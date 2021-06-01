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Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro

Palit Microsystems Ltd, производитель видеокарт, анонсирует видеокарты GeForce RTX RTX 3080 Ti/RTX 3070 Ti на базе архитектуры NVIDIA Ampere серий GameRock и GamingPro.

Новая серия графических процессоров GeForce RTX 30, построенная на базе усовершенствованных ядер RT, тензорных ядер, новых потоковых мультипроцессоров и сверхбыстрой памяти G6X, обеспечивает высочайшую производительность в требовательных играх.

В видеокартах Palit GeForce RTX 3070 Ti используется система охлаждения с запатентованными тепловыми трубками в виде двойной U. Тепловые трубки увеличивают площадь рассеивания тепла на 20%, уменьшая максимальную температуру графического процессора на 5° C. Благодаря этой технологии, 6 тепловых трубок обеспечивают эффект 6+2 тепловых трубок для эффективного теплоотвода.

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GameRock

Флагманская серия видеокарт GameRock от Palit создана для энтузиастов, которые хотят получить максимальный игровой опыт и уникальную среду освещения ARGB. С использованием совершенно нового дизайна «Ослепительный ангел», видеокарты серии GameRock имеют не только стильную подсветку Angel ARGB, но и экстремальные системы охлаждения, обеспечивающие исключительную эффективность охлаждения.

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GamingPro

Для пользователей, предпочитающих классический дизайн в сочетании с высокой производительностью в играх, видеокарты Palit серии GamingPro станут лучшим выбором. Видеокарты серии GamingPro с эффективными системами охлаждения с усовершенствованными вентиляторами TurboFan 3.0 оптимизированы для нового уровня игрового опыта. Сочетая внешнее оформление с металлическим черным и серебристо-серым цветами с ARGB подсветкой, видеокарты позволяют настраивать световые эффекты в соответствии с собственными предпочтениями пользователей.

Palit GeForce RTX 3080 Ti / RTX 3070 Ti Series

GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC: 12GB GDDR6X

GeForce RTX 3080 Ti GameRock: 12GB GDDR6X

GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC: 8GB GDDR6X

GeForce RTX 3070 Ti GameRock: 8GB GDDR6X

GeForce RTX 3080 Ti GamingPro: 12GB GDDR6X

GeForce RTX 3070 Ti GamingPro: 8GB GDDR6X

Эльяс Касми

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