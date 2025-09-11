Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов

Новый сервис от Astra Cloud: аренда выделенных серверов на процессорах Baikal-S Облачный провайдер «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») и российский производитель микроэлектроники «Байкал Электроникс» объявляют о запуске сервиса аренды выделенных серверов на базе процессора Baikal-S. Предложение ориентировано на предприятия КИИ, госорганизации и других корпоративных заказчиков, которым важно отладить и адаптировать свой софт

Бизнес бежит из облаков. Виноват бум ИИ, из-за которого растут цены тавляемых им услуг – облачный хостинг, VPS-хостинг (виртуальный частный сервер), аренда выделенных (dedicated) серверов. Последняя предлагается по цене от $44 в месяц за физическую Linux-машину

Тренд на bare metal: ITGlobal.com предлагает аренду выделенных серверов с GPU для ресурсоемких задач едь, используются для стабильных, долгосрочных задач с предсказуемой нагрузкой, где важны производительность, полный контроль над инфраструктурой и соответствие требованиям безопасности. Арендованные выделенные серверы с GPU от ITGlobal.com могут быть интегрированы в облачную инфраструктуру клиента, обеспечивая бесшовную работу различных сред внутри единого вычислительного контура. «Запуск

Yandex Cloud вышла на рынок выделенных серверов рам повлиял спрос на инфраструктуру для развития ИИ-систем. Чаще всего технологии BareMetal применяют для хранения и обработки данных – об этом сказали 70% респондентов в исследовании. 66% используют выделенные серверы для собственных виртуализаций, например, Openstack или VMware, а также для хостинга бизнес-приложений и задач бэкофиса – об этом сказали 47% и 44% соответственно. Для всех сц

Как обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры с помощью сервиса Dedicated бора был сделан выбор в пользу ГК Softline и ее московского дата-центра. В качестве решения команда Softline предоставила заказчику серверное оборудование собственного производства в аренду по модели Dedicated, выделенную стойку в дата-центре TIER III, современное сетевое оборудование, техническую поддержку экспертов в формате 24/7 и проактивный мониторинг оборудования. Это позволило ООО «Н

Yandex Cloud начнет предоставлять услуги по аренде выделенных серверов ое начнется до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Yandex BareMetal можно использовать вместе с облачной инфраструктурой Yandex Cloud для разных сценариев, где необходимы выделенные серверы. В сервисе доступна интеграция с инструментами облачной платформы для подключения резервного копирования, миграции данных. Компании-клиенты смогут выбирать в Yandex BareMetal

Selectel признан лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации %. Selectel признали абсолютным лидером в сегменте аренды выделенных серверов с долей 56% в 2023 г. Выделенные серверы (bare metal) являются третьим по размеру сегментом IaaS и отличаются высок

Роман Зацепин, Softline Мультиоблако: Мы нашли золотую середину между облачными и локальными инфраструктурами Market.CNews: Что такое Dedicated Infrastructure и чем она отличается от других типов ИТ-инфраструктуры? Роман Зацепи

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами tes с группой нод на выделенных серверах используется глобальный роутер (L3VPN), который объединяет выделенные серверы и облачную инфраструктуру в единую сеть. Managed Kubernetes на выделенных

REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии и мы решили внедрить всю серию от А2000 до А6000 в постоянную линейку выделенных серверов. Спрос на выделенные серверы с GPU увеличивается с каждым годом, мы считаем, что новые возможности и пр

Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии и мы решили внедрить всю серию от А2000 до А6000 в постоянную линейку выделенных серверов. Спрос на выделенные серверы с GPU увеличивается с каждым годом, мы считаем, что новые возможности и пр

Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable. Предложение одно из немногих на рынке, где представлена широкая линейка устройств и двухпроцессорная платформа. На сайте REG.RU

Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1 лностью делегируя вопросы по организации инфраструктуры и сетевой доступности облачному провайдеру; аренда сервера с Raspberry Pi 4B — самый бюджетный вариант выделенного сервера у Selectel (ст

REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов е оборудования. Услуга будет полезна всем, кому необходимо поддерживать работу выделенных серверов (Dedicated), но собственных ресурсов для этого недостаточно. На сайте REG.RU при заказе выделе

Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения Selectel, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о доступности для заказа выделенных серверов на базе Intel Xeon Scalable третьего поколения — новых серверных процессоров с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), которые корпорация Intel анонсировала 6 апреля 2021

Softline помогла «Торговой площади» нарастить серверные мощности по модели Dedicated Softline предоставила компании «Торговая площадь» серверное оборудование в аренду по модели Dedicated. Заказчик смог быстро нарастить производительность ИТ-инфраструктуры без привлечения капитальных затрат. ТД «Торговая площадь» – крупный мясоперерабатывающий завод. С развитием бизнес

Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh Хостинг-провайдер REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh. С ними профессиональные вычислительные мощности для бизнеса стали ещё доступнее. На сайте REG.RU при заказе

Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии REG.RU одним из первых на российском рынке открыл клиентам всю линейку процессоров Intel Xeon W для Dedicated-серверов. Это новое решение, которое отличается высокой тактовой частотой, большим

Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer Oracle анонсировала облачное предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Впервые в отрасли клиенты смогут разместить все облачные сервисы Oracle второго поколения, включая Autonom

Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer В ответ на растущий спрос Oracle анонсировала уникальное облачное предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Впервые в отрасли клиенты смогут разместить все облачные сервисы Oracle второго поколения, включая Autonom

Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов ком сервисе StatOnline.ru. Теперь на сайте можно узнать информацию о количестве обслуживаемых VPS и Dedicated-серверов разных хостинг-провайдеров. Новая уникальная метрика REG.RU позволяет узна

Как проверить выделенный сервер Общие сведения о системе Вот вы заказали выделенный сервер и загрузились в операционную систему. Для начала посмотрим в какой операционной системе мы находимся и какое ядро используем. В этом нам поможет команда uname, поддерживающая

Аренда удаленного сервера. Аренда сервера в Москве, а также в России и в Европе оиска, например, Германия, Нидерланды, Люксембург или иная. В частности, в Германии цены на серверы Dedicated начинаются от $32. Аренда сервера в США Стоимость аренды выделенного сервера в США

Специальные VPS серверы авнении с серверами на HDD, а также более высокий уровень надежности оборудования. Выбрать SSD VPS. Аренда сервера Амазон Компания Amazon является владельцем коммерческого публичного облака Ama

Аренда игровых серверов сть работы или недоступность сервиса, долгий пинг, постоянный оверселл ресурсов. Чтобы решить все эти проблемы и обеспечить высокую эффективность игры среди предложений дата-центров существует услуга аренда сервера для игр. Данный сервис поможет легко и быстро создать комфортную и надежную площадку для геймеров. Одним из важных критериев, которые влияют на качество работы онлайн-проекта, яв

Аренда VPS сервера н стоят от 45 рублей в месяц и включают 1 CPU, 1 Гб RAM и 5-10 Гб HDD (чаще SATA, но иногда и SSD). Аренда сервера цена При выборе поставщика облачных услуг клиентам приходится анализировать бо

Серверы VPS и Dedicated для игр: обзор рынка, тенденции, конфигурации ший дисплей, удобный пульт управления и хороший канал связи. Виртуальные и физические серверы VPS и Dedicated Virtual Private Server, виртуальный выделенный сервер, или Dedicated, физиче

Выделенные серверы Minecraft: преимущества и рекомендации итектура для игры Minecraft Minecraft может работать как на виртуальных (VPS), так и на выделенных (Dedicated) серверах. Стоимость вторых выше, но они имеют более мощные конфигурации, и на их р

Выделенный сервер для Forex: преимущества и рекомендации задачи. Применение специализированного виртуального сервера для форекса решает эти задачи. VPS или Dedicated сервер Forex — это виртуальный или физический сервер, установленный в дата-центре п

Выделенные серверы для CS GO: преимущества и рекомендации В качестве серверов CS GO подойдут как виртуальные, так и физические выделенные серверы, VPS и Dedicated соответственно. Важными характеристиками такого оборудования являются: Качественная

Аренда виртуального сервера под 1С Аренда сервера 1С в облаке или выделенный сервер Физический выделенный сервер (Dedicated) представляет собой отдельное независимое оборудование с определенными характеристи

Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф Что такое выделенные серверы Dedicated? Dedicated (с англ. «выделенный») — это понятие, связанное с предоставлением

Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф Что такое выделенные серверы Dedicated? Dedicated (с англ. «выделенный») — это понятие, связанное с предоставлением

Скидки в Renter на dedicated-серверы до 15% при оплате услуг на несколько месяцев н месяц, то теперь это можно делать единовременно на 3, 6 месяцев или на год. Кроме того, оплачивая выделенный сервер сразу на несколько месяцев, пользователь автоматически получает скидку. Раз

Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса с 2017 г. Эксперты Softline, выявив потребности заказчика, рекомендовали ему востребованную услугу Dedicated. В рамках услуги Softline Dedicated используются стоечные серверы Dell EMC P

«Кортеос» нарастила аппаратные мощности с помощью cloud-сервисов Softline «Кортеос» благодаря использованию облачной услуги Softline Dedicated получила возможность гибко масштабировать ресурсы, нивелировала риски, связанные с отказом и простоем оборудования, перевела капитальные затраты в операционные, высвободив дополнитель

Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков внедрение контейнерных технологий в корпоративном секторе. В частности, компании планируют реализовать поддержку контейнеров Windows Server на платформе Red Hat OpenShift, поддержку Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure, а также поддержку SQL Server на платформах Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. Это значительно упростит работу с контейнерами и поможет ускорит

«Миран» разработал систему резервирования сети для пользователей выделенных серверов Специалисты компании «Миран» разработали техническое решение, которое позволит пользователям выделенных серверов размещать в дата-центре также и резервное оборудование. Для использования одинаковых IP-адресов на серверах, размещённых в двух независимых ЦОДах «Миран», настраивается дина

Red Hat запустила облачный сервис OpenShift Dedicated Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, запустила новый облачный сервис OpenShift Dedicated, предназначенный для корпоративных заказчиков и разработчиков. Как сообщили CNews в Red Hat, сервис включает в себя контейнеры Docker и технологии оркестрации Kubernetes из состава не