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Dedicated server Выделенный сервер аренда выделенного сервера аренда физических серверов
Выделенный, или Dedicated-сервер, как правило, используют для масштабных проектов, так как он способен работать с большим трафиком пользователей и доступен для различных настроек — можно устанавливать любое программное обеспечение. Например, он подойдет для крупных интернет-магазинов и даже онлайн-игр.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|11.09.2025
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Новый сервис от Astra Cloud: аренда выделенных серверов на процессорах Baikal-S
Облачный провайдер «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») и российский производитель микроэлектроники «Байкал Электроникс» объявляют о запуске сервиса аренды выделенных серверов на базе процессора Baikal-S. Предложение ориентировано на предприятия КИИ, госорганизации и других корпоративных заказчиков, которым важно отладить и адаптировать свой софт
|23.07.2025
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Бизнес бежит из облаков. Виноват бум ИИ, из-за которого растут цены
тавляемых им услуг – облачный хостинг, VPS-хостинг (виртуальный частный сервер), аренда выделенных (dedicated) серверов. Последняя предлагается по цене от $44 в месяц за физическую Linux-машину
|26.05.2025
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Тренд на bare metal: ITGlobal.com предлагает аренду выделенных серверов с GPU для ресурсоемких задач
едь, используются для стабильных, долгосрочных задач с предсказуемой нагрузкой, где важны производительность, полный контроль над инфраструктурой и соответствие требованиям безопасности. Арендованные выделенные серверы с GPU от ITGlobal.com могут быть интегрированы в облачную инфраструктуру клиента, обеспечивая бесшовную работу различных сред внутри единого вычислительного контура. «Запуск
|08.04.2025
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Yandex Cloud вышла на рынок выделенных серверов
рам повлиял спрос на инфраструктуру для развития ИИ-систем. Чаще всего технологии BareMetal применяют для хранения и обработки данных – об этом сказали 70% респондентов в исследовании. 66% используют выделенные серверы для собственных виртуализаций, например, Openstack или VMware, а также для хостинга бизнес-приложений и задач бэкофиса – об этом сказали 47% и 44% соответственно. Для всех сц
|30.10.2024
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Как обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры с помощью сервиса Dedicated
бора был сделан выбор в пользу ГК Softline и ее московского дата-центра. В качестве решения команда Softline предоставила заказчику серверное оборудование собственного производства в аренду по модели Dedicated, выделенную стойку в дата-центре TIER III, современное сетевое оборудование, техническую поддержку экспертов в формате 24/7 и проактивный мониторинг оборудования. Это позволило ООО «Н
|25.09.2024
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Yandex Cloud начнет предоставлять услуги по аренде выделенных серверов
ое начнется до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Yandex BareMetal можно использовать вместе с облачной инфраструктурой Yandex Cloud для разных сценариев, где необходимы выделенные серверы. В сервисе доступна интеграция с инструментами облачной платформы для подключения резервного копирования, миграции данных. Компании-клиенты смогут выбирать в Yandex BareMetal
|15.08.2024
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Selectel признан лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации
%. Selectel признали абсолютным лидером в сегменте аренды выделенных серверов с долей 56% в 2023 г. Выделенные серверы (bare metal) являются третьим по размеру сегментом IaaS и отличаются высок
|28.06.2024
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Роман Зацепин, Softline Мультиоблако: Мы нашли золотую середину между облачными и локальными инфраструктурами
Market.CNews: Что такое Dedicated Infrastructure и чем она отличается от других типов ИТ-инфраструктуры? Роман Зацепи
|27.12.2023
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Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами
tes с группой нод на выделенных серверах используется глобальный роутер (L3VPN), который объединяет выделенные серверы и облачную инфраструктуру в единую сеть. Managed Kubernetes на выделенных
|24.06.2022
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REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии
и мы решили внедрить всю серию от А2000 до А6000 в постоянную линейку выделенных серверов. Спрос на выделенные серверы с GPU увеличивается с каждым годом, мы считаем, что новые возможности и пр
|23.06.2022
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Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии
и мы решили внедрить всю серию от А2000 до А6000 в постоянную линейку выделенных серверов. Спрос на выделенные серверы с GPU увеличивается с каждым годом, мы считаем, что новые возможности и пр
|31.01.2022
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Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable. Предложение одно из немногих на рынке, где представлена широкая линейка устройств и двухпроцессорная платформа. На сайте REG.RU
|12.05.2021
