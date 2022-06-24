REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представил видеокарты NVIDIA RTX серии А4000, А5000 и А6000 в новых конфигурациях выделенных серверов. Теперь у клиентов есть возможность арендовать мощности с десятью GPU RTX А-серии на одном сервере. Такие решения помогут клиентам решать задачи по обучению нейросетей, проводить сложные вычисления и ускорить рендеринг.

Спецификации видеокарт

Новые карты имеют сбалансированные характеристики. У них достаточно большое количество ядер CUDA (до 10 752 единиц по данным NVIDIA) для работы с графикой и вычислениями в целом, большое число тензорных ядер, а возможности по трассировке лучей обеспечивают высокую точность рендеринга. Также у карт высокий объем памяти – до 48 ГБ у модели A6000.

Сколько будет стоить аренда VDS с GPU от NVIDIA?

Стоимость выделенного сервера с GPU RTX A-серии зависит от конфигурации. Так, цена решения с процессором Intel Core i9 и картой NVIDIA RTX A4000 16Gb на месяц составит 29 900 рублей. При этом, если заказать сборку на 3 месяца аренды и более, REG.RU сделает скидку от 5% до 15%. Компания гарантирует сборку уникальной конфигурации сервера по запросу за 1 рабочий день.

Где заказать?

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Заказать карты уже сейчас можно на сайте компании.

Руководитель службы продаж департамента корпоративных продуктов REG.RU Сергей Постоюк: «Мы тестировали линейку GPU RTX A-серии c конца прошлого года. Каждая модель интересна по-своему и решает определенный объем задач. Нам было важно дать пользователям максимально широкий выбор GPU, и мы решили внедрить всю серию от А2000 до А6000 в постоянную линейку выделенных серверов. Спрос на выделенные серверы с GPU увеличивается с каждым годом, мы считаем, что новые возможности и привлекательные условия использования GPU RTX A-серии придаст дополнительный импульс этому направлению. Конечно, мы мониторим ситуацию с текущими ограничениями и корректируем работу. Но в то же время, у нас есть запас оборудования, и мы готовы оказывать услуги клиентам в обычном режиме».

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещенных сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня REG.RU обслуживает более 3 300 000 доменов, услугами пользуются 2 200 000 клиентов, среди которых VK, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: vk.com/regru, https://t.me/regru.