Dedicated

Softline предоставила компании «Торговая площадь» серверное оборудование в аренду по модели Dedicated. Заказчик смог быстро нарастить производительность ИТ-инфраструктуры без привлечения капитальных затрат. ТД «Торговая площадь» – крупный мясоперерабатывающий завод. С развитием бизнес
08.09.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh

Хостинг-провайдер REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh. С ними профессиональные вычислительные мощности для бизнеса стали ещё доступнее. На сайте REG.RU при заказе

12.08.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии

REG.RU одним из первых на российском рынке открыл клиентам всю линейку процессоров Intel Xeon W для Dedicated-серверов. Это новое решение, которое отличается высокой тактовой частотой, большим

14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

Oracle анонсировала облачное предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Впервые в отрасли клиенты смогут разместить все облачные сервисы Oracle второго поколения, включая Autonom
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer

В ответ на растущий спрос Oracle анонсировала уникальное облачное предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Впервые в отрасли клиенты смогут разместить все облачные сервисы Oracle второго поколения, включая Autonom
09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов

ком сервисе StatOnline.ru. Теперь на сайте можно узнать информацию о количестве обслуживаемых VPS и Dedicated-серверов разных хостинг-провайдеров. Новая уникальная метрика REG.RU позволяет узна
24.12.2019 Как проверить выделенный сервер

Общие сведения о системе Вот вы заказали выделенный сервер и загрузились в операционную систему. Для начала посмотрим в какой операционной системе мы находимся и какое ядро используем. В этом нам поможет команда uname, поддерживающая

02.12.2019 Аренда удаленного сервера. Аренда сервера в Москве, а также в России и в Европе

оиска, например, Германия, Нидерланды, Люксембург или иная. В частности, в Германии цены на серверы Dedicated начинаются от $32. Аренда сервера в США Стоимость аренды выделенного сервера в США

02.12.2019 Специальные VPS серверы

авнении с серверами на HDD, а также более высокий уровень надежности оборудования. Выбрать SSD VPS. Аренда сервера Амазон Компания Amazon является владельцем коммерческого публичного облака Ama
02.12.2019 Аренда игровых серверов

сть работы или недоступность сервиса, долгий пинг, постоянный оверселл ресурсов. Чтобы решить все эти проблемы и обеспечить высокую эффективность игры среди предложений дата-центров существует услуга аренда сервера для игр. Данный сервис поможет легко и быстро создать комфортную и надежную площадку для геймеров. Одним из важных критериев, которые влияют на качество работы онлайн-проекта, яв
02.12.2019 Аренда VPS сервера

н стоят от 45 рублей в месяц и включают 1 CPU, 1 Гб RAM и 5-10 Гб HDD (чаще SATA, но иногда и SSD). Аренда сервера цена При выборе поставщика облачных услуг клиентам приходится анализировать бо
28.11.2019 Серверы VPS и Dedicated для игр: обзор рынка, тенденции, конфигурации

ший дисплей, удобный пульт управления и хороший канал связи. Виртуальные и физические серверы VPS и Dedicated Virtual Private Server, виртуальный выделенный сервер, или Dedicated, физиче
27.11.2019 Выделенные серверы Minecraft: преимущества и рекомендации

итектура для игры Minecraft Minecraft может работать как на виртуальных (VPS), так и на выделенных (Dedicated) серверах. Стоимость вторых выше, но они имеют более мощные конфигурации, и на их р
25.11.2019 Выделенный сервер для Forex: преимущества и рекомендации

задачи. Применение специализированного виртуального сервера для форекса решает эти задачи. VPS или Dedicated сервер Forex — это виртуальный или физический сервер, установленный в дата-центре п
21.11.2019 Выделенные серверы для CS GO: преимущества и рекомендации

В качестве серверов CS GO подойдут как виртуальные, так и физические выделенные серверы, VPS и Dedicated соответственно. Важными характеристиками такого оборудования являются: Качественная
01.11.2019 Аренда виртуального сервера под 1С