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Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1
лностью делегируя вопросы по организации инфраструктуры и сетевой доступности облачному провайдеру; аренда сервера с Raspberry Pi 4B — самый бюджетный вариант выделенного сервера у Selectel (ст
|29.04.2021
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REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов
е оборудования. Услуга будет полезна всем, кому необходимо поддерживать работу выделенных серверов (Dedicated), но собственных ресурсов для этого недостаточно. На сайте REG.RU при заказе выделе
|15.04.2021
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Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения
Selectel, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о доступности для заказа выделенных серверов на базе Intel Xeon Scalable третьего поколения — новых серверных процессоров с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), которые корпорация Intel анонсировала 6 апреля 2021
|19.11.2020
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Softline помогла «Торговой площади» нарастить серверные мощности по модели Dedicated
Softline предоставила компании «Торговая площадь» серверное оборудование в аренду по модели Dedicated. Заказчик смог быстро нарастить производительность ИТ-инфраструктуры без привлечения капитальных затрат. ТД «Торговая площадь» – крупный мясоперерабатывающий завод. С развитием бизнес
|08.09.2020
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Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh
Хостинг-провайдер REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh. С ними профессиональные вычислительные мощности для бизнеса стали ещё доступнее. На сайте REG.RU при заказе
|12.08.2020
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Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии
REG.RU одним из первых на российском рынке открыл клиентам всю линейку процессоров Intel Xeon W для Dedicated-серверов. Это новое решение, которое отличается высокой тактовой частотой, большим
|14.07.2020
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Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer
Oracle анонсировала облачное предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Впервые в отрасли клиенты смогут разместить все облачные сервисы Oracle второго поколения, включая Autonom
|14.07.2020
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Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer
В ответ на растущий спрос Oracle анонсировала уникальное облачное предложение Oracle Dedicated Region Cloud@Customer («Частный регион публичного облака Oracle у клиента»). Впервые в отрасли клиенты смогут разместить все облачные сервисы Oracle второго поколения, включая Autonom
|09.04.2020
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Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов
ком сервисе StatOnline.ru. Теперь на сайте можно узнать информацию о количестве обслуживаемых VPS и Dedicated-серверов разных хостинг-провайдеров. Новая уникальная метрика REG.RU позволяет узна
|24.12.2019
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Как проверить выделенный сервер
Общие сведения о системе Вот вы заказали выделенный сервер и загрузились в операционную систему. Для начала посмотрим в какой операционной системе мы находимся и какое ядро используем. В этом нам поможет команда uname, поддерживающая
|02.12.2019
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Аренда удаленного сервера. Аренда сервера в Москве, а также в России и в Европе
оиска, например, Германия, Нидерланды, Люксембург или иная. В частности, в Германии цены на серверы Dedicated начинаются от $32. Аренда сервера в США Стоимость аренды выделенного сервера в США
|02.12.2019
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Специальные VPS серверы
авнении с серверами на HDD, а также более высокий уровень надежности оборудования. Выбрать SSD VPS. Аренда сервера Амазон Компания Amazon является владельцем коммерческого публичного облака Ama
|02.12.2019
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Аренда игровых серверов
сть работы или недоступность сервиса, долгий пинг, постоянный оверселл ресурсов. Чтобы решить все эти проблемы и обеспечить высокую эффективность игры среди предложений дата-центров существует услуга аренда сервера для игр. Данный сервис поможет легко и быстро создать комфортную и надежную площадку для геймеров. Одним из важных критериев, которые влияют на качество работы онлайн-проекта, яв
|02.12.2019
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Аренда VPS сервера
н стоят от 45 рублей в месяц и включают 1 CPU, 1 Гб RAM и 5-10 Гб HDD (чаще SATA, но иногда и SSD). Аренда сервера цена При выборе поставщика облачных услуг клиентам приходится анализировать бо
|28.11.2019
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Серверы VPS и Dedicated для игр: обзор рынка, тенденции, конфигурации
ший дисплей, удобный пульт управления и хороший канал связи. Виртуальные и физические серверы VPS и Dedicated Virtual Private Server, виртуальный выделенный сервер, или Dedicated, физиче
|27.11.2019
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Выделенные серверы Minecraft: преимущества и рекомендации
итектура для игры Minecraft Minecraft может работать как на виртуальных (VPS), так и на выделенных (Dedicated) серверах. Стоимость вторых выше, но они имеют более мощные конфигурации, и на их р
