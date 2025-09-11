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Dedicated server Выделенный сервер аренда выделенного сервера аренда физических серверов

Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов

Выделенный, или Dedicated-сервер, как правило, используют для масштабных проектов, так как он способен работать с большим трафиком пользователей и доступен для различных настроек — можно устанавливать любое программное обеспечение. Например, он подойдет для крупных интернет-магазинов и даже онлайн-игр.

Обзор «Dedicated» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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11.09.2025 Новый сервис от Astra Cloud: аренда выделенных серверов на процессорах Baikal-S

Облачный провайдер «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») и российский производитель микроэлектроники «Байкал Электроникс» объявляют о запуске сервиса аренды выделенных серверов на базе процессора Baikal-S. Предложение ориентировано на предприятия КИИ, госорганизации и других корпоративных заказчиков, которым важно отладить и адаптировать свой софт

23.07.2025 Бизнес бежит из облаков. Виноват бум ИИ, из-за которого растут цены

тавляемых им услуг – облачный хостинг, VPS-хостинг (виртуальный частный сервер), аренда выделенных (dedicated) серверов. Последняя предлагается по цене от $44 в месяц за физическую Linux-машину
26.05.2025 Тренд на bare metal: ITGlobal.com предлагает аренду выделенных серверов с GPU для ресурсоемких задач

едь, используются для стабильных, долгосрочных задач с предсказуемой нагрузкой, где важны производительность, полный контроль над инфраструктурой и соответствие требованиям безопасности. Арендованные выделенные серверы с GPU от ITGlobal.com могут быть интегрированы в облачную инфраструктуру клиента, обеспечивая бесшовную работу различных сред внутри единого вычислительного контура. «Запуск

08.04.2025 Yandex Cloud вышла на рынок выделенных серверов

рам повлиял спрос на инфраструктуру для развития ИИ-систем. Чаще всего технологии BareMetal применяют для хранения и обработки данных – об этом сказали 70% респондентов в исследовании. 66% используют выделенные серверы для собственных виртуализаций, например, Openstack или VMware, а также для хостинга бизнес-приложений и задач бэкофиса – об этом сказали 47% и 44% соответственно. Для всех сц
30.10.2024 Как обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры с помощью сервиса Dedicated

бора был сделан выбор в пользу ГК Softline и ее московского дата-центра. В качестве решения команда Softline предоставила заказчику серверное оборудование собственного производства в аренду по модели Dedicated, выделенную стойку в дата-центре TIER III, современное сетевое оборудование, техническую поддержку экспертов в формате 24/7 и проактивный мониторинг оборудования. Это позволило ООО «Н
25.09.2024 Yandex Cloud начнет предоставлять услуги по аренде выделенных серверов

ое начнется до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Yandex BareMetal можно использовать вместе с облачной инфраструктурой Yandex Cloud для разных сценариев, где необходимы выделенные серверы. В сервисе доступна интеграция с инструментами облачной платформы для подключения резервного копирования, миграции данных. Компании-клиенты смогут выбирать в Yandex BareMetal
15.08.2024 Selectel признан лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации

%. Selectel признали абсолютным лидером в сегменте аренды выделенных серверов с долей 56% в 2023 г. Выделенные серверы (bare metal) являются третьим по размеру сегментом IaaS и отличаются высок
28.06.2024 Роман Зацепин, Softline Мультиоблако: Мы нашли золотую середину между облачными и локальными инфраструктурами

Market.CNews: Что такое Dedicated Infrastructure и чем она отличается от других типов ИТ-инфраструктуры? Роман Зацепи
27.12.2023 Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

tes с группой нод на выделенных серверах используется глобальный роутер (L3VPN), который объединяет выделенные серверы и облачную инфраструктуру в единую сеть. Managed Kubernetes на выделенных

24.06.2022 REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии

и мы решили внедрить всю серию от А2000 до А6000 в постоянную линейку выделенных серверов. Спрос на выделенные серверы с GPU увеличивается с каждым годом, мы считаем, что новые возможности и пр
23.06.2022 Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии

и мы решили внедрить всю серию от А2000 до А6000 в постоянную линейку выделенных серверов. Спрос на выделенные серверы с GPU увеличивается с каждым годом, мы считаем, что новые возможности и пр
31.01.2022 Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable. Предложение одно из немногих на рынке, где представлена широкая линейка устройств и двухпроцессорная платформа. На сайте REG.RU
12.05.2021 Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1

