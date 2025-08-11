Разделы

Nvidia Ampere


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 CorpSoft24 предоставила клиенту сервера для нужд машинного обучения 1
30.03.2022 Palit представила графические карты Geforce RTX 3090 Ti серии Gamerock 1
30.11.2021 У AMD и Nvidia проблемы. Китай создал мощнейшие видеокарты на собственном «сверхсекретном» процессоре 1
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба 1
04.06.2021 Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 на базе видеокарт Nvidia RTX A6000 1
01.06.2021 Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise 1
01.06.2021 Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro 1
27.04.2021 Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2 1
22.04.2021 Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10 1
08.02.2021 Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов 1
13.01.2021 Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото 1
30.10.2020 Inno3D: новые видеокарты серии Inno3D GeForce RTX 3070 1
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
28.09.2020 Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
03.07.2020 Asus представила сервер ESC4000A-E10 с Nvidia A100 1
25.06.2020 Mercedes-Benz и Nvidia разработают автомобильную вычислительную инфраструктуру на базе ИИ 1
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Nvidia Ampere и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3623 14
Ampere Computing 53 5
Dell EMC 5056 4
Intel Corporation 12384 4
Lenovo Group 2320 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 3
Dell Technologies - Dell Computer 2143 3
Fujitsu 2054 3
Supermicro 122 3
Alibaba Group 442 2
Microsoft Corporation 24994 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 2
Acer Group - Acer Inc 2601 2
Nvidia - Mellanox Technologies 91 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 77 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 71 2
Red Hat 1332 2
Gigabyte Technology 379 2
AMD - Advanced Micro Devices 4364 2
Palit Microsystems 40 2
NetApp - Network Appliance 643 1
Cisco Systems 5176 1
Amazon Inc - Amazon.com 3078 1
Meta Platforms - Facebook 4488 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 830 1
Telegram Group 2336 1
Sharp Corporation 1043 1
Google LLC 12045 1
Apacer Technology Inc 65 1
Apple Inc 12353 1
IBM - International Business Machines Corp 9496 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 7 1
Inno3D 5 1
Broadcom - VMware 2429 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
Cloudera 58 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1528 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7820 2
Lockheed Martin 764 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
ГПБ - Газпромбанк 1132 1
МКБ - Московский кредитный банк 600 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1283 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 497 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 496 1
ПСБ - Промсвязьбанк 877 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 260 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Русский стандарт Банк 459 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 159 1
BMW Group 460 1
Siemens Energy 4 1
Резонанс НПП 376 1
Knight Capital Group - Knight/Trimark Group - Knight Trading Group 5 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 230 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 14
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21408 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 12
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3977 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22221 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16653 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1360 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1672 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17532 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16502 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11603 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5530 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1443 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16485 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2726 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5683 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 638 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3368 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1103 3
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 245 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 481 3
ARGB - Addressable RGB - Адресуемая цветная подсветка 27 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 343 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 698 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2904 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1498 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13235 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3943 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4274 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6169 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1059 2
Программный стек 219 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4945 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1013 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14160 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9659 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 142 9
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 308 7
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 158 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 848 4
Nvidia Tesla GPU 182 3
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 3
Nvidia TensorRT 17 3
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 3
Nvidia GeForce GTX 522 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 2
Google TensorFlow 92 2
Acer PredatorSense 21 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 177 2
Python PyTorch 55 2
Nvidia Drive 11 2
Nvidia Clara 9 2
MLPerf 7 2
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 536 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 2
Acer Predator 212 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 2
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 12 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 52 2
Nvidia HGX - облачная серверная платформа 12 2
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 2
Nvidia ConnectX 4 2
Nvidia BlueField DPU 5 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 298 2
Acer Altos 31 2
Intel Core - Семейство процессоров 1222 2
Palit GeForce GTX - Palit GeForce GTS - Palit GT - Palit GeForce GS - Palit GeForce Gamerock - Palit GeForce RTX 18 2
NetApp ONTAP 66 1
Linux OS 10542 1
Nvidia G-Sync 157 1
Microsoft Azure 1437 1
Google Cloud Platform - GCP 328 1
Baidu 287 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 24 1
Nvidia Quadro GPU 249 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 109 2
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
Цыганов Вячеслав 72 1
Кристофари Николай 6 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Barbier Tina - Борбьер Тина 1 1
Das Manuvir - Дас Манувир 3 1
Афанасьев Денис 73 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 4
Россия - РФ - Российская федерация 151825 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17719 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4033 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Германия - Федеративная Республика 12832 1
Нидерланды 3580 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3365 1
Япония 13408 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 1
Италия - Итальянская Республика 4401 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9286 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19661 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5440 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16956 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5152 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6722 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3729 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1012 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10361 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1108 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6128 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11437 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7600 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4590 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 608 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2215 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8352 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1184 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6934 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2240 1
Физика - Physics - область естествознания 2728 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2835 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 13 1
Reference - Референс 193 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2625 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1235 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1233 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1105 1
Металлы - Медь - Copper 817 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 333 1
Металлы - Золото - Gold 1175 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 39 1
VideoCardz 34 1
TechPowerUp 19 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 144 1
SPEC Power benchmark 2 1
Juniper Research 539 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1590 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 625 1