|25.11.2019
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Выделенный сервер для Forex: преимущества и рекомендации
задачи. Применение специализированного виртуального сервера для форекса решает эти задачи. VPS или Dedicated сервер Forex — это виртуальный или физический сервер, установленный в дата-центре п
|21.11.2019
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Выделенные серверы для CS GO: преимущества и рекомендации
В качестве серверов CS GO подойдут как виртуальные, так и физические выделенные серверы, VPS и Dedicated соответственно. Важными характеристиками такого оборудования являются: Качественная
|01.11.2019
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Аренда виртуального сервера под 1С
Аренда сервера 1С в облаке или выделенный сервер Физический выделенный сервер (Dedicated) представляет собой отдельное независимое оборудование с определенными характеристи
|25.10.2019
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Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф
Что такое выделенные серверы Dedicated? Dedicated (с англ. «выделенный») — это понятие, связанное с предоставлением
|21.10.2019
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Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф
Что такое выделенные серверы Dedicated? Dedicated (с англ. «выделенный») — это понятие, связанное с предоставлением
|08.10.2019
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Скидки в Renter на dedicated-серверы до 15% при оплате услуг на несколько месяцев
н месяц, то теперь это можно делать единовременно на 3, 6 месяцев или на год. Кроме того, оплачивая выделенный сервер сразу на несколько месяцев, пользователь автоматически получает скидку. Раз
|16.09.2019
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Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса
с 2017 г. Эксперты Softline, выявив потребности заказчика, рекомендовали ему востребованную услугу Dedicated. В рамках услуги Softline Dedicated используются стоечные серверы Dell EMC P
|09.09.2019
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«Кортеос» нарастила аппаратные мощности с помощью cloud-сервисов Softline
«Кортеос» благодаря использованию облачной услуги Softline Dedicated получила возможность гибко масштабировать ресурсы, нивелировала риски, связанные с отказом и простоем оборудования, перевела капитальные затраты в операционные, высвободив дополнитель
|24.08.2017
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Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков
внедрение контейнерных технологий в корпоративном секторе. В частности, компании планируют реализовать поддержку контейнеров Windows Server на платформе Red Hat OpenShift, поддержку Red Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure, а также поддержку SQL Server на платформах Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. Это значительно упростит работу с контейнерами и поможет ускорит
|29.06.2016
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«Миран» разработал систему резервирования сети для пользователей выделенных серверов
Специалисты компании «Миран» разработали техническое решение, которое позволит пользователям выделенных серверов размещать в дата-центре также и резервное оборудование. Для использования одинаковых IP-адресов на серверах, размещённых в двух независимых ЦОДах «Миран», настраивается дина
|16.12.2015
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Red Hat запустила облачный сервис OpenShift Dedicated
Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, запустила новый облачный сервис OpenShift Dedicated, предназначенный для корпоративных заказчиков и разработчиков. Как сообщили CNews в Red Hat, сервис включает в себя контейнеры Docker и технологии оркестрации Kubernetes из состава не
|27.11.2014
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Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет
бственного оборудования клиента (colocation). Во-вторых, это аренда выделенных физических серверов (dedicated server) и хостинг сайтов, когда заказчик отказывается от приобретения собственных м
Dedicated server и организации, системы, технологии, персоны:
|Любимов Олег 57 18
|Ансимов Константин 37 17
|Наумов Сергей 42 9
|Королюк Алексей 87 8
|Свидерский Евгений 77 7
|Тугов Александр 25 6
|Самоукин Сергей 20 6
|Дергилёв Никита 44 4
|Пимков Сергей 13 4
|Левиев Лев 31 4
|Ведерников Антон 16 4
|Мантуров Максим 11 4
|Самошкин Дмитрий 20 3
|Спиридонов Дмитрий 28 3
|Слизень Виталий 244 3
|Никитин Андрей 64 3
|Нефедов Владислав 13 3
|Платонов Антон 11 3
|Постоюк Сергей 3 3
|Чунаев Антон 7 3
|Андриевский Сергей 24 3
|Зацепин Роман 6 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Зинкевич Сергей 77 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Семенихин Максим 9 2
|Шашкин Алексей 61 2
|Воронков Михаил 10 2
|Кузнецов Александр 162 2
|Гайлитис Андрис 17 2
|Федечкин Эдуард 58 2
|Анисимов Константин 45 2
|Волков Михаил 70 2
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 2
|Огурцов Артем 8 2
|Dor Dorit - Дор Дорит 25 2
|Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
|Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 2
|Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
|Исаев Дмитрий 58 2
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