лностью делегируя вопросы по организации инфраструктуры и сетевой доступности облачному провайдеру; аренда сервера с Raspberry Pi 4B — самый бюджетный вариант выделенного сервера у Selectel (ст
29.04.2021 REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов

е оборудования. Услуга будет полезна всем, кому необходимо поддерживать работу выделенных серверов (Dedicated), но собственных ресурсов для этого недостаточно. На сайте REG.RU при заказе выделе
15.04.2021 Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения

Selectel, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о доступности для заказа выделенных серверов на базе Intel Xeon Scalable третьего поколения — новых серверных процессоров с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), которые корпорация Intel анонсировала 6 апреля 2021
19.11.2020 Softline помогла «Торговой площади» нарастить серверные мощности по модели Dedicated

Softline предоставила компании «Торговая площадь» серверное оборудование в аренду по модели Dedicated. Заказчик смог быстро нарастить производительность ИТ-инфраструктуры без привлечения капитальных затрат. ТД «Торговая площадь» – крупный мясоперерабатывающий завод. С развитием бизнес
08.09.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh

Хостинг-провайдер REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh. С ними профессиональные вычислительные мощности для бизнеса стали ещё доступнее. На сайте REG.RU при заказе

12.08.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии

REG.RU одним из первых на российском рынке открыл клиентам всю линейку процессоров Intel Xeon W для Dedicated-серверов. Это новое решение, которое отличается высокой тактовой частотой, большим

14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

Oracle анонсировала облачное предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Впервые в отрасли клиенты смогут разместить все облачные сервисы Oracle второго поколения, включая Autonom
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer

В ответ на растущий спрос Oracle анонсировала уникальное облачное предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Впервые в отрасли клиенты смогут разместить все облачные сервисы Oracle второго поколения, включая Autonom
09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов

ком сервисе StatOnline.ru. Теперь на сайте можно узнать информацию о количестве обслуживаемых VPS и Dedicated-серверов разных хостинг-провайдеров. Новая уникальная метрика REG.RU позволяет узна
24.12.2019 Как проверить выделенный сервер

Общие сведения о системе Вот вы заказали выделенный сервер и загрузились в операционную систему. Для начала посмотрим в какой операционной системе мы находимся и какое ядро используем. В этом нам поможет команда uname, поддерживающая

02.12.2019 Аренда удаленного сервера. Аренда сервера в Москве, а также в России и в Европе

оиска, например, Германия, Нидерланды, Люксембург или иная. В частности, в Германии цены на серверы Dedicated начинаются от $32. Аренда сервера в США Стоимость аренды выделенного сервера в США

02.12.2019 Специальные VPS серверы

авнении с серверами на HDD, а также более высокий уровень надежности оборудования. Выбрать SSD VPS. Аренда сервера Амазон Компания Amazon является владельцем коммерческого публичного облака Ama
02.12.2019 Аренда игровых серверов

сть работы или недоступность сервиса, долгий пинг, постоянный оверселл ресурсов. Чтобы решить все эти проблемы и обеспечить высокую эффективность игры среди предложений дата-центров существует услуга аренда сервера для игр. Данный сервис поможет легко и быстро создать комфортную и надежную площадку для геймеров. Одним из важных критериев, которые влияют на качество работы онлайн-проекта, яв
02.12.2019 Аренда VPS сервера

н стоят от 45 рублей в месяц и включают 1 CPU, 1 Гб RAM и 5-10 Гб HDD (чаще SATA, но иногда и SSD). Аренда сервера цена При выборе поставщика облачных услуг клиентам приходится анализировать бо
28.11.2019 Серверы VPS и Dedicated для игр: обзор рынка, тенденции, конфигурации

ший дисплей, удобный пульт управления и хороший канал связи. Виртуальные и физические серверы VPS и Dedicated Virtual Private Server, виртуальный выделенный сервер, или Dedicated, физиче
27.11.2019 Выделенные серверы Minecraft: преимущества и рекомендации

итектура для игры Minecraft Minecraft может работать как на виртуальных (VPS), так и на выделенных (Dedicated) серверах. Стоимость вторых выше, но они имеют более мощные конфигурации, и на их р
25.11.2019 Выделенный сервер для Forex: преимущества и рекомендации

