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TPU Tensor Processing Unit Тензорный процессор Тензорные исчисления


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Россияне начали выпускать ультрадешевые видеокарты на чипах Nvidia. Опрос 1
02.12.2024 В России на 40% выросли инвестиции в производство ИИ-серверов 1
02.11.2024 Advantech IPC-730 – ПК для задач в сфере искусственного интеллекта 1
30.09.2024 Пять проблем LLM, GPT и умных чат-ботов, которые пытается решить все человечество 1
19.08.2024 В России создана замена плагину Nvidia для обработки видео нейросетями 1
27.05.2024 Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке 2
01.04.2024 Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене 1
22.01.2024 Уход Nvidia открыл новые возможности для российского рынка серверов ИИ 1
29.12.2023 Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции 1
06.04.2023 Google рассекретил подробности о своем главном процессоре для ИИ, который лучше устаревших чипов Nvidia 1
07.11.2022 После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты 1
21.09.2022 Nvidia выпустила нового «убйицу» Raspberry Pi. Он в 80 раз мощнее предшественника 1
21.09.2022 Что у GPU Cloud под капотом: обзор технологий 2
24.06.2022 REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии 1
23.06.2022 Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии 1
30.03.2022 Palit представила графические карты Geforce RTX 3090 Ti серии Gamerock 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
19.07.2021 Nvidia Studio упрощает создание игр с помощью RTX-ускорения и искусственного интеллекта 1
07.06.2021 Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты 1
01.06.2021 Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro 1
31.07.2020 В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК 1
02.04.2020 Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce 1
31.08.2018 Dell EMC представила готовые решения Ready Solutions for AI С поддержкой ИИ 1
08.12.2017 Nvidia выпустила «самую быструю» видеокарту для ПК. И самую дорогую 1
19.07.2016 Комплексная победа над любыми атаками 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

TPU и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3577 19
Intel Corporation 12322 7
Google LLC 11969 4
AMD - Advanced Micro Devices 4321 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 3
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 48 3
Dell EMC 5054 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 841 2
Ampere Computing 53 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2581 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 596 2
Dell Technologies - Dell Computer 2142 2
Palit Microsystems 38 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 321 2
Microsoft Corporation 24874 1
Крок - Croc 1785 1
Apple Inc 12287 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1501 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2071 1
Cloudera 58 1
Dell EMC Consulting - Dell Technologies Consulting Services 2 1
Fortinet 393 1
Razer Inc 78 1
Blender 41 1
Gigabyte Technology 378 1
HyperPC - Хайпер ПК 6 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 1
Fortnite 81 1
Doom Eternal 10 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 110 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 651 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 26 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 26 1
ИКС 341 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 76 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 546 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1030 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 2
Ру-Веб. Инвестиции 15 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2529 1
Tesla Motors 409 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Unsplash 1045 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1160 1
Верный - торговая сеть 295 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4980 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3110 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6092 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 104 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 11 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 355 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21237 19
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Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 845 6
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Nvidia Tesla GPU 168 3
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Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 32 3
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 133 3
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AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1142 3
Linux OS 10271 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 273 2
Google TensorFlow 92 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 523 2
Adobe Photoshop 769 2
Caffe - среда для глубинного обучения 19 2
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 14 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 2
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 12 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 4 2
Nvidia GeForce GTX 522 2
Nvidia Ampere 17 2
Intel Core i - Cерия процессоров 521 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 2
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Apache Spark - Apache Spark Streaming 86 1
Постоюк Сергей 3 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 105 1
Путин Владимир 3250 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5354 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1384 1
Английский язык 6751 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6117 1
США и Китай - Торговая война 17 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1988 2
Reddit 328 1
Tom’s Hardware 442 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 1
NotebookCheck 8 1
VideoCardz 34 1
Liliputing 69 1
РИА Новости 945 1
The Register - The Register Hardware 1609 1
WCCFTech - Издание 66 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 1
РАН - Российская академия наук 1933 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 183 1
Dell EMC Education Services 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 1
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