Аренда сервера 1С в облаке или выделенный сервер Физический выделенный сервер (Dedicated) представляет собой отдельное независимое оборудование с определенными характеристи
25.10.2019 Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф

Что такое выделенные серверы Dedicated? Dedicated (с англ. «выделенный») — это понятие, связанное с предоставлением
21.10.2019 Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф

Что такое выделенные серверы Dedicated? Dedicated (с англ. «выделенный») — это понятие, связанное с предоставлением
08.10.2019 Скидки в Renter на dedicated-серверы до 15% при оплате услуг на несколько месяцев

н месяц, то теперь это можно делать единовременно на 3, 6 месяцев или на год. Кроме того, оплачивая выделенный сервер сразу на несколько месяцев, пользователь автоматически получает скидку. Раз
16.09.2019 Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса

с 2017 г. Эксперты Softline, выявив потребности заказчика, рекомендовали ему востребованную услугу Dedicated. В рамках услуги Softline Dedicated используются стоечные серверы Dell EMC P
09.09.2019 «Кортеос» нарастила аппаратные мощности с помощью cloud-сервисов Softline

«Кортеос» благодаря использованию облачной услуги Softline Dedicated получила возможность гибко масштабировать ресурсы, нивелировала риски, связанные с отказом и простоем оборудования, перевела капитальные затраты в операционные, высвободив дополнитель
24.08.2017 Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков

внедрение контейнерных технологий в корпоративном секторе. В частности, компании планируют реализовать поддержку контейнеров Windows Server на платформе Red Hat OpenShift, поддержку Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure, а также поддержку SQL Server на платформах Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. Это значительно упростит работу с контейнерами и поможет ускорит
29.06.2016 «Миран» разработал систему резервирования сети для пользователей выделенных серверов

Специалисты компании «Миран» разработали техническое решение, которое позволит пользователям выделенных серверов размещать в дата-центре также и резервное оборудование. Для использования одинаковых IP-адресов на серверах, размещённых в двух независимых ЦОДах «Миран», настраивается дина
16.12.2015 Red Hat запустила облачный сервис OpenShift Dedicated

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, запустила новый облачный сервис OpenShift Dedicated, предназначенный для корпоративных заказчиков и разработчиков. Как сообщили CNews в Red Hat, сервис включает в себя контейнеры Docker и технологии оркестрации Kubernetes из состава не
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет

бственного оборудования клиента (colocation). Во-вторых, это аренда выделенных физических серверов (dedicated server) и хостинг сайтов, когда заказчик отказывается от приобретения собственных м
21.03.2012 AMD выпустила новую платформу для поставщиков услуг хостинга выделенных серверов

Компания AMD объявила о выпуске нового семейства процессоров AMD Opteron 3200. По словам производителей, оно открывает новые возможности для поставщиков услуг хостинга выделенных серверов, которым требуется надежность корпоративного класса. По информации AMD, новые процессоры обеспечивают: экономию благодаря выигрышу в отношении производительности к цене, дос
25.01.2011 Компания Grundfos приступила к выпуску шкафов управления насосными станциями Dedicated Controls

Компания Grundfos приступила к выпуску шкафов управления Dedicated Controls. Данные системы предназначены для управления насосными станциями, обеспечивают защиту насосов и электродвигателей. Система управления Dedicated Controls позволяет доби
17.12.2010 RadiusHost снизил цены на хостинг в 2 раза

два раза на целый ряд услуг: на хостинг, на виртуальные серверы (VDS / VPS), на выделенные серверы (Dedicated) и на размещение серверов (Colocation). В связи с введением в эксплуатацию новых се
30.07.2010 «Сибирьтелеком» запускает новую услугу дата-центра Dedicated Server

1 августа 2010 г. телекоммуникационный оператор «Сибирьтелеком» приступает к предоставлению услуги Dedicated Server на базе единого дата-центра компании на всей территории Сибири. В сентябре п
10.11.2008 ISG запустил новую услугу в московском дата-центре SafeData

