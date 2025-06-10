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TPU Tensor Processing Unit Тензорный процессор Тензорные исчисления
УПОМИНАНИЯ
TPU и организации, системы, технологии, персоны:
|Постоюк Сергей 3 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 105 1
|Путин Владимир 3250 1
|Burns Tom - Бернс Том 19 1
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
|Врублевский Павел 99 1
|Врублевский Андрей 7 1
|Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
|Борисов Юрий 120 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Трухманов Александр 9 1
|Адамов Андрей 8 1
|Яфраков Михаил 9 1
|Петросов Владимир 9 1
|Данилова Марина 9 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Шабурин Hиколай 9 1
|Кулешов Денис 16 1
|Саркисов Руслан 9 1
|Водясов Алексей 222 1
|Чепусов Евгений 1 1
|Никитин Андрей 50 1
|Подлегаев Антон 1 1
|Легостаева Светлана 94 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1988 2
|Reddit 328 1
|Tom’s Hardware 442 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 1
|NotebookCheck 8 1
|VideoCardz 34 1
|Liliputing 69 1
|РИА Новости 945 1
|The Register - The Register Hardware 1609 1
|WCCFTech - Издание 66 1
|Jon Peddie Research 42 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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