задачи. Применение специализированного виртуального сервера для форекса решает эти задачи. VPS или Dedicated сервер Forex — это виртуальный или физический сервер, установленный в дата-центре п
21.11.2019 Выделенные серверы для CS GO: преимущества и рекомендации

В качестве серверов CS GO подойдут как виртуальные, так и физические выделенные серверы, VPS и Dedicated соответственно. Важными характеристиками такого оборудования являются: Качественная
01.11.2019 Аренда виртуального сервера под 1С

Аренда сервера 1С в облаке или выделенный сервер Физический выделенный сервер (Dedicated) представляет собой отдельное независимое оборудование с определенными характеристи
25.10.2019 Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф

Что такое выделенные серверы Dedicated? Dedicated (с англ. «выделенный») — это понятие, связанное с предоставлением
21.10.2019 Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф

Что такое выделенные серверы Dedicated? Dedicated (с англ. «выделенный») — это понятие, связанное с предоставлением
08.10.2019 Скидки в Renter на dedicated-серверы до 15% при оплате услуг на несколько месяцев

н месяц, то теперь это можно делать единовременно на 3, 6 месяцев или на год. Кроме того, оплачивая выделенный сервер сразу на несколько месяцев, пользователь автоматически получает скидку. Раз
16.09.2019 Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса

с 2017 г. Эксперты Softline, выявив потребности заказчика, рекомендовали ему востребованную услугу Dedicated. В рамках услуги Softline Dedicated используются стоечные серверы Dell EMC P
09.09.2019 «Кортеос» нарастила аппаратные мощности с помощью cloud-сервисов Softline

«Кортеос» благодаря использованию облачной услуги Softline Dedicated получила возможность гибко масштабировать ресурсы, нивелировала риски, связанные с отказом и простоем оборудования, перевела капитальные затраты в операционные, высвободив дополнитель
24.08.2017 Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков

внедрение контейнерных технологий в корпоративном секторе. В частности, компании планируют реализовать поддержку контейнеров Windows Server на платформе Red Hat OpenShift, поддержку Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure, а также поддержку SQL Server на платформах Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. Это значительно упростит работу с контейнерами и поможет ускорит
29.06.2016 «Миран» разработал систему резервирования сети для пользователей выделенных серверов

Специалисты компании «Миран» разработали техническое решение, которое позволит пользователям выделенных серверов размещать в дата-центре также и резервное оборудование. Для использования одинаковых IP-адресов на серверах, размещённых в двух независимых ЦОДах «Миран», настраивается дина
16.12.2015 Red Hat запустила облачный сервис OpenShift Dedicated

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, запустила новый облачный сервис OpenShift Dedicated, предназначенный для корпоративных заказчиков и разработчиков. Как сообщили CNews в Red Hat, сервис включает в себя контейнеры Docker и технологии оркестрации Kubernetes из состава не
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет

бственного оборудования клиента (colocation). Во-вторых, это аренда выделенных физических серверов (dedicated server) и хостинг сайтов, когда заказчик отказывается от приобретения собственных м

Публикаций - 465, упоминаний - 576

Dedicated server и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 544 100
9594 45
Intel Corporation 12811 36
Microsoft Corporation 25775 34
Broadcom - VMware 2610 32
Softline - Софтлайн 3743 28
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 26
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 22
Nvidia Corp 4002 21
Oracle Corporation 7074 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Yandex - Яндекс 9216 19
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 17
Google LLC 12688 15
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 15
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Ростелеком 10948 13
G-Core Labs 74 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 10
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 10
Dell EMC 5180 10
Cisco Systems 5372 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
HP Inc. 5883 10
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 9
SAP SE 5601 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
1С-Битрикс - Bitrix 675 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 8
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 8
X Corp - Twitter 2938 8
Red Hat 1378 7
DataPro - ДатаПро 99 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
Россети Ленэнерго 1699 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Ру-Веб. Инвестиции 15 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Honda Motor Company - HND 240 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Ингосстрах СПАО 478 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Tesla Motors 461 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
Volvo Cars 262 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
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DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Демократическая политическая партия США 122 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 313
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 259
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 221
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 220
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 191
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 177
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 145
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 138
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 122
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 106
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 99
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 87
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Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 285
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Нидерланды 3746 7
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Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 6
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Сингапур - Республика 1953 5
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