х SafeData появилась возможность использовать новую услугу «Виртуальный Выделенный Сервер» (Virtual dedicated server, VDS), построенную на идеологии разделения ресурсов одного сервера между нес
26.04.2007 Рекламная отрасль чаще пользуется выделенными серверами

а выделенных серверов. Согласно полученным данным, наиболее активные пользователи услуги colocation/dedicated — отрасли, напрямую связанные с рекламной деятельностью (19% рынка) и продажей
31.10.2005 Выделенный сервер: схватка предложений

ичего удивительного. Серверная - это святая святых хостинг-провайдера, и никакие ЧП в ней не нужны. Выделенный сервер фактически представляет собой отдельный компьютер, обеспечивающий работу од
20.10.2005 Виртуальный выделенный сервер или 2 в 1

услугу были достаточно высоки. Сегодня же ситуация на рынке меняется, так что содержать виртуальный выделенный сервер вполне по карману не только крупным компаниям. Сравнение технологий Если ви
15.08.2003 Сервис-центр "Формулы Безопасности" стал авторизованным партнером Dedicated Micros

Российский поставщик систем безопасности "Формула Безопасности" объявил о том, что его сервисный центр прошел авторизацию по программе Approved Service Centre компании Dedicated Micros, одного из мировых лидеров рынка оборудования для систем безопасности, и получил сертификат авторизованного партнера. Начиная с сегодняшнего дня сервис-центр компании "Формула


Публикаций - 341, упоминаний - 431

Dedicated server замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Selectel - Селектел 290 71
Microsoft Corporation 23964 30
Intel Corporation 11848 29
7532 29
Broadcom - VMware 2244 27
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 249 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3187 18
Oracle Corporation 6475 17
Yandex - Яндекс 6337 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 749 13
Google LLC 11315 13
Amazon Inc - Amazon.com 2872 12
Softline - Софтлайн 2322 12
IBM - International Business Machines Corp 9316 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10594 11
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 27 11
G-Core Labs 73 10
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 10
HP Inc. 5609 10
Dell EMC 4966 10
Cisco Systems 4987 10
Rusonyx - Русоникс 47 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 68 9
X Corp - Twitter 2782 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 181 8
Крок - Croc 1764 8
1С-Битрикс - Bitrix 531 8
SAP SE 5071 7
AMD - Advanced Micro Devices 3975 7
Red Hat 1269 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1402 7
DataPro - ДатаПро 82 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 6
Ростатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 21 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4459 6
Meta Platforms - Facebook 4363 6
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 411 6
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 137 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 278 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10474 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6390 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 918 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Ру-Веб. Инвестиции 15 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 388 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 202 4
ВсеИнструменты.ру 250 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 485 4
Россети Ленэнерго 1698 4
Открытие ФК - Банк Открытие 523 4
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 88 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 352 3
РОСНО СК - Страховая компания 196 3
НСПК - Национальная система платежных карт 700 3
Honda Motor Company 230 3
Ингосстрах СПАО 383 2
Лента - Сеть розничной торговли 1870 2
ПИК Проект 3 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 173 2
ПСБ - Промсвязьбанк 781 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 70 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 79 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 389 2
Фаберлик - Faberlic 89 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 996 2
LinkedIn 608 2
Наукоград - технопарк 115 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
РесурсТранс 16 1
DB Schenker - Шенкер АО 17 1
Ак Барс Банк 256 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1044 1
ГПБ - Газпромбанк 1005 1
Coursera 48 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 459 1
МКБ - Московский кредитный банк 513 1
Связной ГК 1356 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 723 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3293 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10200 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 4
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 354 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2525 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5032 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4122 3
Федеральное казначейство России 1637 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2697 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2208 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2622 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 36 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 361 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 145 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 161 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 167 1
Судебная власть - Judicial power 2196 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 1
Союзное государство России и Белоруссии 50 1
Роскачество - Российская система качества 32 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 915 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 386 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 105 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 290 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 576 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1743 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1281 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 233 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1729 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 3
TIA - Telecommunications Industry Association 88 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
Единая Россия - Политическая партия 282 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 1
Демократическая политическая партия США 109 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27288 211
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57679 200
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18827 165
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10133 155
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14366 121
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14009 118
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1046 106
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2727 104
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2713 95
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5169 74
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 385 63
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19784 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23305 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23221 59
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 934 54
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8614 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43212 50
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22472 48
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2338 46
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8725 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10020 46
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5325 42
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4391 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11177 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27686 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8907 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19613 37
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2695 35
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 960 33
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1389 32
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11531 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14929 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3715 30
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2158 28
Масштабируемость - Scalability 2864 28
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11638 27
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12090 27
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1719 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6332 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6485 25
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 318 46
Microsoft Windows 14917 32
Linux OS 8938 29
Depositphotos - фотобанк 423 26
Apple iPhone 6 4862 19
Microsoft Windows 2000 8661 16
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 541 13
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 946 12
Microsoft SQL Server 1518 12
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1299 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1469 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3721 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 762 9
Apple iOS 7249 8
Containerum Managed Kubernetes 38 8
Microsoft Azure 1356 8
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 202 8
Google Android 13259 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1164 7
Selectel Cloud 20 7
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 276 7
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 257 7
Microsoft Exchange 1367 7
Selectel ЦОД 15 6
Linux - Debian GNU 396 6
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 276 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 529 6
Microsoft Office 365 892 5
Ростатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 5
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 471 5
Intel x86 - архитектура процессора 1715 5
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 57 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 525 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 376 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 145 4
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 28 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 585 4
Microsoft Office 3567 4
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 231 4
Ансимов Константин 22 12
Любимов Олег 34 12
Королюк Алексей 86 8
Хомутский Юрий 78 5
Левиев Лев 20 4
Дергилёв Никита 44 4
Спиридонов Дмитрий 27 3
Слизень Виталий 242 3
Тугов Александр 11 3
Пимков Сергей 7 3
Самошкин Дмитрий 20 3
Постоюк Сергей 3 3
Нефедов Владислав 13 3
Платонов Антон 9 3
Чунаев Антон 5 2
Белоусов Сергей 236 2
Семенихин Максим 9 2
Dor Dorit - Дор Дорит 25 2
Андронов Андрей 10 2
Федотов Александр 8 2
Венедиктов Роман 5 2
Дружинин Сергей 2 2
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 2
Самойленко Максим 65 2
Худяков Александр 6 2
Стеценко Вадим 11 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Мирилашвили Вячеслав 14 2
Tomoshiro Takemoto - Томосиро Такемото 3 2
Зинкевич Сергей 44 2
Вайнер Всеволод 26 2
Давлетханов Марат 12 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Гайлитис Андрис 17 2
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 2
Аксенов Андрей 29 2
Путин Владимир 2900 2
Пальников Павел 2 1
Бородин Геннадий 4 1
Кушнир Леонид 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 130769 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40134 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50740 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15897 30
Европа 21281 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13802 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13617 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15836 11
Нидерланды - Амстердам 597 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2138 10
Россия - СФО - Новосибирск 3895 10
Казахстан - Республика 5197 10
Беларусь - Белоруссия 4952 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3545 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6713 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13082 7
Германия - Федеративная Республика 12342 6
Узбекистан - Республика 1560 6
Земля - планета Солнечной системы 10077 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 432 6
Индия - Bharat 5217 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2695 5
Россия - Сибирь 2188 5
Япония 13078 5
Люксембург Великое Герцогство 418 5
Франция - Французская Республика 7664 4
Нидерланды 3382 4
Сингапур - Республика 1808 4
Европа Восточная 3018 4
Великобритания - Лондон 2364 3
Африка - Африканский регион 3355 3
Бразилия - Федеративная Республика 2275 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1341 3
Германия - Бавария - Мюнхен 466 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1369 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1367 3
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Европа Западная 1418 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11818 48
Аренда 2209 47
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6045 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4962 40
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11998 35
Регистратор 1400 23
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2085 21
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